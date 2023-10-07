Rewrite this title: مقابلة مع آرون وول من كتاب SEO لمناقشة Google ومستقبل SEO

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع آرون وول من كتاب SEO لمناقشة Google ومستقبل SEO

آرون وول، مستشار تحسين محركات البحث (SEO)، ومؤلف كتب، ومدون، ومؤسس/مالك موقع كتاب كبار المسئولين الاقتصاديين، ينضم إلينا اليوم لمناقشة مستقبل تحسين محركات البحث (SEO).

مجلة محرك البحث:

بقدر ما أستطيع أن أتذكر، لقد سمعت الناس يقولون أن هذه هي نهاية SEO. هل تشعر حقًا أنه إذا لم يدافع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) عن أنفسهم، فقد يكون هذا نهاية مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) كما نعرفها؟

هارون وول:

“لا أعتقد أن الصناعة قد ظهرت دفعة واحدة، وبالفعل كانت هناك مقالات حول موتها الوشيك قبل سنوات من دخولي الصناعة، لذلك لا أعتقد أن الصناعة سوف تموت سريعًا أو تموت دفعة واحدة. والأرجح هو أن الناس يتم تهميشهم ببطء بينما تنخفض أرباحهم ويفقدون حرياتهم الشخصية. كانت هناك فرصة ذهبية لنحو نصف عقد من الزمن… وبدأ الباب ينغلق، ولكن البعض سيظل في حالة جيدة لسنوات وسنوات.

العديد من مُحسنات محركات البحث المستقلة تحقق أرقامًا عالية من 5 إلى منتصف 6 بشكل مريح لأنفسهم، في حين أن بعض الأكثر طموحًا قد يحققون حجمًا أكبر من ذلك. في السنوات القادمة، سيصبح العديد من مُحسّنات محرّكات البحث المستقلة هؤلاء مُحسّنات محرّكات بحث داخلية مما يجعل جزءًا صغيرًا مما اعتادوا عليه. من المؤكد أن أولئك الذين يتعلمون كيفية الدفع مقابل حركة المرور واكتساب الخبرة في بناء العلامة التجارية سيكون لديهم عمر أطول من الأشخاص الذين يركزون بشدة حصريًا على تحسين محركات البحث.

ومع ذلك، يقوم الكثير من الأشخاص بنشر دعاية حول كون Google فارسًا أبيض، وأولئك الذين لا يتفقون مع أي شيء يقولونه باعتبارهم مرسلي البريد العشوائي الذين كانوا من ذوي القبعات السوداء الذين جلبوا ذلك. بالطبع الرد الواضح على هذه العقلية هو: انظر إلى Google biz dev. إذا فعلت ما يفعله جوجل، فمن المؤكد أنك ستحقق ربحًا أكبر بكثير مما لو فعلت ما يطلبون منك فعله (ولكن لا تهتم باتباع أنفسهم).

ويمكن العثور على مثال مثالي على ذلك في هذه المقالة وول ستريت جورنال.

وقال متحدث باسم جوجل: “التطبيقات التي يتم تثبيتها دون الكشف الواضح عنها، والتي يصعب إزالتها، والتي تعدل تجارب المستخدمين بطرق غير متوقعة، تضر المستخدمين والويب ككل”.

هذا ما تقوله Google عندما يقوم طرف ثالث بتعديل تجربة مستخدم Google، ولكن عندما تطرح Google الارتباط التلقائي لإدراج روابط في المحتوى الخاص بك دون إذنك، فإن Google ذات الصلة لوضع إعلانات للمواقع والخدمات المنافسة في الجزء السفلي من موقع الويب الخاص بك، تكسر Google أدوات حظر الإطارات في بحث الصور حتى لا تتمكن من المطالبة بمشاهدة الصفحة لعملك عالي الجودة… كل هذا على ما يرام. عندما استخدمت Google تطبيق بحث iOS الخاص بها للتسلل إلى جميع أنواع عناصر Chrome الأخرى Appleجهاز iPad الذي كان جيدًا أيضًا!

وعلمنا مؤخرًا أنه بعد تحديث Panda حيث كان لا بد من معاقبة المحتوى السيئ، تقوم Google الآن بالدفع المسبق لـ Demand Media لإنشاء المزيد. إن التناقض بين نصائحهم التحريرية واستراتيجية أعمالهم أمر صادم.

مجلة محرك البحث:

“في ضوء التطور الذي أبرزته في خطابك”ننسى كبار المسئولين الاقتصاديين“منشور مدونة بالأمس، كيف يجب على الشركات ومُحسنات محركات البحث تغيير استراتيجية التسويق عبر الإنترنت الخاصة بهم؟”

هارون وول:

“لن أقول أنه كان هناك نجاح أو فشل واحد، بل سلسلة من الأحداث. من الواضح أنك إذا تصرفت كما تفعل جوجل، فإنها تجد ذلك غير مقبول وتنتقد هذا السلوك علنًا.

كانت النظرة الطوباوية للويب هي أنه سيتم استبعاد الوسطاء الأدنى والشركات الكبرى غير الفعالة، وسوف تتصل الشركات الكبيرة والحرفية الصغيرة مباشرة بعملائها. ربما تفوز أفضل الشركات ولن تكون هناك حاجة كبيرة للتسويق والإعلان. ولكن، لن يكون هناك الكثير من المسوقين عبر الإنترنت إذا كان هذا صحيحًا… فسنقوم جميعًا بصنع الخبز، أو إصلاح الأحذية، أو أي شيء آخر من هذا القبيل. 😀

ما فاته النظرة الطوباوية للويب هو:

طبيعتنا الكسولة المتأصلة الفجوة بينس هياكل الحوافز الاقتصادية مهمة نادرًا ما يتطوع أولئك الذين في مناصب السلطة بالتدحرج والموت

بدأت شبكة الإنترنت في الوصول إلى ذروتها من حيث ما يمكن أن تحققه إعلانات الاستجابة المباشرة لمجمعي الاهتمام المركزي، وفجأة تحول حجم العلامة التجارية + بطريقة سحرية إلى إشارة “ملاءمة”. على المدى القصير، يعني ذلك أن الاستثمار في العلامة التجارية يمكن أن يكون فكرة جيدة، أو إذا كانت تكلفة ذلك مرتفعة جدًا، فربما يكون من المنطقي الاعتماد على منصة تحمل علامة تجارية أخرى. اليوتيوب والكثير Facebook لقد كانت الرسائل غير المرغوب فيها تطفو على قمة نتائج البحث منذ Panda، وهناك مواقع كبيرة أخرى تركز على كل جانب من جوانب التجارة الإلكترونية.

يمكن لقنوات التسويق الأخرى مثل العرض والتابع والبريد الإلكتروني وحتى فواتيرك أن توفر فرصًا.

مجلة محرك البحث:

“ما الذي يمكن أن يفعله مُحسنو محركات البحث/مستخدمو Google لمنع هذه الأنواع من صفحات SERP من أن تصبح المعيار الجديد؟ لماذا يجب على الناس اتخاذ هذه الإجراءات؟

هارون وول: