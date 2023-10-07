Rewrite this title: مقابلة مع آندي تشو، المدير في Bing for Mobile

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع آندي تشو، المدير في Bing for Mobile

في الأسبوع المقبل، سيُعقد معرض SES New York (من 19 إلى 23 مارس)، وفي الفترة التي سبقت الحدث، كنت أبحث في قائمة العارضين، لأنه على الرغم من أنني لن أتمكن من الحضور، إلا أنني أحب ذلك. مراقبة هذه الأشياء – يمكن أن تكون مقياسًا رائعًا للاتجاه الذي تسير فيه الصناعة. وفي هذه العملية، رأيت أنه كما هو متوقع، سيكون Bing موجودًا بقوة. حسنًا، أدى شيء إلى آخر، وأتيحت لي فرصة إجراء مقابلة مع آندي تشو، مدير الشركة بينج للجوال.

لا يوجد الكثير من المحتوى على موقعهم في هذه المرحلة، لذلك كنت ممتنًا لإتاحة الفرصة لي للحصول على بعض الأفكار من Andy حول حالة الهاتف المحمول، من وجهة نظر Microsoft. إجابات آندي عبارة عن مزيج من “الأسهم” و”البصيرة”.

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تحديث – كيفن أندرسون من Waggener Edstrom، الذي ساعد في جعل هذه المقابلة ممكنة، أخبرني أن هناك مدونة كاملة مخصصة لـ Bing for Mobile وهي مستودع معرفي ممتاز يبني كل ما يتعلق بـ Bing Mobile…

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على أية حال، خذ ما اخترته من هذا. على الرغم من ذلك، فإن الوجبات الجاهزة التي لدي – من المؤكد أن Microsoft جادة في تكثيفها عندما يتعلق الأمر بالهاتف المحمول باعتباره جزءًا مهمًا من هذا المزيج. ما إذا كان بإمكانهم إيجاد طريقة للبقاء على صلة بالهجوم من Apple وجوجل هو تخمين أي شخص …

فإليك إذن تلك المقابلة…

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[AMB] في عمليات التدقيق الخاصة بتحسين محركات البحث (SEO) التي أجريتها، أرى باستمرار كيف أن المواقع لا تقوم بعمل جيد في تحسين Bing بشكل عام (شيء أساعدهم على فهمه يستحق الجهد المبذول) – لذلك لا يمكنني إلا أن أفترض أنه من الصعب جدًا جعل الأشخاص يفكرون في التحسين لبنج للجوال. ما هو الاقتراح الأكثر أهمية الذي يمكنك تقديمه للمساعدة في توجيه مُحسنات محركات البحث والمطورين والمسوقين في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بتحسين Bing for Mobile؟

[AC] تعد الجودة والملاءمة ونضارة المحتوى كلها عناصر مهمة لتجربة Bing for Mobile.

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[AMB] تم تصميم Bing for Mobile لتوفير إجابات سريعة، مثل “من فاز باللعبة الليلة الماضية؟” أو للحصول على أسعار المنتجات والمراجعات والتقييمات. في كثير من الأحيان، عند إجراء بحث، نجد معلومات سيئة، أو ما هو أسوأ من ذلك، معلومات قديمة، كل ذلك لأن شخصًا ما يعرف كيفية تحسين المحتوى حتى لو لم يكن المصدر الأفضل. كيف يمكنك التأكد من تقديم الإجابة الأكثر صلة والحالية؟

[AC] ويعتمد ذلك على عدد من الإشارات، بما في ذلك الموقع والأهمية والاجتماعية وأنواع الأجهزة ومستوى التكامل الذي يمكننا القيام به على مستوى الجهاز ومتجر التطبيقات. على سبيل المثال، في Windows قمنا في Phone 7.5 بدمج إجابات التطبيقات كجزء من نتائج البحث لمساعدة الأشخاص على اكتشاف التطبيقات بسهولة أكبر. لقد قمنا أيضًا بتطوير ميزة تسمى “Local Scout From Bing”، والتي تأخذ في الاعتبار موقع الشخص واهتماماته المحلية المحددة لمساعدته في العثور على أشياء مثل المطاعم والأنشطة في المنطقة المجاورة له مباشرةً.

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[AMB] إذا كان لدي مصدر معلومات موثوق به ربما لا تقوم بالنقر عليه حاليًا، فما هي أفضل طريقة للحصول على هذا المصدر في Bing for Mobile

نظام؟

[AC] فقط تأكد من أن المعلومات ذات صلة وجديدة وذات نوعية جيدة.

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[AMB] كل يوم، يظهر المزيد والمزيد من المواقع والخدمات الاجتماعية والمراجعة والمشاركة. عندما يتعلق الأمر بالشؤون الاجتماعية والمحلية، في أي نقطة يصبح الأمر بمثابة حالة من تناقص العائدات لأصحاب الأعمال والمسوقين عندما يتعلق الأمر باستثمار طاقتهم، مع العلم أنه يتعين عليهم المشاركة في الوقت الحاضر للظهور في بحث الهاتف المحمول؟

[AC] يتم فهرسة المعلومات المحلية بشكل زائد بالنسبة للهواتف المحمولة مقارنة بالكمبيوتر الشخصي، ومع تفاعل المزيد من المستهلكين مع وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالأعمال التجارية، سنأخذها في الاعتبار كواحدة من الإشارات العديدة.

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[AMB] وأخيرًا، السؤال الحتمي “إلى أين نحن ذاهبون من هنا؟” ما هو الاتجاه الناشئ التالي في نظرك عندما يتعلق الأمر بالهواتف المحمولة، وكيف يعمل Bing على تلبية هذا الاتجاه المستقبلي؟

[AC] لقد تطور البحث إلى ما هو أبعد من النص والتنقل عبر الروابط الزرقاء. توسعت خيارات الإدخال لتشمل الصوت والواقع المعزز، وتوسعت “الإشارات” لتشمل الموقع والمراجعات والعوامل الاجتماعية وغيرها من العوامل التي تساعد في تقديم الإجابات والقرارات. تساعد خيارات الإدخال الموسعة هذه Bing for Mobile على فهم نية المستخدم وسياقه وموقعه وما إلى ذلك بشكل أفضل، مما يتيح لـ Bing بدوره تقديم إجابات محسنة والمساعدة في اتخاذ القرارات وحتى التوصية بأشياء إضافية للقيام بها بعد الانتهاء من المهمة المباشرة التي بين يديك .

مع انتشار التطبيقات، يقدم Bing خدمة “بحث التطبيقات”، والتي تعرض اليوم قائمة بتطبيقات iPhone المتاحة المرتبطة بالبحث، بالإضافة إلى نتائج البحث العادية. نحن نقدم أيضًا إمكانية البحث في التطبيقات المضمنة كجزء من Bing on Windows تجربة الهاتف 7.5.

نحن نتحرك إلى ما هو أبعد من الروابط الزرقاء حيث سيقدم Bing الأداة والإرشادات الصحيحة لإنجاز سلسلة من المهام المعقدة للمستهلكين

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حسنًا، لقد حصلت عليه. رد آندي على سؤالي “إلى أين نتجه من هنا” والذي يوضح أن Microsoft تسحب سطر “مع معلومات كافية من مصادر كافية، يمكننا معرفة ما تريد القيام به، وحتى نقدم لك اقتراحات بشأن ما يجب فعله بعد ذلك” .

شخصيًا، أجد الأمر مخيفًا نوعًا ما، ولا أصدق Bing وGoogle، Facebook أو يمكن لأي شخص أن يعرفني جيدًا بما يكفي ليحصل على هذا الأمر بشكل صحيح.

ومرة أخرى، فإنهم يقدمون خدماتهم لمجتمع الأغنام. لذلك ربما لن يلاحظ أي من الأغنام أثناء قيادتهم عبر خط السياج نحو البوابات اللؤلؤية، والتخلي عن رغبتهم في الاختيار الشخصي الفريد على طول الطريق 🙂

وفي ملاحظة أخيرة، أود أن أشكر بايرون جوردون من SEO-PR، وكيفن أندرسون من Waggener Edstrom على تسهيل عملية المقابلة.