Rewrite this title: مقاييس Google Analytics التي تساعدك على مراقبة تقدم تحسين محركات البحث وحساب عائد الاستثمار أيضًا

ستساعدك المقالة التالية: مقاييس Google Analytics التي تساعدك على مراقبة تقدم تحسين محركات البحث وحساب عائد الاستثمار أيضًا

لا يمكن لأي متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) أو أي متخصص في التسويق عبر الويب تجاهل Google Analytics. تقدم Google هذا التطبيق الذي تقدمه Google مجانًا باسم –

” Google Analytics عبارة عن حل لتحليلات الويب على مستوى المؤسسات ويمنحك رؤى ثرية حول عدد الزيارات إلى موقعك على الويب وفعالية التسويق. تتيح لك الميزات القوية والمرنة وسهلة الاستخدام الآن رؤية بيانات حركة المرور الخاصة بك وتحليلها بطريقة جديدة تمامًا. باستخدام Google Analytics، تصبح أكثر استعدادًا لكتابة إعلانات أفضل استهدافًا وتعزيز مبادراتك التسويقية وإنشاء مواقع ويب ذات معدلات تحويل أعلى. “

لمعلوماتك: يمكن الوصول إلى Google Analytics هنا. يمكن مشاهدة فيديو جولة المنتج التحليلي هنا.

إذا قمت بالتسجيل وعرضت مقاييس البيانات المقدمة، فسترى أن هناك مجموعة شاملة توفر لك تفاصيل حول كيفية وصول الزائر إلى صفحة الويب الخاصة بك والمحتوى الذي تمت مشاهدته وكذلك البيانات من جانب العميل والتي يمكن أن تساعدك في الحكم على نوع الانطباع يجب أن يكون موقعك قد تم إجراؤه على الزائر. كما يسمح لك بتنزيل البيانات على شكل ورقة Excel أو بتنسيق PDF وإرسالها بالبريد إلى العميل أو إنشاء تسجيلات دخول حتى يتمكن العميل من عرض البيانات في الوقت المناسب له ومستوى فضوله. باستخدام بيانات Google Analytics، يستطيع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) حساب عائد الاستثمار الذي يمكن أن يجده العميل موثوقًا به حيث تتمتع Google بعامل ثقة عالٍ جدًا عندما يتعلق الأمر بالبحث ومنتجات البحث.

ولكن عندما يكون لديك الكثير من البيانات المتاحة، فمن المحتمل جدًا أن يشعر المرء بالارتباك ويفقد التركيز في غرض تتبع الموقع. يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لتتبع البيانات ولكن دعونا نرى من منظور تحسين محركات البحث ما هي المقاييس التي يجب مراقبتها يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا لمراقبة المكان الذي يتجه إليه الموقع على الويب.

أميل إلى التركيز على المقاييس التالية، على افتراض أنني أريد متابعة الزيارات الواردة من محركات البحث وخاصة الزيارات الواردة من Google.

شهر الزيارات زيارات جديدة الزيارات من محركات البحث الزيارات من جوجل معدل الارتداد

إذا احتفظت بهذه البيانات شهريًا، فستحصل على فكرة عن التحسن أو النتائج التي تم تحقيقها نتيجة لتحسين محركات البحث التي تم إجراؤها على الموقع.

تقرير مهم آخر يجب الحفاظ عليه هو الرقم. الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيف الموقع بها والمصدر (يمكنك تحديد المصدر مثل Google والحصول على فكرة عن عدد الكلمات الرئيسية التي يتم ترتيب الموقع بها على Google وما هي عدد الزوار الذين يصلون إلى موقعك عبر هذا المصدر وعدد الصفحات يتم مشاهدتها من قبلهم)

دعونا نأخذ المقاييس المذكورة أعلاه بالتفصيل:

الزيارات: هذا هو العدد الإجمالي. عدد الزيارات لهذا الشهر . سيعطيك هذا فكرة عن الزيادة أو النقصان في العدد. الزيارات من كافة المصادر

هذا هو العدد الإجمالي. عدد الزيارات لهذا الشهر . سيعطيك هذا فكرة عن الزيادة أو النقصان في العدد. الزيارات من كافة المصادر الزيارات الجديدة: لا. من الزيارات الجديدة لموقعك . الزيارة الجديدة تعني الزائر الذي يشاهد موقعك لأول مرة. هناك استثناء وتقريب في هذا المقياس حيث يستخدم GA جافا سكريبت لتتبع سلوك الزائر ويستخدم ملفات تعريف الارتباط لذلك، الزائر الذي ربما يكون قد زار موقعك في وقت سابق ولكنه قام بحذف ملفات تعريف الارتباط ويشاهد موقعك بعد ذلك ثم نفس الشيء ويعتبر الزائر زيارة جديدة وإن كانت في الحقيقة زيارة قديمة أو متكررة. لذلك، يجب أخذ هذه البيانات مع الأخذ في الاعتبار التقريب.

لا. من الزيارات الجديدة لموقعك . الزيارة الجديدة تعني الزائر الذي يشاهد موقعك لأول مرة. هناك استثناء وتقريب في هذا المقياس حيث يستخدم GA جافا سكريبت لتتبع سلوك الزائر ويستخدم ملفات تعريف الارتباط لذلك، الزائر الذي ربما يكون قد زار موقعك في وقت سابق ولكنه قام بحذف ملفات تعريف الارتباط ويشاهد موقعك بعد ذلك ثم نفس الشيء ويعتبر الزائر زيارة جديدة وإن كانت في الحقيقة زيارة قديمة أو متكررة. لذلك، يجب أخذ هذه البيانات مع الأخذ في الاعتبار التقريب. الزيارات من محركات البحث : يمنحك هذا بيانات عدد الزيارات التي حصل عليها الموقع من جميع محركات البحث. يمكن تصفية هذا أكثر لعرض لا. عدد الزيارات من كل محرك بحث.

: يمنحك هذا بيانات عدد الزيارات التي حصل عليها الموقع من جميع محركات البحث. يمكن تصفية هذا أكثر لعرض لا. عدد الزيارات من كل محرك بحث. الزيارات من جوجل : بعد تصفية البيانات من (إجمالي الزيارات) إلى (الزيارات من محركات البحث) إلى (الزيارات من جوجل) يمكنك تتبع ومراقبة الزيادة أو النقصان من هذا المصدر وبالتالي قياس مدى نجاح حملة SEO على جوجل.

: بعد تصفية البيانات من (إجمالي الزيارات) إلى (الزيارات من محركات البحث) إلى (الزيارات من جوجل) يمكنك تتبع ومراقبة الزيادة أو النقصان من هذا المصدر وبالتالي قياس مدى نجاح حملة SEO على جوجل. معدل الارتداد: يعد هذا مرة أخرى عاملاً مهمًا قد لا يعطيك فكرة بالضبط عن التقدم المحرز في تحسين محركات البحث على الموقع ولكنه سيعطيك بالتأكيد فكرة عن عدد الأشخاص الذين يجدون الصفحة المقصودة مثيرة للاهتمام بدرجة كافية لعرض صفحات أخرى من الموقع لمزيد من المعلومات حول شركتك. يخبرك معدل الارتداد بالرقم. من الزوار الذين عادوا من الصفحة المقصودة نفسها ولم يشاهدوا أي صفحة أخرى. هذه البيانات في شكل نسبة مئوية.

عندما تحتفظ بهذا الجدول شهريًا، فإنه يمنحك فكرة واضحة عن أداء تحسين محركات البحث للموقع ويمكنك مناقشة التفاصيل بثقة مع العميل مع الدليل الكافي على مدار فترة من الوقت وكذلك توجيه حملة تحسين محركات البحث وتعديل موقع الويب. حسب البيانات المتوفرة لديك .

يمنحك الجدول أعلاه بيانات كمية ولكن سيتم الحكم على جودة حملة تحسين محركات البحث (SEO) من خلال الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيف الموقع بها والزيادة في العدد. من الكلمات المفتاحية المستهدفة والكلمات المفتاحية الطويلة وغيرها على محركات البحث ويمكنك مرة أخرى فصل كل ذلك لعرض تفاصيل الكلمة المفتاحية والمصدر مما يكسب ثقة العميل بشكل أكبر من خلال عرضها في الجدول التالي:

مصدر الكلمة الرئيسية الزيارات الصفحات/زيارة متوسط الوقت في الموقع نسبة الزيارات الجديدة معدل الارتداد

البيانات التي تتم مراقبتها بشكل دوري ستوفر تفاصيل حول الموقع من منظور محرك البحث وتحسين محركات البحث، وبالتالي ستوفر الوضوح والإيجاز والثقة بشأن عائد الاستثمار المحسوب.

يمكن تحقيق أبسط حساب لعائد الاستثمار من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

كم عدد الزيارات الواردة من محركات البحث؟ دعونا نشير إلى هذا على أنه – أ

كم عدد الاستفسارات الواردة عبر نموذج الموقع أو المكالمات الواردة من الزوار بعد زيارة الموقع والتي عثروا عليها عبر محركات البحث؟ دعونا نشير إلى هذا على أنه – ب

هل تم تحويل عدد الاستفسارات الواردة إلى مبيعات؟ دعونا نشير إلى هذا على أنه – ج

ما هو حجم الربح من هذه الفواتير المسحوبة؟ دعونا نشير إلى هذا على أنه – د

تكلفة تحسين محركات البحث (SEO) الشهرية / السنوية تعتمد على أي أساس تقوم بحسابه؟ دعونا نشير إلى هذا على أنه – ه

أقترح أن يتم حساب عائد الاستثمار بشكل نصف سنوي أو سنوي لأن هذا يعطي فكرة واضحة.

لذلك ، (على افتراض أنك تحافظ على فترة الحساب نفسها لجميع المقاييس)

عائد الاستثمار = (د – ه) / ه * 100

أساسًا،

ROI = (الربح السنوي من المبيعات التي تم تحقيقها عبر الاستفسارات من محركات البحث – التكلفة السنوية للـ SEO للموقع) مقسمة على (التكلفة السنوية للـ SEO للموقع) مضروبة في 100

يمكن أن يكون هناك العديد من التباديل والمجموعات التي يمكن تنفيذها للحصول على بيانات أداء متنوعة وفقًا لمتطلباتك. على سبيل المثال، إذا كنت تريد قياس نسبة التحويل لقسم المبيعات الخاص بك مع الأخذ في الاعتبار الاستفسارات الواردة عبر الإنترنت، فيمكن القيام بذلك على النحو التالي:

نسبة التحويل = ج/ ب * 100

يمكن أن يصبح هذا بمثابة KPP (معلمة الأداء الرئيسية) لفريق المبيعات الخاص بك والذي يمكن مراقبته على أساس دوري للحصول على التوجيه والإرشاد لوضع خطط المبيعات للفترة القادمة من خلال نهج مستهدف وكذلك يمكن مناقشة أسباب انخفاض أو ارتفاع النسبة وبالتالي المساعدة في العثور على نقاط القوة والضعف في النظام.

كل هذه الحسابات بسيطة للغاية ولكن تسجيل البيانات حول الرقم. الاستفسارات التي يتم إنشاؤها عبر الإنترنت وبالتالي يجب أن تتم المبيعات المحققة من جانب العميل ويجب تقديم البيانات إلى مُحسنات محركات البحث (SEO) بحيث يمكن إعداد تقرير مستهدف وتقديمه إلى العميل كمرجع والمضي قدمًا دون أي شكوك أو استفسارات و لكن.

تأتي نصف البيانات من تحليلات Google والتي يمكن إنشاء تسجيل دخول لها ليتمكن العميل من عرضها ومراقبتها بنفسه، أما النصف الآخر فيجب أن يقدمه العميل نفسه. لذلك، إذا كان العميل أو فريقه مؤهلاً بما يكفي لحساب النسب بأنفسهم، فإن المسؤولية تقع عليهم أيضًا وإلا يتعين عليهم التعاون مع مُحسّنات محرّكات البحث لتقديم البيانات بحيث تكون كل هذه الحسابات ممكنة حيث أن هذا النهج الموجه فقط هو الذي يمكن أن يمنح مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الشعور بالرضا وفكرة العميل عن تقدم موقعه على الإنترنت بسبب تحسين محركات البحث.

في نهاية المطاف، يجب أن تؤخذ جميع التحليلات بعنصر تقريبي، لكن نظرة عامة على كل هذه البيانات التي يتم رصدها وتسجيلها وتصفيتها وفقًا لهذا الغرض توضح لنا بالتأكيد الطريق إلى الأمام وتساعدنا على الاستفادة من السوق عبر الإنترنت بثقة وطمأنينة.