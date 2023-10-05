Rewrite this title: مقابلة SEJ x SMX West: بريان كلارك من CopyBlogger

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة SEJ x SMX West: بريان كلارك من CopyBlogger

السيرة الذاتية: بريان كلارك هو رجل أعمال متسلسل يقيم في بولدر، كولورادو. إنه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Copyblogger Media، ومضيف New Rainmaker، الذي ظهر لأول مرة في يناير من عام 2014. قام برايان ببناء ثلاث شركات خدمات ناجحة باستخدام تقنيات التسويق عبر الإنترنت قبل الانتقال إلى نموذج أعمال تجاري عبر الإنترنت بالكامل. نتيجة تلك الخطوة – وسائل الإعلام المدونين – هي شركة مبتكرة تقدم النصائح والحلول التي تمكن الأشخاص من تنمية أعمالهم بنجاح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الإنترنت.

ما هي النقاط الثلاث الرئيسية أو الوجبات السريعة التي ستركز عليها جلسة SMX West الخاصة بك؟

إن عالم وسائل الإعلام يتغير، لأن العلامات التجارية وحتى الشركات الصغيرة لديها نماذج أعمال إعلامية أفضل من الوسائط التي تعتمد على الإعلانات. تعمل وسائل الإعلام كتسويق أفضل من التسويق، لأنك تمنح الأشخاص ما يريدون (معلومات قيمة) بدلاً من ما لا يريدون (عرض تقديمي فوري). لا تنشئ محتوى للتسويق فحسب، بل أعد توجيه نفسك كشركة إعلامية. في مرحلة ما، بدا ذلك سخيفًا، ولكن الآن ثبت نجاحه.

بالنسبة لشركة لا تعرف من أين تبدأ عندما يتعلق الأمر بصياغة المحتوى أو استراتيجية الوسائط أولاً، ما هو الشيء الأكثر أهمية الذي يجب التركيز عليه في البداية؟

كما هو الحال مع التسويق، ما هي المشاكل والرغبات الموجودة التي يحلها منتجك أو خدمتك؟ الآن، ما الذي يجب عليهم معرفته أولاً قبل الشراء؟ والأهم من ذلك، ما هو الوضع الإعلامي الأول الذي يمكنك تأسيسه حتى لا تجذب العملاء المحتملين فحسب، بل تجعلهم يثقون بك وحتى يساعدون في نشر الكلمة.

هل تعتقد أن تسويق المحتوى يتم التقليل من قيمته عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر الإنترنت أو تحسين محركات البحث (SEO) بشكل عام؟ لماذا أو لماذا لا (وإذا كان الأمر الأول، كيف يمكننا تغيير ذلك)؟

أعتقد أنه لا أحد يرغب في إنشاء محتوى للتسويق أو تحسين محركات البحث إذا لم يكن مضطرًا إلى ذلك، ولكن هذه طريقة خاطئة للنظر إلى الأمر. سأقدم أمثلة على استراتيجيات الإعلام أولاً التي تجني الملايين دون الحاجة إلى البحث أو التواصل الاجتماعي. أضف إلى البحث ووسائل التواصل الاجتماعي الفوائد الطبيعية لنهج الإعلام أولاً، وستحصل على شيء قوي حقًا.

ما الذي يعجبك أكثر في صناعتنا؟

الكثير من الأشخاص الأذكياء والمبدعين الذين يصنعون الأمر بشكل أو بآخر مع تقدمنا. سوف ننظر إلى تلك الأيام وندرك أننا كنا روادًا في بداية التحول المذهل في الإعلام والثقافة والأعمال.

أحببت هذا المقال على شركة عن بولدر عندما خرج. ما هو أكثر ما يعجبك في بولدر عندما يتعلق الأمر بمجتمع ريادة الأعمال/التكنولوجيا وكونك صاحب عمل؟

بولدر رائعة، ومن الرائع أن يكون هناك الكثير من الأشخاص الأذكياء للغاية هنا. يدفعك للتفكير بشكل مختلف. لكن في النهاية، أحب أن أكون بجوار Flatirons مباشرة – فبعض أفضل أفكاري تأتي أثناء التنزه سيرًا على الأقدام.

سؤال إضافي: ما هو آخر كتاب رائع قرأته؟

سؤال صعب، قرأت الكثير. معظمها غير خيالي، لكنني عدت لقراءة المزيد من الروايات. انا حقا استمتعت مكتبة السيد بينومبرا التي تعمل على مدار 24 ساعة (من العام الماضي. أفضل نصيحتي هي أن تقرأ أكبر قدر ممكن دون اتصال بالإنترنت. حيث تجد ميزة لن تراها على Buzzfeed.

جلسة براين SMX West:

من تسويق المحتوى إلى شركة الإعلام (#سمكس #ms1)

لقد مكّن الإنترنت العملاء المحتملين من تجاوز الإعلانات وعروض المبيعات. أصبح تقديم محتوى جذاب للأشخاص الخطوة الأولى في التسويق في القرن الحادي والعشرين. وهذا يعني أن الشركات الأكثر ذكاءً ستتبنى استراتيجية عمل تضع الإعلام أولاً، بغض النظر عن نموذج أعمالها أو السوق. تعرف على مكونات المحتوى الجذاب والتغييرات التي يجب على مؤسستك إجراؤها لتحقيق النجاح باستخدام استراتيجية عمل تضع الوسائط أولاً.

مات ماكجي، رئيس التحرير، Search Engine Land & Marketing Land (@mattmcgee)

مكبر الصوت: بريان كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Copyblogger Media (@brianclark)

وقت: الثلاثاء 11 مارس، 9:00-9:25 صباحًا

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رصيد الصورة: Planetc1 عبر فوتوبين نسخة