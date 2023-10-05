Rewrite this title: مقابلة مع ألين جانيت من شركة TrackMaven الذي أطلق للتو الإصدار الأكبر Instagram دراسة… أبدا!

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع ألين جانيت من شركة TrackMaven الذي أطلق للتو الإصدار الأكبر Instagram دراسة… أبدا!

لقد مضى ما يقرب من ثلاث سنوات منذ ذلك الحين Instagram تم إطلاقه، وكان التاريخ الأولي هو 6 أكتوبر 2010 إذا كنت تريد أن تكون محددًا. منذ ذلك الوقت، تضخمت خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت إلى أكثر من 150 مليون مستخدم نشط وتم الاستحواذ عليها بواسطة Facebook بمبلغ مذهل قدره مليار دولار في عام 2012.

على الرغم من هذه الشعبية بين المستخدمين، لم تتبنى الشركات بالضرورة المنصة. في حين أن بعض العلامات التجارية، مثل هذه العلامات التجارية الـ 25 على وجه الخصوص، تحقق أقصى استفادة من الخدمة، و Instagram رغم أن لديها بعض الميزات المفيدة بشكل مذهل للأعمال التجارية، إلا أنها تظل موردًا غير مستغل مع قدر هائل من الإمكانات. وبسبب هذه الديناميكية المثيرة للاهتمام، ربما أصدرت TrackMaven أكبرها Instagram يذاكر. أبدًا.

ما يسمى يصف بالضبط Instagram هو ويوضح سبب ضرورة استخدام الشركات للمنصة. ثم قام فريق TrackMaven بإجراء بحث شامل حول مدى فعاليته Instagram مخصص للشركات من خلال تقسيم حسابات العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. وفيما يلي بعض النقاط البارزة:

25% من قائمة Fortune 500 لديهم الآن Instagram حساب

17% من قائمة Fortune 500 قاموا بالنشر Instagram المحتوى خلال الثلاثين يومًا الماضية

لم تحظى مقاطع الفيديو بتبني واسع النطاق بين قائمة Fortune 500 حتى الآن

علامات التصنيف هي السر الذي لا يتم الإبلاغ عنه Instagram النجاح ولها علاقة مباشرة بالفعالية، لأن Instagram هي في الواقع منصة اكتشاف، وليست منصة بث

مايفير هو المرشح الأكثر فعالية لـ Fortune 500

“لا يوجد مرشح” هو المرشح الأكثر استخدامًا على نطاق واسع من قبل Fortune 500

يوم الخميس هو اليوم الأكثر شعبية الذي تنشر فيه العلامات التجارية المحتوى

يوم الأسبوع ليس له أي تأثير على فعالية المحتوى

تم نشر التقرير يوم الأربعاء 24 سبتمبر، ويمكن الاطلاع عليه في: مدونة TrackMaven. بالنسبة لأي عمل تجاري، سواء كان ضمن قائمة Fortune 500 أو مجرد شركة ناشئة، فهذا الكتاب أمر لا بد منه. لقد تفوق فريق TrackMaven حقًا على أنفسهم بمقدار الوقت والفكر الذي خصصه التقرير وهو ما يفسر سبب ضرورة استفادة المزيد من العلامات التجارية Instagram.

لمزيد من التوضيح للتقرير وأهميته، أتيحت لي الفرصة للدردشة مع الرئيس مافن نفسه السيد ألين جانيت.

SEJ: هل يمكنك أن تأخذ دقيقة من وقتك وتخبرنا قليلًا عنك وعن ماهية TrackMaven؟

ألين جانيت: TrackMaven هي منصة استخباراتية تنافسية لمسوقي المؤسسات. نحن نساعد العلامات التجارية الكبرى بدءًا من Martha Stewart Living إلى Western Digital، وتتبع وتحسين تسويقها عبر تسويق المحتوى، Facebook, Twitter، موقع YouTube، Instagram, Pinterestو LinkedIn و SEO وحركة المرور والأخبار والعلاقات العامة والإعلانات المدفوعة والمزيد.

لقد قمت بتأسيس الشركة في عام 2012 بعد أن شعرت بالإحباط لأنني لم أتمكن من أداء المعلومات التسويقية بكفاءة في الوقت الفعلي حيث كان لدي عشرات القنوات وعشرات المنافسين الذين كنت أديرهم.

SEJ: أصدر فريقك للتو دراسة مكثفة جدًا حول Instagram. لماذا تناولت Instagram، على عكس وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الاكتشاف الاجتماعي الأخرى؟

اي جي: Instagram لقد تجاوز للتو علامة 150 مليون مستخدم نشط. وهذا رقم ضخم ويمثل فرصة تسويقية كبيرة للعلامات التجارية التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. نحن متحمسون بشأن الدلتا التي يمكن للعلامات التجارية تحقيقها من خلال العمل على أهدافها Instagram قناة.

SEJ: كم من الوقت استغرق إجراء بحثك؟

اي جي: 6 أسابيع!

SEJ: ما هو الاكتشاف الأكثر إثارة للاهتمام؟

آدم: علامات التصنيف مهمة للغاية. لقد وجدنا أن هناك علاقة مباشرة بين فعالية واستخدام الهاشتاجات. ما يؤكده هذا هو ذلك Instagram هي منصة اكتشاف اجتماعي، وليست مجرد مدونة مرئية. تحتاج العلامات التجارية إلى التفكير في كيفية عثور الأشخاص على محتواها، وليس فقط المحتوى.

SEJ: بعد كل بحثك، هل تشعر بذلك؟ Instagram هي أداة فعالة يمكن للعلامات التجارية استخدامها؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون 25% فقط من قائمة Fortune 500 لديهم حسابات؟

اي جي: جدا. العلامات التجارية قادرة على الاستفادة من جمهور كبير في بيئة تستمتع بها. في حين أن عددًا قليلًا من العلامات التجارية تتفوق في هذا الأمر حتى الآن، إلا أن العلامات التجارية التي تتفوق في الأداء تتم مكافأتها بمشاركة عضوية كبيرة.

SEJ: هل لديك أي شيء آخر في متجر TrackMavern في المستقبل القريب؟

اي جي: نعم. سنقوم بإصدار مصادر بيانات جديدة وميزات جديدة لمساعدة المسوقين على التغلب على منافسيهم عبر الإنترنت.

شكرا ألين. أقدر وقتك، والأهم من ذلك، كل عملك الشاق في هذه الدراسة.

مرة أخرى، ولا أستطيع أن أذكر هذا بما فيه الكفاية، أنت بالتأكيد بحاجة إلى التوجه إلى TrackMaven واكتشفوا هذا التقرير بأنفسكم. هناك الكثير من المعلومات المفيدة في التقرير والتي يمكن أن تساعد في زيادة تواجدك عليه Instagram. ومع عدد المستخدمين المتسكعين حاليًا Instagram، هذا هو السوق الذي تريد بالتأكيد أن تكون جزءًا منه.