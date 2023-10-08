Rewrite this title: مقابلة: كايل جيمس، صاحب متجر “Rather Be Shopping”.

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة: كايل جيمس، صاحب متجر “Rather Be Shopping”.

منذ بضعة أسابيع، شعرت بالإلهام من بعض قصص ريادة الأعمال الناجحة لدرجة أنني قمت بمشاركتها كضيف ضيف. 5 رواد أعمال ويب عصاميين ناجحين للغاية للحصول على الإلهام. أنا الآن محظوظ بما فيه الكفاية لإبراز أحد رواد الأعمال هنا: كايل جيمس. يتمتع!

أعيش في شمال كاليفورنيا، ولدي 3 أطفال صغار، وأعمل من مكتب منزلي. مما يعني أنني أقفل الباب كثيرًا وأقوم بتشغيل iTunes. أمتلك وأدير موقعًا إلكترونيًا للقسائم عبر الإنترنت يُدعى “Rather-Be-Shopping.com” والذي يقوم بجمع وتنظيم آلاف القسائم للمتاجر عبر الإنترنت.

لقد قمت بتشغيل موقع Nothing-Be-Shopping.com منذ ديسمبر من عام 2000 (بدوام كامل منذ عام 2004). لذا نعم، أنا متحجر عندما يتعلق الأمر بالتسويق بالعمولة. في الأصل، لقد بدأت الموقع دون أن أعرف حقًا عن التسويق بالعمولة. اعتقدت أنه يمكنني كسب المال عن طريق بيع إعلانات البانر للشركات المحلية. وبعد أن اكتشفت التسويق القائم على التكليف، قمت بتغيير نموذج عملي.

أنا أحب صفقة جيدة. كان هذا هو ما بدأ في البداية مفهوم القسيمة. في البداية، كان موقع Nothing-Be-Shopping.com مجرد دليل متجر، ولكن بعد أن بدأ تجار التجزئة في إرسال هذه القسائم الرائعة إليّ، كان علي أن أبدأ في إضافتها ونما الموقع من هناك. أيضًا، عندما بدأت قبل 10 سنوات، كان عدد مواقع الكوبونات أصغر بكثير وكانت العوائق التي تحول دون الدخول الناجح إلى السوق أقل بكثير.

حسنًا، في الماضي، كان هناك موقعان أتذكر متابعتهما وإعجابي بنموذج أعمالهما. أحدهما كان AmazingBargains.com والآخر كان موقعًا يسمى eDealFinder.com. كان هذان أول موقعين للكوبونات عثرت عليهما على الإطلاق، وقد وضعا موقع ويب واضحًا وسهل التنقل فيه. في ذلك الوقت، كان هناك الكثير من المواقع السيئة التي تقوم فقط بنسخ اللافتات ولصقها على مواقعها. لذا فإن جودة هذين الموقعين لفتت انتباهي حقًا.

لا أعتقد أن أيًا منهما قد نجا من اختبار الزمن، ولكن في عام 2001 كانا في قمة مستواهما وألهماني حقًا بإطلاق موقع Alternative-Be-Shopping.com.





يمكن أن يكون طريقًا صخريًا، لا شك في ذلك. يمكن أن تسير الأمور على ما يرام وفجأة ستغير Google خوارزميتها وستفقد جزءًا كبيرًا من حركة المرور الخاصة بك وسترغب في الاستسلام. لكن نصيحتي ستكون التركيز على إنشاء موقع مفيد وتفاعلي الموقع وعدم التركيز على محركات البحث. من المؤكد أنك تريد التحسين حيث يمكنك، ولكن ركز على المحتوى القيم قبل أي شيء آخر. سيرغب الأشخاص في الارتباط به وسيخبرون أصدقائهم عن موردك. إذا قمت بذلك، فإن محركات البحث سوف تتبع.

قبل 10 سنوات، كان بإمكانك إنشاء موقع، وملئه بالكلمات الرئيسية، وفي غضون شهر أو شهرين، كان بإمكانك البدء في رؤية بعض الزيارات الجيدة جدًا. لقد ولت تلك الأيام منذ فترة طويلة الآن، وهو ما أعتقد أنه أمر جيد لأن التركيز الآن ينصب على المحتوى عالي الجودة. عليك أن تميز نفسك عن منافسيك. يعد هذا أمرًا رائعًا على المدى الطويل لأنه يلهم الإبداع ويحسن مواقع الويب بشكل عام.

لدينا Facebook صفحة لموقع بدلا من ذلك-Be-Shopping.com جنبا إلى جنب مع Twitter يٌطعم. ال Facebook لقد كانت الصفحة طريقة رائعة للتفاعل مع المستخدمين. سأستخدمه للترويج لهدايانا و”كوبونات اليوم” وللمزاح وإلقاء النكات من وقت لآخر. أحب أن أستمتع بها. ففي نهاية المطاف، أنا أتعامل مع الكوبونات عبر الإنترنت، فهي ليست جراحة دماغية. لذلك من المهم بالنسبة لي ألا آخذ الأمر على محمل الجد وأن أكون على طبيعتي فقط. ملكنا Facebook الصفحة ومدونتنا تسمح لي بذلك.





تقوم زوجتي بجميع أعمالنا المحاسبية والضريبية. وأنا ممتن جدًا له لأن تحليل الأرقام ليس خياري القوي، أفضل أن أكتب تدوينة حول كيف قام أحد أطفالي بتدمير عرض متجر بقالة كامل لصناديق الحبوب. أطفالي ما زالوا صغارًا جدًا، ولكن في يوم من الأيام رأيتهم يساعدون بالتأكيد. إنهم بالفعل ماهرون جدًا في استخدام الكمبيوتر.





أود أن أقول إن WebmasterWorld.com وABestWeb.com يعدان من الموارد الرائعة للأشخاص الذين يبدأون أعمالهم. لقد وجدتها لا تقدر بثمن من حيث التسويق عبر الإنترنت وإنشاء المحتوى.

اكتشف شغفك. من أجل اجتياز الفترات الصعبة، خاصة في البداية، من الأفضل أن تستمتع حقًا بما تفعله ونوع العمل الذي بدأته. بالإضافة إلى ذلك، فإن شغفك بالموضوع سيجعل من السهل جدًا كتابة منشورات ومقالات مفيدة وبالتالي الترويج لعملك. أوه، ولا تدع أحدًا يخبرك أبدًا أنك لن تنجح. لو كنت قد استمعت إلى كل الرافضين عندما بدأت، لكنت عالقًا في حجرة الآن مما يجعل شخصًا آخر ثريًا.





أرى أن موقع Alternative-Be-Shopping.com أصبح أكثر تفاعلية وقابلية للتخصيص. اعتبارًا من شهرين مضت، لدينا تصميم جديد لموقع الويب يتيح لك التسجيل والاشتراك للحصول على “تنبيهات القسيمة” المخصصة. بشكل أساسي، يمكنك اختيار المتاجر وفئات التسوق المفضلة لديك ونرسل إليك بريدًا إلكترونيًا عندما نضيف قسيمة تناسب معاييرك. هذا النوع من تجربة المستخدم الشخصية هو المكان الذي أرغب في الاستمرار فيه على موقعنا. الشيء التالي سيكون تطبيقًا للهواتف الذكية، وبعد ذلك، حسنًا، لن أعرف حتى أصل إلى هناك. لكنني أتطلع إلى الرحلة!