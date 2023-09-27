Rewrite this title: مكان تحسين محركات البحث في الويب بدون ملفات تعريف الارتباط: هل المحتوى هو ملف تعريف الارتباط الجديد؟

ستساعدك المقالة التالية: مكان تحسين محركات البحث في الويب بدون ملفات تعريف الارتباط: هل المحتوى هو ملف تعريف الارتباط الجديد؟

يعد الابتعاد عن التتبع المعتمد على ملفات تعريف الارتباط بمثابة استجابة للقلق العام المتزايد بشأن الخصوصية.

ويأتي هذا التدقيق في أعقاب خروقات البيانات والفضائح التي ابتليت بها Facebook، جوجل، Amazon, Apple، وغيرهم من عمالقة وادي السيليكون في السنوات الأخيرة.

كان هناك الكثير من النقاش حول كيفية قيام مسوقي البحث ومحترفي الدفع لكل نقرة (PPC) بالتحضير لشبكة ويب خالية من ملفات تعريف الارتباط.

ولكن يبقى سؤال مهم: كيف سيؤثر التحول من ملفات تعريف الارتباط على تحسين محركات البحث؟ في هذه المقالة، سنستكشف هذا التغيير من خلال عدسات:

التخصيص في SERPs.

أهمية بيانات الطرف الأول.

دور Google Search Console.

المعلومات مقابل محتوى المعاملات.

قياس.

لنبدأ بما هو ملف تعريف الارتباط ولماذا تستخدمه العلامات التجارية في المقام الأول.

ما هو ملف تعريف الارتباط؟

ملف تعريف الارتباط هو ملف نصي صغير يتم حفظه على جهازك عند زيارتك لأحد مواقع الويب. يقوم بتخزين معلومات حول تفضيلاتك والبيانات الأخرى.

من وجهة نظر المستهلك، تساعد ملفات تعريف الارتباط مواقع الويب على العمل بكفاءة أكبر. يفعلون أشياء مثل تذكر كلمات المرور وحفظ العناصر التي نضعها في عربات التسوق الخاصة بنا.

ومن ناحية العلامة التجارية، فهي تساعدنا على فهم كيفية استخدام الزوار لأجزاء مختلفة من موقع الويب حتى نتمكن من تحسين تجربة الزوار في المستقبل.

لكن ملفات تعريف الارتباط تساعد أيضًا المعلنين على متابعة المستهلكين عبر الويب – وأحيانًا لفترة أطول وأوسع بكثير مما يدركه هؤلاء المستهلكون.

هذه هي ملفات تعريف الارتباط “السيئة” التي أثارت قلقًا عامًا.

الهدف من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، والقوانين المماثلة هو إعطاء المستهلكين رؤية حول كيفية استخدام ملفات تعريف الارتباط على مواقع الويب – وخاصة تلك التي يمكن تصنيفها على أنها “سيئة”.

تم تصميم هذا التشريع أيضًا لمنح المستهلكين مزيدًا من التحكم في كيفية استخدام العلامات التجارية لبياناتهم لإنشاء تجربة مستخدم أكثر سلاسة، أو البيع لأطراف ثالثة، أو لأغراض التسويق/تجديد النشاط التسويقي الخاصة بهم.

لماذا تستخدم الشركات ملفات تعريف الارتباط؟

بالإضافة إلى الحفاظ على العناصر الموجودة في سلة التسوق الخاصة بك، يمكن لملفات تعريف الارتباط القيام بأشياء مفيدة مثل الحفاظ على تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك للزيارات المستقبلية، أو تقديم رموز خصم مخصصة (كما هو الحال في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بترك سلة التسوق!) أو عرض المحتوى الموصى به.

“المقالات التي قد تهمك…” و”المنتجات التي قد تعجبك…” يتم إنشاؤها جميعًا بواسطة ملفات تعريف الارتباط، على سبيل المثال.

في جزء من المنطق المحير حقًا، يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط أيضًا لتسجيل أنواع ملفات تعريف الارتباط (إن وجدت) التي اختار المستخدم السماح بتعيينها في متصفحه.

ما إذا كانت ملفات تعريف الارتباط جيدة أم سيئة يعتمد حقًا على كيفية استخدام كل علامة تجارية لها.

عندما يسقط أحد المواقع ملف تعريف الارتباط، فإنه يتتبعك عبر الويب ويعرض محتوى من المواقع التي قمت بزيارتها في الماضي.

على سبيل المثال، إذا كنت أبحث عن أحذية وذهبت إلى Zappos ولم أشتري أي شيء، فسيقومون بإسقاط ملف تعريف ارتباط حتى أحصل على إعلانات من Zappos بينما أقوم بالتصفح أكثر.

قد يؤدي هذا إلى تذكير مفيد بالعودة لشراء زوج أعجبني – أو قد يكون ذلك انقطاعًا مزعجًا.

أهمية بيانات الطرف الأول

أحد التغييرات الكبيرة في المستقبل الخالي من ملفات تعريف الارتباط هو أنه مع انخفاض عدد بيانات الطرف الثالث التي تدعم الاستهداف، سيتعين على العلامات التجارية بدلاً من ذلك الاستفادة من بيانات الطرف الأول – التي تجمعها من خلال مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها أو خدماتها الأخرى.

(من ناحية أخرى، يتم جمع بيانات الطرف الثالث بواسطة مزود خارجي لأغراض إعلانية.)

لسوء الحظ بالنسبة للشركات، هناك العديد من التحديات التي تواجه جمع بيانات الطرف الأول عالية الجودة، بما في ذلك الدقة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والتكاليف.

يمكن للحلول التي توفر التخصيص في الوقت الفعلي أن تساعد في التقاط وتنشيط المزيد من المعلومات ذات الصلة حول عملاء محددين من خلال استخدام موقعهم.

وبالطبع، بمجرد أن تعرف من هم، يمكنك إنشاء المحتوى الذي يحتاجونه بناءً على نواياهم وبيانات الطرف الأول الخاصة بك.

معلوماتية ضد محتوى المعاملات

التغيير الآخر الذي سنراه في هذا العالم الخالي من ملفات تعريف الارتباط هو التركيز بشكل أكبر على المحتوى الجذاب الذي يجذب اهتمام المستخدمين في كل مرحلة.

والخبر السار هو أن هذه طريقة تعتمد على الإذن لجذب المستهلكين إلى الاهتمام بمنتجاتك وخدماتك.

التسويق يدور حول خلق العلاقات. الطريقة الأكثر جمالا وذات مغزى لإنشاء علاقة هي من خلال المحتوى ذي الصلة الذي يكون مفيدًا ومفيدًا وجذابًا وغنيًا بالمعلومات.

بمجرد فهم نية المستهلك، سيكون لديك البيانات والأدلة التي تحتاجها لجذب الجمهور المناسب من خلال المحتوى.

التركيز على نية من الكلمات الرئيسية للبحث يمكن أن تؤدي إلى تحسين معدلات النقر إلى الظهور، والتحويلات، وما إلى ذلك، لأنك تمنح الأشخاص ما يريدون عندما يريدون ذلك، وتلبية احتياجاتهم المعلوماتية.

على سبيل المثال، لنفترض أنني كتبت ورقة بيضاء مسورة، الدليل النهائي لإنشاء تدقيق تحسين محركات البحث (SEO). يقوم حوالي 100 شخص بملء النموذج لتنزيله.

ولكن بعد ذلك اتصل فريق العمل الجديد لدينا بالهاتف واكتشف أن اثنين فقط من العملاء المحتملين الحقيقيين. ما هي المشكلة هنا؟

تكمن المشكلة في أن هذه المقالة كانت تتعلق بشكل أساسي بتعليم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) كيفية إجراء التدقيق، وهو محتوى معلوماتي، أو محتوى تعليمي أو ترفيهي.

لم يكن محتوى معاملات، والذي يوضح بدلاً من ذلك كيف يمكن لمنتجات وخدمات العلامة التجارية أن تساعد القراء مع تعزيز ما تبيعه العلامة التجارية وفوائده أيضًا. يمكن أن تتضمن أمثلة محتوى المعاملات المستندات التقنية، بالإضافة إلى ما يلي:

دراسات الحالة.

قصص نجاح الشركاء.

الأحداث التي تم الترويج لها.

العروض التوضيحية للمنتج.

كتيبات المنتجات.

إذا كتبت بدلاً من ذلك مقالًا مثل “لماذا يجب على العلامات التجارية الاستثمار في تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) لتحسين عائد الاستثمار بنسبة 50٪، فقد تحصل على عدد أقل من الزيارات ولكنها تولد عملاء محتملين ذوي جودة أعلى لأن القصد هو المعاملات”. إنه يناشد العلامات التجارية أو محترفي الأعمال الذين يبحثون عن خدمات تحسين محركات البحث.

بمجرد قراءتهم للورقة البيضاء، قد يقولون: “هذا هو بالضبط ما يجب أن أفعله. لكنني بحاجة إلى المساعدة، لذا سأتصل بهذه الشركة لمعرفة المزيد عن خدمات التدقيق الخاصة بها.

هذا مجرد مثال واحد على سبب حاجتنا إلى تحديد النية قبل إنشاء المحتوى.

المكافأة: البيانات المنظمة

بمجرد تحديد النية بشكل صحيح والبدء في ترتيب بعض المحتوى الخاص بك، فقد حان الوقت لتطبيق البيانات المنظمة.

يمكن أن يساعد الحصول على بيانات منظمة في ظهور موقعك في نتائج غنية وجذب المزيد من النقرات ومرات الظهور مع تحسين مبيعاتك وإيراداتك أيضًا.

قياس

سيكون القياس في عالم خالٍ من ملفات تعريف الارتباط أمرًا في غاية الأهمية أيضًا.

نحن بحاجة إلى تتبع عمليات الشراء دون اتصال بالإنترنت، وتعيين تلك المشتريات لتجربة عبر الإنترنت، وإظهار القيمة (على سبيل المثال، ما هو الدور الذي لعبه البحث العضوي في عملية الشراء).

وهذا يعني تتبع المستخدمين الذين استهلكوا المحتوى ثم البحث عنهم عند نقطة التحويل لمعرفة ما إذا كانوا قد ذهبوا إلى متجر عبر الإنترنت بعد قراءة المحتوى الخاص بك.

اعمل مع فريق التحليلات الخاص بك للتأكد من أنك تقوم بتتبع المحتوى وقياسه وإسناده بشكل مناسب لتحقيق أقصى قدر من التحويلات.

هناك زيادة في العلامات التجارية التي تنشر التحليلات والأدوات الأخرى على جانب الخادم.

تعد التحليلات من جانب الخادم بشكل عام طريقة أكثر موثوقية لقياس التفاعل والأداء على الويب. أصعب… أصعب بكثير… ولكن أكثر موثوقية وأمانًا أيضًا.

وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون المستخدمون على علم بكيفية تتبعهم.

تقوم شركات التكنولوجيا أيضًا بطرح أدوات لمساعدة العلامات التجارية على التنقل في المستقبل الخالي من ملفات تعريف الارتباط وحماية خصوصية المستهلك.

أعلنت شركة مايكروسوفت، على سبيل المثال، عن تطبيق Parakeet لضوابط الخصوصية. وفي الوقت نفسه، تتمتع واجهة برمجة تطبيقات Bing بوظيفة بحث خاص، مبنية على الحفاظ على خصوصية بيانات المستهلك ومعالجة العديد من مخاوف المعلنين بشأن البيانات.

تتضمن هذه القائمة أيضًا وضع الحماية للخصوصية في Google Chrome و Apple IDFA.

تغليف

مع ابتعاد محركات البحث عن ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث، سيكون من الصعب متابعة العميل عبر التجارب الرقمية للحصول على صورة كاملة عن احتياجاته وسلوكياته ونواياه.

لكنني أعتقد أن المحتوى هو ملف تعريف الارتباط الجديد، وأن القياس سيساعد العلامات التجارية على فهم ما يبحث عنه المستخدمون بشكل أفضل.

وفي المقابل، ستتمكن العلامات التجارية من استخدام المحتوى والقياس لربط النقاط عبر جميع مراحل رحلة المستخدم المجزأة وتوفير تجربة أفضل للمستخدم والمحتوى، مع زيادة عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى.

يتذكر: كانت ملفات تعريف الارتباط معيبة دائمًا. لقد كنا في عالم متعدد الأجهزة/القنوات المتعددة منذ فترة ولم تتمكن حلول القياس من اللحاق بشكل كامل بمعظم العلامات التجارية.

لكن هذه ليست نهاية صناعة التسويق عبر الإنترنت.

ملفات تعريف الارتباط ليست سوى نهاية صناعة التسويق التي تعمل بشكل غامض خلف الكواليس. العلامات التجارية التي تستمر في إعطاء الأولوية للمستهلك سوف تستمر في الازدهار.

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