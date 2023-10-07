Rewrite this title: مقابلة مع سكوت كاولي حول تحسين محركات البحث ودعم الشركة والمزيد

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع سكوت كاولي حول تحسين محركات البحث ودعم الشركة والمزيد

سكوت كاولي هو نينجا SEO الداخلي في ZAGG. إنه ذكي جدًا ومضحك جدًا وشخص حقيقي حقيقي. سألت على Twitter ما هي أمنيات التسويق عبر الإنترنت للناس لعام 2012 وكان رده:

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كما ترون، الرجل المضحك لديه روح عظيمة أيضًا. أنصحك بشدة بالتعرف عليه. يمكنك العثور عليه على Twitter @ سكوت كاولي، على موقعه الإلكتروني Scottergories.com ويمكنك قراءة منشوراته على SEJ. شكرًا لك سكوت على وقتك وروح الدعابة والشخصية الرائعة.

هل يمكنك إخبارنا بإيجاز عن وظيفتك في ZAGG؟

أنا مسؤول عن برنامج البحث العضوي الخاص بـ ZAGG، وبالتحديد بناء وتدريب فريق SEO داخلي لمنافسة أفضل مواقع التجارة الإلكترونية. أنا أيضًا أعمل بشكل وثيق مع قادة فريق الدفع لكل نقرة (PPC) والاجتماعي وفريق التحويل.

هل تحصل على الكثير من الدعم من ZAGG؟ و/أو ما مدى أهمية قيام الشركة بتقديم الدعم لتحسين محركات البحث الخاصة بها؟

أعتقد أن أفضل بيئة لتحسين محركات البحث داخل الشركة هي تلك التي يتوفر فيها المطورون، ومنشئو المحتوى، ومدير عظيم يؤمن بتحسين محركات البحث، وميزانية للتعليم وأدوات تحسين محركات البحث، وشركة معروفة تقدم منتجات رائعة. لدي كل هؤلاء في ZAGG. بدونهم، سأكون أقل نجاحًا (وسأحصل على متعة أقل كثيرًا).

هل يمكنك إخبارنا ببعض أدوات تحسين محركات البحث التي تستخدمها و/أو لا يمكنك العيش بدونها؟

أفضل أداة لتحسين محركات البحث هي دائمًا عقله. ثاني أفضل شركة هي جوجل نفسها، تليها الأدوات التي أتاحتها جوجل. إن أفضل بناء الروابط يأتي كمنتج للعلاقات والتوقيت والإبداع، لذلك يجب أن أقول إن Tweetdeck وتنبيهات Google هي أدوات لا أستطيع العيش بدونها.

كونك مُحسّن محركات البحث (SEO) يعني أنه عليك تثقيف نفسك باستمرار. ماذا تفعل لمواكبة التغيرات المستمرة؟

عندما كنت في SEO.com، كانت مواكبة التغييرات أمرًا سهلاً. من بين العديد من العملاء الذين يعملون مع العديد من مُحسّنات محرّكات البحث، كان هناك دائمًا حادث “كناري في عمود المنجم” يمكن اختباره والتحقق منه. مع وجود موقع واحد فقط يدعو للقلق الآن، يجب أن أكون أكثر حكمة فيما أقوم باختباره وكيفية اختباره. إذا سمعت عن شيء جديد، غالبًا ما أطلب من فريقنا قضاء بضع ساعات في الغوص لمعرفة نوع الجذب الذي نحصل عليه. قرأت كثيرًا وأحاول دائمًا بناء علاقات مع مُحسّنات محرّكات البحث التي تعمل على مواقع ذات حجم ونطاق مماثل.

ما مدى مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي في تسويق ZAGG؟ تأثير؟

قدم درو كونراد، قائد وسائل التواصل الاجتماعي لدينا، عرضًا حول استراتيجية ZAGG الاجتماعية وتأثيرها في SMX Social. الحقيقة هي أنه يتعين علينا أن نمارس أسلوب التسويق الصارم من أجل تمييز أنفسنا في صناعة يُنظر إليها على أنها “سلعية”. وفي كثير من النواحي، نقوم بذلك من خلال تسويق المحتوى والعروض الترويجية، التي تعتمد بشكل كبير على المشاركة الاجتماعية للتوزيع.

بالنسبة لشركة بحجمنا، فإن تكامل تحسين محركات البحث (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي لدينا يتنافس مع الأفضل. نحن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي لفتح بعض أبواب بناء الروابط الثقيلة للغاية والتي تظل مغلقة في وجه منافسينا.

هل لديك أي توصيات بشأن إستراتيجية المحتوى لمحركات البحث الأخرى؟

ثق بغرائزك. أود أن أقول إن تسويق المحتوى الخاص بنا أكثر نجاحًا بمقدار 5 إلى 10 مرات باستخدام البحث عن الكلمات الرئيسية التنبؤية والتفكير المستقبلي مقارنة بالتحسين باستخدام أرقام حجم البحث التاريخية من الأدوات. “تزلج حيث يتجه القرص، وليس حيث كان.”

تجري ZAGG مسابقة “اربح جهاز iPad” كثيرًا، لذا من الواضح أنها تعمل بشكل جيد. هل هناك أي بيانات يمكنك إخبارنا بها؟

في البداية، بدا الأمر طموحًا للتخلي عن جهاز iPad كل أسبوع، لكننا قمنا بحساب الأثر المالي للحصول على جهاز إضافي Facebook معجب، Twitter المتابع وعنوان البريد الإلكتروني والزائر للصفحة المقصودة للمسابقة حتى نتمكن من تحديد نقطة التعادل لدينا. لقد أصبح من السهل جدًا تبرير iPad-a-Week، لذلك دفعناه إلى iPad-a-Day، وحتى iPad-an-Hour في يوم الجمعة الأسود. يمكنك استثمار آلاف الدولارات في الحملات طالما أن الأرقام متراكمة. حتى المسوقون يتعرضون للترهيب النفسي من خلال العمل بميزانيات حملات ضخمة، وهذه غريزة خوف تستحق القتال.

هل هناك أي نصائح للشركات التي تبيع منتجًا متخصصًا عبر الإنترنت؟

قم بإنشاء محتوى بتركيز موسع. بدأنا في بيع واقيات الشاشة. تخيل أنك تحاول كتابة 50 مشاركة مدونة حول واقيات الشاشة. لقد أنشأنا محتوى على مستويين. كانت أخبار الأجهزة امتدادًا طبيعيًا، تليها أخبار التكنولوجيا العامة. لقد سمح لنا بجذب المزيد من الزيارات إلى موقعنا مع الحفاظ على علامتنا التجارية. أنا أيضًا مؤمن بشدة بأن الموظفين النشطين الذين لديهم الكثير من الأصدقاء والمشاركة المجتمعية العالية يمكنهم رفع مستوى عملك وعلامتك التجارية ومنتجاتك حتى بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية البحتة. ابدأ ببساطة من خلال التأكد من أنك أو المسوقين لديك تمثلون الشركة في الأحداث المحلية.

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