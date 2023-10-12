Rewrite this title: مقابلة مع إريك روج، المدير الأول للتسويق في Exalead

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع إريك روج، المدير الأول للتسويق في Exalead

إكساليد هو أحد محركات البحث “الأصغر” التي تستمر في الظهور هنا وهناك بغض النظر عما يحدث في بيئة البحث.

وخلافًا لمحركات البحث الرئيسية تلك، تركز Exalead على الطرف الآخر من السوق، مما يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات قائمة على البحث مبنية لهذا الغرض.

يحتوي هذا المنشور على مقابلة قصيرة مع إريك روج، مدير أول للتسويق في Exalead. لقد أتيحت لنا الفرصة للدردشة لفترة وجيزة حول محرك بحث Exalead، وكيف تم تسويقه وأين يمكن قراءة المزيد عن المورد.

كتب Exalead بعض المدونات حول هذا الموضوع: تحسين محرك البحث (SEO): المدرسة القديمة أكثر مما تعتقد و دليل مشرفي المواقع: الجزء الأول، تحقيق أقصى استفادة من المحتوى الخاص بك.

إذا كان موقعك مرتبطًا بمواقع أخرى مدرجة بالفعل في فهرس بحث Exalead، فلن تحتاج إلى القيام بأي شيء. في وقت الفهرسة التالية، سيتم “الزحف” إلى موقعك (فهرسته) وإضافته إلى محركنا. إذا كان موقعك جديدًا ولم يتم ربطه بمواقع أخرى، فاستخدم نموذج الإرسال الخاص بنا لإرسال موقعك.

هناك مجموعة متنوعة. للحصول على بعض الأمثلة على المواقع الاجتماعية التي تستخدم Exalead، راجع:

فريندستر.كوم

SkyRock.com

Fish4.com

Blogspirit.fr

نستخدم حاليًا المدونات وتعليقات المدونة وموضوعات مجموعات المناقشة والتعليقات، Twitter وإدخال ويكيبيديا تم إنشاؤه حديثًا، وهناك الكثير في المستقبل.

لدينا برنامج مدونات مؤسسي قوي يتضمن مساهمات من عدد من المدونين الداخليين في Exalead – والعديد منهم خبراء في مجالاتهم. يشمل المساهمون في مدونة Exalead ما يلي:

كارول وشركاه

إريك روج

بول

سيباستيان

ستيفان جاي

كما نشجع موظفينا على التغريد بأنفسهم.

لأي شيء على تويبز، يمكن للمستخدمين فقط التعليق على مالك الموقع. ل labs.exalad.com الأشياء، يمكن إنشاء حسابات المستخدمين لتقديم الملاحظات/التعليقات. لم نبدأ بعد مجتمعًا أو مجموعة مناقشة، ولكننا بصدد التخطيط لذلك الآن.

إذا كنت تشير إلى labs.exalad.com الصفحة، لقد قمنا بالفعل بتحديث البحث عن نص الفيديو ويجب أن يكون أكثر تحديثًا الآن. فقط لتقديم بعض المعلومات الإضافية حول تحديث الأمور، يقوم النظام كل 3 ساعات بقراءة جميع ملفات RSS لمعرفة ما إذا كانت هناك مقاطع فيديو جديدة يجب معالجتها. يمكن أن تكون عملية النسخ (أي تحويل الصوت إلى نص) بمثابة عنق الزجاجة (يستغرق الأمر حوالي 12 دقيقة لمعالجة مقطع فيديو مدته 10 دقائق، على سبيل المثال)، ولكن مع خادم متعدد النواة، يمكننا التعامل مع العديد من مقاطع الفيديو مثل النواة في نفس الوقت.

أوروبا في المقام الأول: فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وغيرها.

لا توجد خطط معلنة في هذا الشأن. ولكن لا تنزعج.