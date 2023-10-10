Rewrite this title: مقدمة لسوق جوجل كروم الإلكتروني

ستساعدك المقالة التالية: مقدمة لسوق جوجل كروم الإلكتروني

أصبحت المتصفحات أكثر أهمية في كيفية استخدامنا لأجهزة الكمبيوتر – وهي حقيقة تعتمد عليها Google في خطها القادم من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Chrome. ومع ذلك، بعيدًا عن مجرد الأمل في أن تستمر وظائف المتصفحات في التوسع، أصدرت Google نظامًا أساسيًا للتطبيقات ومتجرًا إلكترونيًا كاملاً لمتصفح Chrome.

تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمتجر Chrome Web Store في مؤتمرهم في سان دييغو في اليوم السابع ونشره على مدونة جوجل لقد مر وقت طويل في نفس اليوم. تم تسليم “السوق المفتوح لتطبيقات الويب” للمطورين في 19 مايو من هذا العام، مع رسومات أولية لما سيبدو عليه المتجر صدر في نفس التاريخ. ولم يتغير الكثير في الهيكل العام، ويبدو أن الطموحات الأصلية المذكورة بدأت تؤتي ثمارها.

يعمل كل تطبيق في المتجر بالكامل من متصفحك، وأغلبه يعتمد على السحابة أو على الصفحة. مع بضعة أشهر من المساهمات من المطورين وأولئك الذين عثروا على تطبيقات ويب قابلة للتطبيق، أصبح لدى المتجر بالفعل مجموعة جيدة إلى حد ما. يوفر الموقع أيضًا طريقة محسنة للتصفح أو البحث من خلال السمات والإضافات. بالإضافة إلى ذلك، ومع افتتاحه الكبير، من المتوقع أن يشهد الموقع طفرة في طلبات المطورين.

تم تصميم ميزات البحث والتصفح للسماح للمتسوقين بالبحث بسهولة عبر التطبيقات أو تصفح التطبيقات المستندة إلى الويب في فئات محددة، والتي تتراوح من الموسيقى إلى السفر إلى الإنتاجية إلى تطبيقات الطلاب والمزيد. قام Chrome أيضًا بتعديل صفحة “علامة التبويب الجديدة” الخاصة به لتسهيل تصفح التطبيقات الجديدة أو فتحها أو تثبيتها.

سيلاحظ مستخدمو هواتف Google الكثير من أوجه التشابه بين سوق Chrome الإلكتروني وسوق Android. والجدير بالذكر أن كلاهما لهما تطبيقات ذات أسعار مماثلة؛ العديد منها مجاني، وتلك التي تكلف عادةً ما بين دولار واحد وخمسة دولارات.