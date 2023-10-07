Rewrite this title: مقابلة مع آني كوشينغ على Google Analytics

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع آني كوشينغ على Google Analytics

آني كوشينغ هي مديرة التحليلات في شركة BlueGlass. إنها نينجا التحليلات التي يجب الاستماع إليها ومتابعتها Twitter. كما أنها تقدم معلومات رائعة على مدونة BlueGlass. آني ليست معلمة في GA فحسب، بل إنها أيضًا شخص لطيف ومضحك ولديها ابنتان جميلتان (وهما أيضًا مهووستان). إنها خبيرة في الأحذية وتجعلنا دائمًا نبدو بمظهر سيئ في المؤتمرات. إذا رأيتها في مؤتمر، قل “مرحبًا”. ستكون سعيد بانك فعلت.

هل تعتقد أنه يمكن لأي شخص أن يتعلم كيفية استخدام Google Analytics بشكل فعال أم أنه يجب على الشركات البحث في شركات أو مستشاري تحسين محركات البحث لمساعدتهم؟

أعتقد تمامًا أن الأشخاص يمكنهم تعلم التحليلات بأنفسهم، إذا كان لديهم الوقت والتفاني. هناك كتب (تأكد من أن الكتاب يستخدم الإصدار 5 من GA)، مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت هذا واحد من Lynda.com أو جوجل جامعة التحويل. كنت أرغب في الغوص في أعماق حوض السباحة وأخذت دورة شهادة Market Motive في تحليلات الويب. لقد أعدتني هذه الدورة للتحليل على مستوى المؤسسة وأظهرت لي مدى قلة ما أعرفه.

يقدم برنامج Google Analytics دورة تدريبية عبر الإنترنت، هل لديك أي أفكار حول ذلك؟

لقد كان في وقت من الأوقات مصدرًا رائعًا للمبتدئين. لكن جوجل قامت بتحديث ثمانية فقط من أصل 25 مقطع فيديو باستخدام تسجيلات الشاشة للإصدار 5، مما يجعلها عديمة الفائدة تقريبًا للمبتدئين في حالتها الحالية. ولكن هذا هو أول ما قطعت أسناني عليه. ومع ذلك، إذا تمكنت Google من تحديثه بالكامل، فإنني أوصي به مرة أخرى كخطوة أولى.

يبدو أن كل شخص يمر بمراحل تعلم مختلفة عندما يتعلق الأمر بالتحليلات. ما هي المواقع التي تنصح الأشخاص باستخدامها للتعلم؟

وهنا أ حزمة من مجلد Analytics الخاص بي في Google Reader. أنه يحتوي على جميع مدونات التحليلات المفضلة لدي. فقط انقر فوق زر الاشتراك إذا كنت تريد إضافتها إلى قارئ RSS الخاص بك.

ما رأيك في الإصدار الأحدث من Google Analytics؟

أعتقد أن هناك بعض التطورات الرائعة، لكنني أعتقد أن NetFlix أثبتت أن إزالة الميزات ليست فكرة جيدة بشكل عام. لقد وجدت أن قيام Google بإلغاء تصدير ملفات PDF يعرقل بشكل خاص الأشخاص الذين ليسوا على دراية بما يجب فعله بتفريغ البيانات. لقد كتبت مقالا عنه كيفية تنسيق البيانات من Google Analytics لمساعدة أصحاب الأعمال والأشخاص الذين لا يتعاملون مع برنامج Excel كما أفعل. ولكن أيضًا إبعاد قدرتنا على جدولة التقارير وتقارير البريد الإلكتروني ومشاركة الشرائح لم يعد يمثل نكسات طغت على بعض الترقيات المذهلة حقًا.

هل هناك برامج تحليلية أخرى تستمتع بها أو توصي بها؟

أنا حقا أحب ووبرا. إنه سهل التثبيت وغير مكلف وسهل الاستخدام للغاية. بالإضافة إلى ذلك، أنا حقًا أحب Coremetrics. ومع ذلك، كنت دائمًا أشعر بالفضول بشأن Unica NetInsight. لم تتح لي الفرصة أبدًا لاستخدامه (تنهد)، لكنه يبدو أنيقًا.

كلتا ابنتيك تعملان الآن في هذه الصناعة الرائعة العبقري غريب الأطوار. يبدو أنهم يتمتعون بأسس جيدة ولطيفين، لذا أعلم أن لديك بعض المهارات الأبوية! كيف نجحت في تربية اثنين من المهووسين الأذكياء؟ أي توصيات للآباء والأمهات؟

شكرا لك على ذلك. أعتقد أنهم رائعون جدًا، لكنني متحيز للغاية. لا يمكنك أن تصدق أي شيء أقوله. 🙂

أعتقد أنه عندما تكون شغوفًا بشيء ما، فهذا نوع من العدوى وينتقل إلى أطفالك. لقد أخبرت أطفالي أن أحد أفضل الأشياء في الحياة هو أن تفعل ما تحب كل يوم. لذلك كان هذا مهمًا جدًا بالنسبة لي. أقول لهم إنني لا أهتم بما يقررون فعله، طالما أنه يكسبهم ما يكفي من المال ليكونوا مستقلين ولديهم دائمًا مساحة كبيرة للنمو والتعلم.

لقد قمت أيضًا بدراسة الأهمية القصوى لامتلاك مهارات قابلة للتسويق. سوف تحصل عليهم الكلية حتى الآن، ولكن في نهاية المطاف، ما يمكنهم إحضاره إلى الطاولة هو ما يهم. لذلك بدأت بتعليمهم كل ما بوسعي حول هذه الصناعة على أمل أنه بغض النظر عما يختارون فعله في النهاية بمستقبلهم، سيكونون على دراية بالتكنولوجيا والإنترنت.

أسئلة شخصية

ماك أو الكمبيوتر الشخصي؟

لو كنت سألتني هذا حتى قبل ستة أشهر، كنت سأقول ماك طوال الطريق. ولكن مع عدم قدرة Excel for Mac على القيام بأي من المهام الثقيلة التي يمكن أن يقوم بها نظيره في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، فإنني أميل إلى المزيد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية كل يوم. ومما لا يساعدني أن إصدارات Mac لبعض أدواتي المفضلة عبر الأنظمة الأساسية (مثل Camtasia وSnagIt) هي أيضًا دون المستوى بشكل يبعث على السخرية.

آيفون أم اندرويد؟

ايفون

تويتديك أو هوتسويت؟

تويتديك

المشروب المفضل الذي يمكن أن يشتريه لك الناس في المؤتمرات؟

التوت البري والفودكا

حرب النجوم أو ستار تريك

هناك فرق؟

بفضل آني لجميع المعلومات العظيمة!

أريد أن أشكر آني على منحنا الكثير من الروابط والمعلومات القيمة لنتعلم منها. إنها سيدة عظيمة!