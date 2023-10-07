Rewrite this title: مقابلة مع لينسي ليتل من Distilled

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع لينسي ليتل من Distilled

تتميز مؤتمرات صناعتنا بالكثير من المرح، وبالطبع تعليمية. في السنوات القليلة الماضية، قدمت العديد من الشركات، مثل Distilled، مؤتمرات أصغر تسمح للحاضرين بالتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل والتواصل مع الخبراء في هذا المجال.

مقطر وقد تم تقديم المؤتمرات على مدى السنوات الثلاث الماضية. لم أتمكن من الحضور، ولكني كنت سعيدًا جدًا عندما علمت أنه يمكنني شراء التغطية المرئية للمؤتمرات ولا تفوت جميع المعلومات الرائعة التي يكتب عنها الكثيرون ويغردون عنها.

لقد اتصلت بـ Distilled وأجريت مقابلة مع Lynsey Little، مديرة الأحداث في Distilled. وهي مسؤولة عنهم بحث الحب ومؤتمرات LinkLove التي تم استضافتها في لندن وبوسطن وسان فرانسيسكو.

س: ما هو السبب الأصلي الذي دفعك لبدء إدارة المؤتمرات إلى جانب الاستشارات؟

ج. يعتمد مجتمع البحث على أقرانه لمشاركة المعرفة وتصحيح أخطاء الاستعلامات وتثقيف بعضهم البعض. لقد احتضنت شركة Distilled دائمًا جانب المشاركة في هذا الأمر وقدرته، والمشاركة في الأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت ومساعدة مُحسنات محركات البحث الأخرى على إيجاد حلول للمشكلات المطروحة على تويتر.

إن تحسين محركات البحث (SEO) ليست مهنة تقليدية، ولا توجد شهادات جامعية يمكنها تدريبك على هذه الصناعة. يعد التواصل وتبادل المعرفة الذي يحدث في المؤتمرات أمرًا ضروريًا للمجتمع بأكمله. نظرًا لأننا نمارس تحسين محركات البحث كل يوم، وندير مؤتمراتنا الخاصة ونشارك معرفتنا وخبرتنا مع كبار المسئولين الاقتصاديين الآخرين على نطاق واسع، فقد كان قرارًا سهلاً، وامتدادًا طبيعيًا لأعمالنا.

لقد شعرنا بوجود فجوة في السوق بالنسبة للمؤتمرات التي لم تكن تهدف إلى تعزيز المنتج وكانت تدور حول المعرفة القابلة للتنفيذ. يبدو أن عددًا كبيرًا جدًا من المؤتمرات يدفع المنتجات ويقدم معلومات غير دقيقة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها على الفور. أردنا حقًا مشاركة رؤى قابلة للتنفيذ، حتى يشعر مندوبونا أنه في اللحظة التي يغادرون فيها المبنى سيكونون أفضل في عملهم.

قد يبدو الأمر سخيفًا ولكننا أيضًا نخصص الكثير من الوقت لحفلاتنا اللاحقة، نعم تهدف إلى أن تكون ممتعة، ولكن النقطة الأساسية هنا هي أنها معروفة بكونها رائعة، لذلك يأتي جميع المندوبين تقريبًا، وأحيانًا مع آخرين أيضًا! وهذا يجعل جانب التواصل في مؤتمراتنا ممتازًا حقًا، مما يعزز اتصالات المجتمع.

س: كيف تغيرت المؤتمرات خلال السنوات الثلاث الماضية؟

في البداية، قمنا بإدارتها في لندن فقط، ولكن لا يمكن تجاهل الطلب على التدريب على البحث المتطور في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك بدأنا في إدارة المؤتمرات هناك أيضًا، في بوسطن وسان فرانسيسكو.

لم يكن هناك الكثير مما يتعلق بنموذج العمل أو الهيكل الذي يلزم تغييره للتكيف مع السوق الأمريكية، وكان الطلب مطابقًا تقريبًا لما رأيناه في لندن. رؤى غير قابلة للتنفيذ، وقابلة للتنفيذ بدرجة كبيرة، يقدمها مقدمو عروض يتمتعون بشخصية كاريزمية.

أردنا أن نمنح المشاركين المزيد من الفرص للتواصل وطرح الأسئلة وحل المشكلات الخاصة بهم. كل ذلك أدى إلى قيامنا بتشغيل عيادات مجانية لتحسين محركات البحث (SEO) مع مستشارينا الخبراء، وجداول المواضيع مع المتحدثين خلال ساعة الغداء. وقد أثبتت هذه الأمور أهميتها الحقيقية للعملاء والمندوبين نظرًا لأن بعض القضايا محددة للغاية.

لقد بدأنا أيضًا في بيع مقاطع فيديو لمؤتمراتنا، مما يسمح بمشاركة الحدث بعد اليوم الفعلي، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين لا يستطيعون حضور مؤتمراتنا. لقد وجدنا أيضًا أنه بمجرد حضور المندوبين إلى المؤتمر، يرغبون في نقل المعلومات إلى فرقهم، وهذا يجعل الأمر أسهل.

س: ما مدى نجاح المؤتمرات؟

أن نكون صادقين لقد حلوا محل توقعاتنا. على الرغم من التراجع الاقتصادي في المملكة المتحدة. نحن نجد أن المزيد والمزيد من الأشخاص يفضلون الحصول على المعرفة اللازمة لتحسين مواقعهم الخاصة بدلاً من الاضطرار إلى الاعتماد بشكل دائم على الوكالة.

نحن نحضر وكالات أخرى أيضًا، وقد يبدو الأمر نموذجًا تجاريًا غريبًا لتدريب المنافسين على ما نعرفه، ولكن مشاركة المعرفة جزء لا يتجزأ من قيم مجتمع البحث. كما أنه يساعدنا في دفعنا داخليًا لتعلم المزيد بشكل أسرع.

تعكس الشهادات التي نتلقاها من نماذج التعليقات مدى أهمية المؤتمر من حيث تعزيز المعرفة وتحسين عائد الاستثمار للشركات الحاضرة. يقوم الحاضرون لدينا بإكمال استطلاع الرأي بعد انتهاء المؤتمر ومتوسط ​​”هل ستحضر مرة أخرى؟” كان التقييم أقل بقليل من 90٪ من الحضور الذين قالوا “نعم”.

س: ما هي الفوائد التي تراها من إدارة مؤتمرات أصغر؟

يحصل كل مندوب على فرصة للالتقاء بالمتحدثين بشكل فردي ويتم الرد على جميع أسئلتهم في الأسئلة والأجوبة. تخلق المؤتمرات الصغيرة أيضًا شعورًا بالحصرية أيضًا، حيث نجد أن بعض المتحدثين يميلون إلى مشاركة المعلومات مع جمهور أصغر من جمهور أكبر. غالبًا ما نجد أنه في المؤتمرات الصغيرة يميل المندوبون إلى الشعور براحة أكبر في التواصل.

س: ما هي الخطط المستقبلية؟

ونأمل أن ننظم ستة مؤتمرات في العام المقبل، اثنان في كل من مواقعنا الثلاثة. النوعان المختلفان من المؤتمرات التي نديرها هما SearchLove وLinkLove، الأول يغطي النطاق الكامل للتسويق عبر البحث، والثاني عبارة عن مؤتمر متخصص يركز بشكل كامل على فن وعلم بناء الروابط. إذا وجدنا مجالًا من المعرفة التي تتطلبها الصناعة وتمكنا من ملئه، فمن المؤكد أننا سنفعل ذلك!

شكر كبير لينسي ليتل والمقطر

إنني أقدر الوقت الذي استغرقته Lynsey وDistilled للإجابة على الأسئلة. أعلم أنهم مشغولون بالتخطيط لـ مؤتمر SearchLove سان فرانسيسكو الشهر القادم 18 و 19 يونيو ووقتهم محدود.

وفي ملاحظة جانبية، أنا شخصياً أستمتع بالمؤتمرات الصغيرة. أقدر الفرص المتاحة للتفاعل مع المتحدثين وتكوين صداقات دائمة مع الحضور.