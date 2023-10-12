Rewrite this title: مقابلة مع راجيش سريفاستافا من Microsoft Bing، مدير المجموعة الرئيسي، Bing

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع راجيش سريفاستافا من Microsoft Bing، مدير المجموعة الرئيسي، Bing

تم إطلاق Bing بواسطة Microsoft كعلامة تجارية وتقنية محرك بحث موحد وتأمل الشركة في التنافس جنبًا إلى جنب مع Google. أثار إطلاق Bing الذي طال انتظاره بعض الضجة الحقيقية في عالم الإنترنت. نعرض اليوم المقابلة مع راجيش سريفاستافا، مدير المجموعة الرئيسية، Bing.

لدينا حاليًا شريطي أدوات رائعين في شريط أدوات MSN و Windows شريط الأدوات المباشرويتم تشغيل وظيفة البحث لكليهما بواسطة Bing. نحن نستمع دائمًا إلى العملاء لمعرفة ما يريدون وتقديم منتجات جديدة بشكل مناسب، ومع ذلك، ليس لدينا أي خطط للإعلان عن شريط أدوات Bing في الوقت الحالي.

لقد مررنا بعملية تسمية واسعة النطاق لتطوير اسم العلامة التجارية الجديد: ساعدتنا أشهر من التطوير وأبحاث التسمية العالمية على تضييق نطاق عدد قليل من أفضل المرشحين. لقد قمنا بكل الأشياء المعتادة التي تتوقعها: عمليات البحث عن العلامات التجارية، وعمليات البحث في WHOIS، ودراسات سهولة الاستخدام والاستدعاء.

كنا نبحث عن الاسم الذي كان قصيرة وسهلة النطق والتهجئة، وستكون مناسبة عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، كنا نبحث عن الأسماء التي تحمل صفات متأصلة تتوافق مع فئة البحث نفسها. أظهر بحثنا حول Bing أنه يتضمن جميع الصفات التي ترتبط بشكل طبيعي جدًا بتجربة البحث.

كان يُنظر إليه أيضًا على أنه خيار الاسم الأكثر ودية والأكثر ودودًا. نحن نحب Bing لأنه يتيح تجربة جديدة تتجاوز البحث. يبدو الأمر في أذهاننا عندما نفكر في تلك اللحظة من الاكتشاف واتخاذ القرار – حول حل المهام المهمة التي نعتقد جميعًا أنها مهمة.

لقد كان إطلاق Bing بمثابة علامة فارقة بالنسبة لنا، ونحن سعداء بالمراجعات الأولية، ولكن هذه ليست سوى البداية. نحن نؤمن بأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين إنجازه في مجال البحث، كما أن التعليقات الإيجابية التي رأيناها حتى هذه اللحظة هي تأكيد على أن الأشخاص يريدون المزيد من البحث. يعد Bing خطوة أولى في هذه الرحلة لتطوير البحث إلى أداة أكثر دقة لمساعدة العملاء على تجاوز فوضى الإنترنت لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

نحن نعمل باستمرار على تحسين وتحسين قدرات الزحف والفهرسة لدينا، ولكن مع Bing، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في الفهرسة لدينا مما ساعد في الانتقال السلس لمجتمع مشرفي المواقع لدينا عندما أطلقنا Bing. نحن نواصل التعامل بشكل مباشر مع مشرفي المواقع لدينا عبر المنتديات ومدونة مشرفي المواقع ونركز على جعل التجربة شفافة ويمكن التنبؤ بها لهذا الجمهور الأساسي.

نحن نحافظ على وندير نشاطًا موقع المجتمع لجميع عملائنا بما في ذلك مشرفي المواقع والمطورين والباحثين يوميًا. يتميز موقع المجتمع بمدونة حيث نشارك التحديثات حول الميزات والتفاصيل وراء تصميم وتطوير Bing والنصائح والأدوات اللازمة لزيادة التفاعل مع موقعك.

نحن نعمل في أسرع وقت ممكن للرد على تعليقات العملاء وتنفيذها. على سبيل المثال، عندما أطلقنا Bing، أبلغنا مجتمعنا بوجود مشكلة تتعلق بوظيفة معاينة الفيديو لدينا. لقد عملنا بسرعة على حل المشكلات وفي غضون يومين قمنا بمعالجة الموقف محدث مجتمعنا على المدونة. بفضل الحوار الثنائي الذي نحافظ عليه مع مجتمعنا المتحمس، أصبحنا قادرين على معالجة المشكلات وإصلاحها بسرعة.

نحن نرى وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة ممتازة للتواصل مع مشرفي المواقع وجميع عملائنا. في الواقع، قمنا بتوفيرها في الأسبوع الماضي صندوق أدوات بنج والذي تم تصميمه لبناء مجتمع وتوفير كل المحتوى والأدوات التي يحتاجها مشرفو المواقع والمطورون لتحسين مواقعهم، وفهم تأثير ميزات Bing الجديدة، وتحقيق أقصى استفادة من استخدام Bing API. ومع إطلاق Bing، أطلقنا أيضًا موقعًا جديدًا موقع مجتمع بنج ركزنا على إشراك مجتمع البحث الواسع لدينا، بما في ذلك مشرفي المواقع.

ننشر منشورات مدونة منتظمة ونجري مناقشات نشطة في المنتديات حول موضوعات تشمل تحسين محركات البحث والتسويق عبر محرك البحث (SEM) وهندسة الموقع. بالإضافة إلى مواقع مجتمعنا ومنتدياتنا ومدوناتنا، قمنا بتطوير قاعدة متابعين قوية Twitter حيث لدينا فريق يراقب المشكلات ويستجيب لها بانتظام. لدينا أيضا وجود على Facebook والتي نستخدمها لتوصيل التحديثات على Bing أيضًا.

ينصب تركيزنا الأساسي الآن على توفير أفضل تجربة بحث لعملائنا. نحن نبحث دائمًا عن المجالات التي يمكننا فيها النمو والابتكار، ومن المؤكد أن ميزات البحث الاجتماعي والمحسّن للمستخدم مدرجة في قائمتنا.

على سبيل المثال، من خلال Facebook و Twitter نحن نقوم بإشراك مستخدمينا بطرق رائعة ومثيرة للاهتمام. ما زلنا نسمع أن إحدى الميزات المفضلة لـ Bing هي الصورة اليومية الغنية والتفاعلية التي تظهر على بنج الصفحة الرئيسية. بسبب ردود الفعل الرائعة من خلال قنوات مثل Twitter و Facebook، قررنا فتح عمليات إرسال الصور والتصويت للجمهور في شكل مسابقة Bing Photo في Facebook. سيتم عرض الصورة الفائزة كصورة الصفحة الرئيسية على Bing في الثالث من أغسطس، وسيتم منح المصور الفائز الفضل في التقاط الصورة.

لقد أنشأنا أيضًا تطبيق مشاركة الصور على Facebook حيث يمكن للأشخاص مشاركة أو وضع علامة على صورة صفحة Bing الرئيسية التي يحبونها. يساعدنا هذا النوع من التصويت والتعليق على فهم ما يرغب المستخدمون في رؤيته بشكل أفضل. هذه بعض الطرق التي نستخدم بها وسائل التواصل الاجتماعي لجذب مستخدمينا. نحن نعمل أيضًا مع تويتر لدمج عمليات البحث عن التغريدات في Bing. انظر لدينا الأخيرة مشاركة مدونة لمزيد من التفاصيل.