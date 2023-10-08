Rewrite this title: مقابلة مع فريزر كاين، المؤسس المشارك لـ Keyword Strategy

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع فريزر كاين، المؤسس المشارك لـ Keyword Strategy

نعرض اليوم شخصًا مذهلًا، فريزر كاين، محرر مجلة الكون اليوم، وهي مدونة متخصصة في علم الفلك تحظى بشعبية كبيرة، ومؤسس مشارك لواحدة من أفضل أدوات إدارة الكلمات الرئيسية: استراتيجية الكلمات الرئيسية. آمل أن تجد المقابلة مفيدة كما فعلت:

لقد كنت دائمًا مهتمًا بعلم الفلك والصحافة، ولذلك بدأت مشروع Universe Today منذ 12 عامًا كهواية بينما كنت أعمل كمطور برامج. أدركت سريعًا أنني أحب الكتابة والنشر تمامًا، وأردت حقًا اكتشاف طريقة يمكنني من خلالها القيام بذلك كحياة بدوام كامل.

خلال السنوات التسع الأولى، كان هناك صراع مستمر لجذب قراء جدد. كنت أكتب مقالات إخبارية وأرى موجة من القراء، لكنها كانت تهدأ بعد بضعة أيام. لكنني كنت ألاحظ أحيانًا أن بعض المقالات قد تنتشر على نطاق واسع، ويتم تقطيعها، وما إلى ذلك. وقد تجلب مقالات أخرى الكثير من زوار البحث. بمجرد أن بدأت حقًا في تحليل سبب جذب بعض المقالات لزائري البحث، تمكنت من تكرار العملية وزيادة عدد الزيارات إلى موقعي.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، انتقلت من استقبال 3500 زائر بحث في يوم جيد إلى أيام تجاوزت فيها حركة البحث 100000 زائر. وهذا من خلال استراتيجية المحتوى فقط، لذلك لا أقضي أي وقت في بناء الروابط. يستقبل الموقع الآن أكثر من 3 ملايين زائر فريد شهريًا، مع حوالي 70.000 مشترك في خدمة RSS.

استراتيجية الترويج الخاصة بي هي البحتة كتابة المحتوى المتعلق بموقع الويب الخاص بي الذي يبحث عنه جمهوري؛ يجذب هذا المحتوى زوار البحث الذين يمكنني تحويلهم إلى مشتركين.

بمعنى آخر، عندما كنت أكتب الأخبار للتو، كان من المستحيل جذب أي زائر من محركات البحث؛ كان عليّ بناء معجبين واحدًا تلو الآخر من خلال الأساليب الاجتماعية. ولكن عندما بدأت بإضافة محتوى ذي صلة إلى موقعي يبحث عنه الأشخاص، زاد عدد الزيارات إلى موقعي بشكل كبير. على سبيل المثال، قمنا بتشغيل سلسلة حول أساسيات علم الكونيات، ومقالات حول شراء التلسكوبات، والأبراج، أو لماذا لم يعد بلوتو كوكبًا – وهي موضوعات مثيرة للاهتمام، ولكنها أيضًا موضوعات يبحث عنها الناس. تتوسع هذه الطريقة، فكلما زاد المحتوى الذي تضيفه، زاد عدد زوار البحث الذين تجذبهم.

أنا فأر حزمة الكلمات الرئيسية، لذلك تعمل إستراتيجية الكلمات الرئيسية على أتمتة الأساليب التي استخدمتها للحفاظ على تنظيم نفسي. وهو يتصل بأداة الكلمات الرئيسية في Google Adwords وSEM Rush والعديد من الأدوات الأخرى. فهو يساعدني في تتبع الكلمات الرئيسية التي استهدفتها، والتي لا يزال يتعين علي القيام بها. فهو يساعدني في البحث عبر عشرات الآلاف من الكلمات الرئيسية للعثور على الفرص.

تعمل استراتيجية الكلمات الرئيسية على أتمتة العمليات التي يمر بها مُحسنو محركات البحث أثناء حملاتهم: اكتشاف الكلمات الرئيسية، والفرز والتصفية، وتحسين الموقع، وتتبع النتائج.

لدينا اتصال مباشر مع أداة الكلمات الرئيسية Google Adwords وSEM Rush وقواعد بيانات الكلمات الرئيسية الأخرى، حتى تتمكن من اكتشاف جميع الكلمات الرئيسية المناسبة لموقعك؛ أفكار الكلمات الرئيسية التي ربما لم تخطر ببالك أبدًا. يمكنك أيضًا استخراج الكلمات الرئيسية من منافسيك، والكلمات الرئيسية التي يستخدمها الأشخاص للعثور على موقعك، والكلمات الرئيسية الموجودة بالفعل في موقعك.

الجزء الأكثر روعة، في رأيي، هو نظام التصفية. يسمح لك بوضع عوامل التصفية في كل عمود لرؤية الكلمات الرئيسية التي تطابق معاييرك. على سبيل المثال، “أرني جميع الكلمات الرئيسية التي تحتوي على أكثر من 6 كلمات، والتي لا تحتوي على كلمة “مجاني”، والتي تضم أكثر من 1000 زائر بحث شهريًا، والتي أرسلت لي زائرًا واحدًا في آخر 30 يومًا، و” أنا لا أصنف بالفعل ضمن العشرة الأوائل “.

ومن ثم نساعدك على التتبع. نعرض لك عدد الزوار الذين استخدموا كل كلمة رئيسية للوصول إلى موقعك، وعدد الروابط الداخلية لديك لكل شكل نص رابط، وتصنيف Google، وعدد الروابط الخلفية، وإشارات تويتر، وما إلى ذلك.

أعتقد أن هذا هو عمق الوظيفة. نحن نسمح لك باكتشاف عشرات الآلاف من الكلمات الرئيسية، وتنظيمها في مجموعات تناسبك، ولكننا نقوم أيضًا بفهرسة موقع الويب الخاص بك بشكل كامل وأتمتة عملية مطابقة الكلمات الرئيسية للصفحات داخل موقعك. نحن نساعدك على رؤية بنية الارتباط الداخلي الكاملة لموقعك على الويب، والكشف عن الصفحات والكلمات الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة.

بدلاً من محاولة التركيز فقط على بضع كلمات رئيسية فقط، فإننا نجعل من الممكن البقاء منظمًا أثناء تحسين موقع الويب لعدد 10000 كلمة رئيسية طويلة. بدلاً من إنشاء الروابط، يمكنك إنشاء نوع المحتوى الذي يبحث عنه جمهورك؛ النهج الذي تريد محركات البحث منك أن تفعله على أي حال.

مثل العديد من مُحسنات محركات البحث، بدأت جهودي بمجموعة من جداول البيانات. ولكن نظرًا لأنني كنت أقوم بسحب العديد من الكلمات الرئيسية، أدركت بسرعة أنني بحاجة إلى قاعدة بيانات، والتي تزيل التكرارات، وتضع الكلمات الرئيسية في القائمة السوداء التي لم أرغب في رؤيتها مرة أخرى. كانت هناك العديد من المهام الأخرى التي كنت بحاجة إلى تنفيذها تلقائيًا أيضًا، مثل الوصول إلى Adwords API للحصول على معلومات الكلمات الرئيسية. لقد عملت مع الشريك المؤسس Alex لإنشاء نموذج أولي لأداة لجهاز الكمبيوتر الخاص بي مما جعلني منتجًا قدر الإمكان، حيث قمت بأتمتة كل جزء من عملية تحسين محركات البحث (SEO)، وضبط أساليبي.

عندما قمنا بإنشاء الإصدار العام من الأداة، قمنا بمراجعة جميع الميزات وتخلصنا من كل ما لم يتم استخدامه بالقدر الذي كنا نعتقد أنه سيتم استخدامه. وبعد ذلك قمنا ببناء جميع الوظائف التي عرفنا أنها بحاجة إليها حقًا. لقد بدأنا الاختبار التجريبي منذ حوالي 9 أشهر، وحصلنا على استخدام كثيف من مجموعة مخصصة تضم حوالي 150 مختبرًا يعتمدون على الأداة. لقد ساعدونا في العثور على الأخطاء، والتحقق من أن الميزات منطقية من وجهة نظر المستخدم.

إنه لمن دواعي السرور حقًا أن نرى دخلهم ينمو كل شهر، مما يؤكد صحة الأداة والأساليب. 🙂

أحدث ميزاتنا بما في ذلك مكون WordPress الإضافي والدعم الدولي الكامل والعديد من التحسينات لكيفية حصولنا على الكلمات الرئيسية.

لدينا نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، حتى يتمكن أي شخص من تجربته ومعرفة ما إذا كانت الأساليب تناسبه.