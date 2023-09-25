Rewrite this title: مقتطفات البحث عن تحديثات Google لصفحات مراجعة المنتج

ستساعدك المقالة التالية: مقتطفات البحث عن تحديثات Google لصفحات مراجعة المنتج

يقوم Google بتحديث نتائج البحث لصفحات مراجعة المنتج من خلال إدراج إيجابيات وسلبيات العنصر في مقتطف البحث.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات منظمة لتتوافق مع هذا التحديث، ولكنها ليست إلزامية بنسبة 100% للتأهل للمقتطفات الجديدة.

في حين أنه يوصى بالبيانات المنظمة الجديدة والمفيدة، تقول جوجل إنها ستحاول سحب المعلومات إلى المقتطفات تلقائيًا.

إليك التغييرات وكيفية إضافة البيانات المنظمة يدويًا إلى صفحات مراجعة المنتج.

مقتطفات بحث جديدة لصفحات مراجعة المنتج

تعرض Google مقتطفات أكثر تفصيلاً لصفحات مراجعة المنتج مع سطور جديدة من النص تسرد إيجابيات وسلبيات.

في منشور بالمدونة، تنص Google على ما يلي:

“غالبًا ما تحتوي مراجعات المنتجات على قائمة بالإيجابيات والسلبيات، والتي أظهر بحثنا أنها تحظى بشعبية لدى المتسوقين عند اتخاذ قرارات الشراء الخاصة بهم. ونظرًا لأهميتها بالنسبة للمستخدمين، فقد يسلط بحث Google الضوء على الإيجابيات والسلبيات في مقتطف مراجعة المنتج في نتائج البحث.

يظهر أدناه مثال لمقتطف البحث الجديد:

حقوق الصورة: لقطة شاشة من Developers.google.com/search/blog، أغسطس 2022.

يمكن لـ Google إنشاء هذه المقتطفات الجديدة تلقائيًا، طالما أن المعلومات تظهر في مكان ما على الصفحة.

يمكنك جعل المعلومات واضحة لـ Google عن طريق ترميز صفحات مراجعة منتجك ببيانات منظمة عن الإيجابيات والسلبيات.

إيجابيات وسلبيات البيانات المنظمة الجديدة

بالتزامن مع تحديث مقتطفات البحث عن مراجعة المنتج، تقدم Google نوعًا جديدًا من البيانات المنظمة.

كأحد أفضل الممارسات، يوصى دائمًا باستخدام البيانات المنظمة المدعومة من Google عندما يكون ذلك ممكنًا، حتى لو لم يكن ذلك شرطًا.

لإخبار Google يدويًا عن إيجابيات وسلبيات المراجعة التحريرية للمنتج، قم بإضافة ملاحظات إيجابية و/أو ملاحظات سلبية خصائص لمراجعة المنتج المتداخل الخاص بك.

فيما يلي أمثلة على كلا النوعين من رموز الترميز:

حقوق الصورة: لقطة شاشة من Developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/product حقوق الصورة: لقطة شاشة من Developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/product

يرى وثائق جوجل الرسمية لمزيد من المعلومات حول تطبيق هذا الترميز.

إذا أضفت بيانات منظمة للإيجابيات والسلبيات، عليك اتباع الإرشادات التالية:

حاليًا، صفحات مراجعة المنتجات التحريرية فقط هي المؤهلة لظهور الإيجابيات والسلبيات في البحث، وليس صفحات منتجات التجار أو مراجعات منتجات العملاء.

يجب أن يكون هناك بيانين على الأقل حول المنتج. يمكن أن يكون أي مجموعة من العبارات الإيجابية و/أو السلبية (على سبيل المثال، يكون ترميز ItemList بعبارتين إيجابيتين صالحًا).

يجب أن تكون الإيجابيات والسلبيات مرئية للمستخدمين على الصفحة.

مصدر: جوجل