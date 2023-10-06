Rewrite this title: مقالات رائعة ربما فاتتك هذا الأسبوع

ستساعدك المقالة التالية: مقالات رائعة ربما فاتتك هذا الأسبوع

لا أقوم بالكثير من المقالات المختصرة، ولكن كان هناك هذا الأسبوع الكثير من المعلومات والأخبار الرائعة التي تحتاج إلى معرفتها. وأنا أعلم أنه رسميا أسبوع البحث في مدينة نيويوركوالكثيرون في صناعتنا لم يتابعوا كل الأخبار.

فيما يلي مجموعة صغيرة من المقالات المهمة لصناعتنا. قراءة سعيدة!

تم إصدار تحديث Google Panda رقم 20، وتأثر 2.4% من الاستعلامات باللغة الإنجليزية –

يشرح باري ما تحتاج إلى معرفته حول التحديث الأخير والتعرف على التحديثات السابقة أيضًا.

Facebookالجماهير المخصصة الجديدة: ما هي وكيف يمكنك استخدامها – الجزء الأول –

نعم، هناك المزيد الذي تحتاج إلى معرفته Facebook. استعد للغوص وتدوين بعض الملاحظات.

طلب المراجعات (انشر نهاية العالم من Google) –

قبل أن تبدأ في طلب المراجعات عبر الإنترنت، عليك قراءة هذا المنشور.

دراسة: 64% من الباحثين عن المطاعم عبر الهاتف المحمول يقومون بالتحويل “على الفور أو خلال ساعة” –

أنا أتناسب مع تلك النسبة البالغة 64 بالمائة. عادةً ما أبحث عن مطعم وأذهب! هذه معلومات رائعة لأولئك منكم الذين يعملون مع عملاء المطعم.

تقوم Google بتحديث إرشادات مشرفي المواقع الخاصة بها لتشمل تفاصيل حول إساءة استخدام المقتطفات الغنية –

يجب على الجميع قراءة إرشادات مشرفي المواقع المحدثة.

قواعد اللعب الخاصة بمجال المطابقة التامة: دليل وأفضل الممارسات لـ EMDs –

بعد التغييرات التي أجرتها Google فيما يتعلق بأجهزة EMD، يعد هذا مقالًا مهمًا جدًا يجب قراءته.

تم تأكيد أن Google +1 ليس له تأثير “مباشر” على التصنيف –

كان هناك الكثير من النقاش حول مدى أهمية +Google في التصنيف. هذه قراءة مهمة.

كيفية البحث عن الصفحات التي تم ضربها باستخدام Panda –

أتساءل عما إذا كنت قد ضربت الباندا؟ تريد أن تعرف كيفية اصلاحها؟ هذا المنصب سوف يخبرك.

تحقق من اختبار G+ للتأليف/SERPs الذي تم إجراؤه –

اختبار Google+ المثير للاهتمام والمحادثة التالية.

الآن يمكنك متابعة المؤثرين على LinkedIn، دون الحاجة إلى الاتصال –

لقد جعل موقع LinkedIn الأمور أسهل بكثير لمستخدميه.

جوجل تستعد لتجنيد التجار للتسوق بالدفع مقابل اللعب قبل موسم العطلات–

هذا أمر لا بد منه لجميع التجار والمسوقين الذين يعملون معهم.

Klout يكتسب نفوذًا من خلال استثمار Microsoft –

كانت هناك العديد من المناقشات حول Klout وقيمته، ولكن هذه الأخبار يمكن أن تغير الأمور.

جوجل تعدل خيارات التدوير (مرة أخرى) ومشاركة الظهور في AdWords –

إذا كنت تستثمر في Adwords، راجع هذا المنشور.

تحديث EMD: مثل Panda & Penguin، توقع المزيد من التحديثات القادمة

يشرح داني كيفية عمل التحديثات وكيفية عمل تحديث EMD والتعافي من التحديث.