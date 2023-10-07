Rewrite this title: مكاسب سريعة للتأثير على النتيجة النهائية الخاصة بك أثناء بناء التصنيف في SERPs

ستساعدك المقالة التالية: مكاسب سريعة للتأثير على النتيجة النهائية الخاصة بك أثناء بناء التصنيف في SERPs

أي شخص قام ببعض عمليات تحسين محركات البحث (SEO) لأكثر من ستين يومًا يعرف أن هذا النوع من التسويق هو لعبة طويلة المدى. ما لم يكن لدى مؤسستك أو عميلك فهم جيد لما يلزم للتصنيف في SERPs، فإن إحدى أكبر الشكاوى التي ستتلقاها منهم هي “لماذا يستغرق هذا وقتًا طويلاً؟” ربما ينبغي لنا أن نضع أموالنا التسويقية في مكان آخر! لا تكذب، لا يهم إذا كنت تعمل في وكالة مثلي أو إذا كنت تعمل في المنزل، فقد سمعت هذا.

فقط لأن تحسين محركات البحث (SEO) عبارة عن لعبة طويلة المدى، لا يعني أنه لا ينبغي عليك المشاركة فيها، لأنه بمرور الوقت، يكون عائد الاستثمار على جهود تحسين محركات البحث (SEO) هائلاً. تكمن المشكلة عندما لا يتمكن نائب رئيس التسويق أو مدير التسويق الذي يعتمد على البيانات من وضع أرقام الإيرادات على الاستثمار (عادةً في أول 6 إلى 12 شهرًا). هذا هو السبب الذي يجب أن يمتلكه كل مسوق بحث ذكي استراتيجيات التسويق الداخلي الإضافية في جعبته للمساعدة في زيادة الإيرادات الآن، أثناء العمل على بناء التصنيفات.

ستغطي مشاركتي اليوم بعضًا من استراتيجيات التسويق الداخلي الأخرى التي يمكن أن تساعد في زيادة هذه الإيرادات في وقت مبكر من حملة تحسين محركات البحث (SEO). آمل أن يكون هذا المنشور ذا صلة بأي شخص يدير موقع ويب، سواء كان ملكًا لك أو لشركتك أو لعميلك، ويمكنك أن تأخذ تلك الأشياء المنطقية وتبدأ في تحقيق الإيرادات منها. ربما ينبغي لي أن أضيف إخلاء المسؤولية بأنني سأكون على مستوى عالٍ جدًا في هذه الاستراتيجيات، ولكنني سأقوم بالربط بالمشاركات التي تحتوي على تفاصيل أكثر تفصيلاً. هيا بنا نبدأ.

استراتيجية الفيديو

أيار الماضي، YouTube أعلن أنها تجاوزت علامة 3 مليارات مشاهدة يوميًا، مشيرة إلى أن 3 مليارات مشاهدة أي ما يقرب من نصف سكان العالم يشاهدون الفيلم YouTube فيديو كل يوم. إذا لم يكن هذا سببًا كافيًا للتسويق YouTube، ربما ينبغي عليك التوقف عن قراءة هذا المنشور الآن.

يعد إنتاج ونشر مقاطع فيديو تتعلق بجمهورك طريقة رائعة للمساعدة في بناء علامتك التجارية، وبناء سلطتك في مجال تخصصك، وزيادة حركة المرور، وتحقيق مبيعات لمنتجاتك أو خدماتك. إن الشيء الرائع في إنشاء الفيديو وتوزيعه هو أن مقاطع الفيديو الجيدة تجذب انتباه الأشخاص وتجعلهم يتفاعلون معك. إن تحسين مقطع فيديو لمحركات البحث يشبه إلى حد ما تحسين صفحة ويب، ولكن هناك بعض الأشياء التي تختلف. انا يعجبني منشور المدونة هذا في Search Engine Watch بقلم جريج جاربو يرشدك عبر بعض تقنيات التحسين القوية جدًا. وبهذا أعتقد أننا سننتقل إلى الاستراتيجية التالية.

Pinterest إستراتيجية

Pinterest يعد “المركز الاجتماعي” الأكثر سخونة على الإنترنت ويوفر للمسوقين فرصة كبيرة لعرض منتجاتهم وعلامتهم التجارية أمام أكثر من عشرة ملايين مستخدم. إذا لم تكن على دراية كبيرة Pinterest، كتب ثلاثة من زملائي في العمل سلسلة رائعة من ثلاثة أجزاء Pinterest التسويق الذي يمكنك تحقق من هنا.

بالنسبة للمسوقين، هناك قطعتان من هذه الاستراتيجية. أولاً (الأمر السهل)، وضع زر “Pin It” في منشورات مدونتك وصفحات المنتج. لقد رأيت منتجات على مواقع التجارة الإلكترونية تحصد بضعة آلاف من الدبابيس بمجرد وضع الزر، وعلى أحد هذه المواقع، رأيت ما يزيد عن 5000 دولار من الإيرادات الجديدة التي يتم تحقيقها شهريًا، مرة أخرى، ببساطة عن طريق وضع الزر.

ثانيًا (الأصعب)، بناء قطع فيروسية يتم ثنيها بجنون. منذ حوالي ثلاثة أسابيع، كتب كولبي ألموند تدوينة مذهلة على Moz حول الانتشار الفيروسي Pinterest حيث يتحدث عن إنشاء الرسوم البيانية لتوجيه حركة المرور مقابل الأجزاء الأخرى مثل الرسوم البيانية. أنصحك بشدة بقراءتها ودمجها في استراتيجية التسويق الخاصة بك.

استراتيجية كريغزلست

يتجاهل الكثير من المسوقين عبر الإنترنت موقع Craigslist كأداة تسويقية إما لأنهم يركزون بشدة على تكتيكات أو استراتيجيات أخرى ولا يفكرون فيها، أو قد يكونون خائفين لأنهم ببساطة لا يفهمون القواعد التي يتعين عليهم اللعب بها. . لنكن صادقين، Craigslist عبارة عن ملعب لمرسلي البريد العشوائي، لذلك أصبح من الصعب جدًا وضع إستراتيجية قيد التنفيذ، لكنها لا تزال قابلة للتنفيذ، خاصة إذا كنت تقدم خدمات مثل إصلاح السيارات أو منتجات مثل الأثاث بالجملة.

مستوى عالٍ حقًا، وضع إستراتيجية Craigslist قابلة للتنفيذ من شأنها زيادة المبيعات يتضمن ما يلي: تحديد السوق المستهدف، وإنشاء إعلانات جذابة، وتتبع نتائجك وإجراء التعديلات، والمشاركة في المنتديات، وحماية نفسك من الاحتيال. هذا مقالة على موقع Entrepreneur.com يصبح الأمر دقيقًا إلى حد ما عندما يتعلق الأمر باستراتيجية التسويق في Craigslist، كما كتب الرجال في Dream Systems Media ثلاث منشورات توفر بعض ما يجب فعله وما لا يجب فعله للتسويق على Craigslist.

استراتيجية التدوين الضيف

يعد التدوين الضيف طريقة رائعة لإنشاء روابط خلفية عالية الجودة لموقعك على الويب والتي نعلم جميعًا أنها تساعد في تصنيفات محرك البحث. الشيء الذي يميل معظم مُحسنات محركات البحث (SEO) إلى التغاضي عنه هو حقيقة أن بعض هذه الفرص يمكن أن تؤدي أيضًا إلى جذب زيارات مستهدفة للغاية إلى موقعك مما قد يؤدي إلى مبيعات أو عملاء محتملين. في رأيي، إذا كنت أقوم ببناء روابط من خلال مدونات الضيوف، فقد أقتل عصفورين بحجر واحد وأحصل على بعض الزيارات والمبيعات المحتملة أيضًا.

لتحقيق ذلك، ستحتاج إلى محاولة معرفة ما إذا كانت المدونة التي تسعى إلى الحصول على موضع فيها تحصل على أي حركة مرور أم لا. للقيام بذلك، أحب استخدام مخطط الإعلانات من Google. على الرغم من أن البيانات التي تحصل عليها من مخطط الإعلانات هي بيانات تقديرية، إلا أنه يمكنك التعرف على حجم حركة المرور المحتملة والمعلومات السكانية لحركة المرور التي تزور الموقع.

أما بالنسبة للاستراتيجية التفصيلية وراء جهود التدوين الضيف، فقد حسمتها كريستي هاينز في مدونتها التي تحمل عنوان The Ultimate Guide To Guest Blogging.

استراتيجية التابعة لها

إذا كنت تبيع منتجًا أو خدمة أو تجمع عملاء محتملين على موقع الويب الخاص بك وليس لديك برنامج تابع، بعبارة أخرى، أنت مجنون! من المحتمل أن يكون هناك موقع ويب واحد على الأقل يتمتع برؤية جيدة ويرغب في إرسال أعمال جديدة إليك مقابل عمولة.

يعد إعداد برنامج تابع أمرًا بسيطًا جدًا في الواقع إذا كنت تستخدم نظامًا أساسيًا مثل HasOffers. أحب دائمًا إعداد برنامج الشركاء التابعين الخاص بي أولاً وتوظيف بعض الشركات التابعة، ثم الوصول إلى شبكات أكبر والاستفادة من الشركات التابعة لها مع الاستمرار في الحفاظ على البرنامج الداخلي. إذا كنت تريد بعض التعليم المتعمق في مجال التسويق بالعمولة، فيمكنك المتابعة مدونة Sugarrae وقم أيضًا بالتسجيل في النشرة الإخبارية الخاصة بها، فهي مسوقة ذكية جدًا، لذا استفد من معرفتها.

في ختام هذا المنشور، أود فقط أن أستنتج أن الجلوس وانتظار ظهور تصنيفاتك يكلفك أنت أو شركتك أو أموال عملائك. إيجاد طرق أخرى لإضافة قيمة أثناء خرق عملك في تحسين محرك البحث العضوي هو ما سيجعلك مسوقًا متميزًا لمحركات البحث.

إذا كان لديك أي اقتراحات أخرى حول استراتيجيات التسويق الداخلي للمساعدة في زيادة الإيرادات، يرجى مشاركتها في التعليقات أدناه.

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