Rewrite this title: مقارنة بين أدوات فحص سلطة المجال لبناء الارتباط

ستساعدك المقالة التالية: مقارنة بين أدوات فحص سلطة المجال لبناء الارتباط

هل يجب أن تكون أدوات فحص سلطة المجال جزءًا من مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك؟

منذ عامين، كتبت عن سلطة النطاق الخاصة بـ Moz وكيف أنها لا تمثل نظام PageRank الخاص بـ Google.

لا يوجد مقياس لجهة خارجية يفعل ذلك.

ومع ذلك، ما زلنا نحب المقاييس، لأنها توفر لنا طريقة سريعة لتحديد مدى جودة الموقع لأغراضنا (وهو دائمًا ما يكون بمثابة بناء الروابط، بالنسبة لي).

من المهم أن تتذكر أنه يجب النظر إلى سلطة النطاق جنبًا إلى جنب مع العديد من المقاييس الأخرى.

ما هي المقاييس الرئيسية التي نستخدمها لقياس سلطة المجال؟

تصنيف نطاق Ahrefs

بحسب أشرف:

“يُظهر تصنيف النطاق (DR) قوة ملف الارتباط الخلفي لموقع الويب مقارنةً بالمواقع الأخرى الموجودة في قاعدة بياناتنا على مقياس مكون من 100 نقطة.”

DR هو مصطلح نسبي يأخذ في الاعتبار عدد المواقع التي ترتبط بك بالإضافة إلى عدد النطاقات الأخرى التي ترتبط بها تلك المواقع.

كلما ارتفع DR، زادت قيمة الارتباط التي سيتم نقلها إلى النطاقات التي يرتبط بها الموقع. يتم تقسيم هذه الأسهم بالتساوي بحيث يمكن للموقع الذي يرتبط بـ 50 نطاقًا فقط أن يكون له تأثير أكبر على DR للنطاقات المستهدفة من الموقع الذي يرتبط بـ 500000 نطاق.

نقاط سلطة سمرش

هذا هو أحدث دخول في حرب مقاييس سلطة المجال.

وفقا لسيمروش:

“نقاط التفويض هي نتيجة الحسابات التي تديرها خوارزمية الشبكة العصبية التي تستخدم التعلم الآلي لقياس سلطة كل مجال بناءً على الجودة والشعبية وإشارات الارتباط الخلفي.”

تقيس نقاط السلطة الجودة الشاملة وأداء تحسين محركات البحث.

ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد نطاقات الإحالة التي تشير إلى موقع ما، وعدد الروابط الصادرة من كل نطاق إحالة، وروابط المتابعة مقابل الروابط nofollow التي تشير إلى الموقع، وما إلى ذلك.

سلطة المجال Moz

هذا شائع و بالخطأ يُنظر إليه على أنه كيفية عرض Google الموثوق لموقع الويب.

بحسب موز:

“Domain Authority (DA) عبارة عن نتيجة تصنيف لمحرك البحث تم تطويرها بواسطة Moz والتي تتنبأ بمدى احتمالية تصنيف موقع الويب على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs). تتراوح درجة Domain Authority من 1 إلى 100، وتتوافق الدرجات الأعلى مع قدرة أكبر على التصنيف.

تدفق الثقة المهيب

يختلف Majestic TrustFlow قليلاً عن الآخرين.

مهيب يقول:

“Trust Flow، وهي علامة تجارية لشركة Majestic، هي نتيجة تعتمد على الجودة، على مقياس يتراوح بين 0-100. قامت Majestic بجمع العديد من مواقع البذور الموثوقة بناءً على مراجعة يدوية للويب. تشكل هذه العملية أساس Majestic Trust Flow. يمكن للمواقع المرتبطة بشكل وثيق بموقع أولي موثوق به أن تحصل على درجات أعلى، في حين أن المواقع التي قد تحتوي على بعض الروابط المشكوك فيها ستشهد نقاطًا أقل بكثير.

يمكن أيضًا تقسيم TrustFlow إلى ما هو أبعد من رقمه الرئيسي الواحد إلى موضوعات لكل منها TrustFlow الخاص بها.

يقيس هذا مدى قرب موقعك من مواقع الويب الأكثر ثقة في فئات محددة مثل التسوق والفنون والأعمال والترفيه وما إلى ذلك.

مقارنة مدققي سلطة المجال

ولأغراض هذه التجربة، سنستخدم بعض المواقع المعروفة والأقل شهرة.

كما ترون، تحتوي المواقع الخمسة الأولى على مقاييس تبدو جميعها متطابقة بشكل جيد بما فيه الكفاية. ليس هناك أي منها منخفضة بشكل استثنائي التي تبرز.

وأتصور أن القراء يتعرفون على تلك المواقع أيضًا. أعتقد أننا ربما نتفق جميعًا على أنها موثوقة وأن الارتباط منها سيكون رائعًا.

موقع Punk News هو الموقع الذي اخترته لأنه بالنسبة لي هو الموقع الأكثر موثوقية في موسيقى البانك روك. كما أن لديها مقاييس متسقة في جميع المجالات.

ومع ذلك، فإن الحصول على رابط منه إلى موقع التخييم الخاص بك لن يساعدك كثيرًا. قد تحصل على تعزيز في التصنيف ولكن ربما لن تحصل على الكثير من الزيارات أو العديد من التحويلات.

إذا كنت تبيع مستلزمات التخييم، فمن المحتمل ألا يكون هذا موقعًا موثوقًا لتخصصك. إذا كنت تبيع منشورات عتيقة لموسيقى البانك، فسيكون ذلك كذلك.

الموقعان الأخيران عبارة عن مدونات شخصية وجدتها تقوم ببعض عمليات البحث العشوائية.

يتمتع موقع Life With Emily بحركة مرور ثابتة على مدار العامين الماضيين ويستقبل حوالي 1500+ زيارة شهريًا، وفقًا لـ Semrush. يحتل الموقع مرتبة جيدة في مصطلحات البحث مثل “كيفية طلاء الباب الأمامي”.

إذا كان لدي عميل DIY، فأنا أرغب في الحصول على رابط على هذا الموقع. أعتقد أنه قد يرسل لي بعض الزيارات المحولة ويكون له سلطة على موكلي. لا تحتوي على DR 70 أو DA 65، ولكنها ذات صلة.

يحتوي الموقع الأخير على مقاييس أقل وحركة مرور قليلة جدًا، لذلك ربما لن أبحث عن رابط هنا. ومع ذلك، يبدو أنهم يفعلون الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يكون أكثر قيمة بالنسبة لهم بسبب هذه الصناعة.

يبدو أن لديهم عمل مزدهر. لديهم سلطة في العالم الحقيقي، ولا يمكن لمقاييس المجال قياس ذلك.

تفتقد أدوات فحص سلطة المجال إلى سياق العالم الحقيقي

قررت أن ألقي نظرة على بعض المواقع التي تم إلغاء فهرستها (لن أكشف عن أي منها، لأنني لا أحب الخروج مع الأشخاص).

أصادف هذه المواقع عندما يرسل لي بائعو الروابط قوائم كبيرة. أشعر بالفضول بشأن مقاييسهم وأتساءل لماذا يريد شخص ما أن يبيع لي رابطًا مقابل 40 دولارًا.

الموقع أ تم إلغاء فهرسته ويحتوي على DR 72 وDA 37 وAS 52 وTF 21.

الموقع ب تم إلغاء فهرسته ويحتوي على DR 29 وDA 10 وAS 25 وTF 21.

سيكون كلا الموقعين مقبولين لدى معظم عملائي بناءً على مقاييسهم. سيكون الموقع (أ) مرغوبًا جدًا بالنسبة لهم جميعًا.

لكن لم تتم فهرستها في Google، لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك العثور عليها بها هي الوصول إليها من خلال رابط موجود على صفحة أخرى، أو إذا كنت تعرف النطاق لسبب ما.

ما مدى موثوقية الموقع في رأيك إذا قامت Google بإزالته من فهرسه؟

هذه المواقع التي تم إلغاء فهرستها لا تحتوي أيضًا على أي حركة مرور، وكان هذا هو الحال خلال العامين الماضيين.

هل تم إلغاء فهرستهم لمدة عامين؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن تبدو جيدة جدًا من حيث المقاييس؟

نظرًا لأن المقاييس جيدة، فيمكنني بسهولة الحصول على رابط على أي من الموقعين وسيرى العديد من العملاء DR 72 وربما يكونون سعداء.

لم يكن لديهم أي فكرة أن هذه الروابط كانت عديمة القيمة عمليا.

ما المقاييس الأخرى التي يمكن أن تساعد في قياس سلطة النطاق الحقيقية؟

مرور

ليس من الضروري أن يتمتع الموقع بالضرورة بحركة مرور مذهلة لمساعدتك في التصنيف، ولكن احتمالات وصول الأشخاص إلى موقعك من خلال رابط تزيد بشكل كبير عندما يكون هناك المزيد من حركة المرور.

ربما لن يساعدك الحصول على رابط على موقع لا يحتوي على أي حركة مرور كثيرًا، وعادةً ما يكون هناك سبب وجيه لعدم حصول الموقع على أي حركة مرور.

إذا حدث رابط على موقع كهذا بشكل عضوي، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا، لكنني لن أقضي وقتًا في متابعة رابط ما إلا إذا كان سبب عدم وجود حركة مرور عليه هو أنه جديد تمامًا.

من الطبيعي أن ترى بعض الانخفاضات، ولكن بشكل عام، تريد أن ترى حركة مرور ثابتة أو متزايدة.

أسماء النطاق

من الناحية النظرية، يجب أن يكون الموقع الذي يرتبط به على نطاق واسع موقعًا موثوقًا به، ولكن نظرًا لإمكانية التلاعب بالروابط بسهولة، لا أعتقد أن الأمر بهذه البساطة.

بالتأكيد لا يمكنك النظر إلى الكمية بدلاً من الجودة.

ما يمكنك فعله هو إلقاء نظرة على جودة تلك النطاقات المرجعية والتحقق مما إذا كانت تبدو مثل نوع الروابط التي تريدها لعميلك أو موقع الويب الخاص بك.

التصنيفات وتصنيف الكلمات الرئيسية

إذا حصل الموقع على تصنيف جيد بالنسبة للكلمات الرئيسية التي يجب أن يتم تصنيفه بناءً عليها، فهذه علامة جيدة.

تعمل التصنيفات الجيدة أيضًا على زيادة فرصة جذب المزيد من الزيارات إلى الموقع مما يؤدي بدوره إلى زيادة فرصة جذب المزيد من الزوار إلى موقعك.

المقاييس ليست سوى بداية تحديد السلطة

من المهم أن تتذكر أن أيًا من هذه المقاييس لا يأتي من Google، على الرغم من أن العديد من الأشخاص ما زالوا يعتقدون أن سلطة النطاق الخاصة بـ Moz تمثل نظام PageRank الخاص بـ Google.

صرح Moz أن هذا غير صحيح وحاولوا إزالة الالتباس ولكن سوء الفهم لا يزال قائماً.

إذا كنت ترغب في استخدام المقاييس للمساعدة في قياس السلطة، أود أن أقترح عليك ذلك فقط اختر واحدًا واستخدمه لأغراض شائعة.

لقد استخدمت كل واحد من هذه العناصر مع العديد من العملاء على مر السنين، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة العميل في تحديد الحد الأدنى من المقاييس للمواقع التي سنحصل على روابط لها.

أرغب في الحصول على إرشادات أولية جيدة لفريقي لاستخدامها لبدء تقييم موقع ما، لكن بالتأكيد لا أعتقد أنه ينبغي استخدام أي من هذه المقاييس باعتبارها البيانات الوحيدة التي تجعلك تعتقد أن الموقع يتمتع بالسلطة التي تسعى إليها.

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