Rewrite this title: مقابلة مع Linkbait Insider، داني أشتون

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة مع Linkbait Insider، داني أشتون

نظرًا لأن هذا عمود أعمال بحث، فقد اعتقدت أنني سأنقل مشاركة هذا الشهر إلى أقصى نهاية نطاق البحث من خلال مشاركة على linkbait. إنه أحد مجالات تحسين محركات البحث حيث يوجد في بعض الأحيان إحجام عن الالتزام الكامل من قبل العملاء، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى كونه نشاط مضاربة. من خلال خبرتي، يقدر العملاء الشفافية في تقديم خدمات تحسين محركات البحث (SEO)، ويعتبرونها بشكل متزايد نظامًا تسويقيًا استراتيجيًا وراسخًا. ومع ذلك، من الواضح أن Linkbait لا يزال مجالًا لا يتم استغلاله بشكل كافٍ من قبل استراتيجيات التسويق الرقمي، نظرًا للنتائج التي يمكن أن يحققها للاستثمار، وأنا أعلم أن هناك حرصًا من قبل الكثيرين على تغيير هذا الأمر.

كان لدى MEC Interaction مؤخرًا عامل ربط مستقل يعمل بدوام كامل، داني أشتون، تفضل بزيارة مكاتبنا لتزويد منشئي الروابط ومديري حسابات تحسين محركات البحث لدينا ببعض الإلهام والفهم حول حملات Linkbait للعلامات التجارية الكبيرة والصغيرة. أعتقد أنه قد يكون من المفيد مشاركة بعض الأفكار حول ما دفع داني إلى هذه اللعبة الإبداعية والنصائح التي يمكنه مشاركتها مع قراء SEJ. إذن هنا يذهب…

لقد كان في أول مناسبتي مؤتمر تحسين محركات البحث (SEO). التي التقت بشخصية تسمى ليندون أنتكليف الذي عرفته بالفعل من مدونته كورنوالSEO. قبل هذا المؤتمر، كنت أقرأ الكثير عن Linkbait ولكنني لم أكن أعرف تمامًا كيفية تعلم المهارات اللازمة لكي أصبح محترفًا. بعد عدد من البيرة والمقبلات المتواضعة، اقترح ليندون أن أنضم إلى الدورة التدريبية الخاصة به والتي كانت ستبدأ في الأسبوع التالي.

بعد محادثة مع مديري، بدأت الدورة وأقضي ساعات يوميًا في تجربة برامج ربط جديدة والدردشة بانتظام مع ليندون. لقد حققت عددًا لا بأس به من النجاحات مع بعض الروابط “الاختبارية” الخاصة بي، وكان الأمر كما لو أن مصباحًا كهربائيًا انطفأ في رأسي، بالإضافة إلى أنني لم أستمتع أبدًا بـ “تحسين محركات البحث” (SEO).

سيئة السمعة الآن “طفل يبلغ من العمر 13 عامًا يسرق بطاقة الائتمان الخاصة بوالده لشراء عاهراتلقد لفت انتباهي حقًا إلى القوة المطلقة لـ linkbait. قادتني هذه المقالة أيضًا إلى التعرف على ليندون الذي أصبح فيما بعد مرشدي وساعدني كثيرًا. لقد زودني التعلم من أحد المعلمين بالثقة اللازمة لتجربة أفكار لم أكن لأجرؤ عليها أبدًا بمفردي.

الابتعاد عن الكمبيوتر هو الطريقة الوحيدة للحصول على أفكار رائعة. دائمًا ما يخلق التواصل مع الآخرين وقراءة أشياء أخرى حافزًا لإعادة صياغة الأفكار القديمة. لقد كانت الطعوم الأكثر نجاحًا دائمًا فريدة تمامًا ولا يمكن التفكير فيها إلا بعد فصلها عن الشبكة.

أنا أيضًا أحب السفر، ووجودك خارج منطقة الراحة الخاصة بك يسمح لك بالتفكير في أفكار لم تكن لتخطر ببالك أبدًا في مانشستر الممطرة! يمكنني أيضًا أن أقول التأمل ولكني لا أرغب في الحصول على عصر جديد ولكنه يساعد حقًا في تدفق العصائر الإبداعية.

الروابط هي المقياس المعتاد ولكنني أرغب أيضًا في تضمين التفاعلات والإشارات الاجتماعية التي أدى إليها الطعم. لقد قمت بإنشاء طعوم لمئات من التعليقات الذكية المدروسة للغاية ويمكنها تحسين اتساع المقالة وجودتها. ومع ذلك، لا تزال الروابط هي رقم واحد ولكن المستوى العالي من التعليقات والإشارات الاجتماعية له أيضًا بعض الفوائد الرائعة لتحسين محركات البحث، ولكنها ليست هدفي الأول.

للأسف، لا أستطيع التحدث عن الروابط من العملاء ولكني أحيانًا أختبر مهاراتي في الروابط على بعض المواقع الخاصة بي، وأنا سعيد بشكل خاص بالموقع الذي قمت به في موقع مراجعة أجهزة تنقية الهواء!

لقد جربت حرفيًا كل فكرة لمحاولة إغراء هذا المكان المناسب ولكن لم يكن هناك شيء يترسخ حقًا ولم يكن من المفيد أن يكون للنطاق شرطتان!

خطرت لي الفكرة بينما كنت ألعب كرة السلة في الخارج بينما كنت أتأمل نباتات حديقتي. بعد التفكير في فكرة محطات تنقية الهواء، قمت بالبحث في JSTOR (حيث أن زميلتي في المنزل كانت لا تزال طالبة) لمعرفة ما إذا كانت هناك أي دراسات علمية. ولحسن الحظ بالنسبة لي، كان هناك عدد لا بأس به من الدراسات، ثم أمضيت الساعات القليلة التالية في جمع الأبحاث وتجميع الفكرة معًا.

بعد دفع هذه المقالة إلى عدد قليل من المواقع الرئيسية، تم التقاطها من قبل بعض مواقع السلطة الرئيسية مثل جيزمودو و غير موصول وفتحت الشمبانيا. التقط Stumbleupon المقالة أيضًا وبدأت الروابط تتدفق من جميع أنحاء الويب. حتى الآن، استقبل موقع linkbait أكثر من 55000 زائر وما زال يحصل على روابط كل بضعة أيام ويحتل مرتبة عالية بالنسبة لكلماتي الرئيسية المستهدفة.

سأكون صادقًا، نادرًا ما أبيع Linkbait للأشخاص لأن معظم عملائي يتكلمون شفهيًا ويعرفون بالفعل ما أنا قادر عليه. على الرغم من أنني أعتقد أن وجود مجموعة جيدة من الأمثلة الناجحة وتقديم الأفكار الجيدة يساعد حقًا في طمأنة العميل.

أداة الإنتاجية الأولى التي يعرفها معظمكم هي مايكروسوفت لايف الكاتب. قبل العثور على كاتب مباشر، اعتدنا على تحميل الصور باستخدام ملف ووردبريس المشرف وهو ألم كامل عند نشر الطعوم بشكل منتظم.

لست متأكدًا مما إذا كنت ستحدد هذه الأدوات كأدوات ولكن حاول قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب غير المتصلة بالإنترنت. إن قضاء الوقت في القراءة عبر الإنترنت فقط يقيد رؤيتك لما هو قادر.

أعتقد أيضًا أنه يجب عليك الاستثمار في دفتر ملاحظات صغير وقلم، حيث أن العديد من أفضل أفكارك سوف تأتي إليك عندما تكون بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

نصيحة أخرى سيكون إلقاء نظرة على المدونات الرئيسية في مجال تخصصك واستخدامها فتح مستكشف الموقع وانظر إلى علامة تبويب الصفحات العليا لمعرفة نوع المحتوى الذي يجذب الروابط. تحقق بانتظام من نوع المحتوى الذي يجذب الروابط وحاول فهم سبب نجاح هذا المحتوى.

إذا وجدت أن الإبداع عمل روتيني، فابحث عن الأفكار الجيدة التي تم تنفيذها بشكل سيء. حول قائمة أهم 3 نصائح إلى قائمة 15 نصيحة يجب معرفتها قبل أن تموت…

[Editors comment: I know from the consulting session that there are many more tools he could have shared here, but I guess he’s keeping a few key tools under his belt for now…]

عند الانتهاء من مقالة linkbait الخاصة بك، اتركها بمفردها لمدة يوم ثم حاول قضاء بضع ساعات أخرى في محاولة جعلها رائعة. إن الوصول بمقالة إلى مستوى استثنائي يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الروابط التي ستكتسبها. هناك الكثير من المقالات الجيدة التي يتم نشرها يوميًا، لذا تحتاج إلى أن تتميز مقالتك عن الآخرين بأن تكون استثنائية.