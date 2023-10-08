Rewrite this title: ملحقات منتجات Google تصل إلى إعلانات الجوال

ستساعدك المقالة التالية: ملحقات منتجات Google تصل إلى إعلانات الجوال

تعد إعلانات الهاتف المحمول جزءًا كبيرًا وسريع النمو في مجال Google، خاصة بفضل عمل الشركة مع نظام Android الأساسي. في حين أن معظم المساحة الإعلانية تشغلها الإعلانات التفاعلية ذات الصلة بـ Ad Mob على التطبيقات والوسائط المماثلة، فإن بحث Google نفسه يحصل على عدد كبير من الزيارات. لمساعدة الأنشطة التجارية المحلية على التواصل مع مستخدمي الأجهزة المحمولة عندما يكونون بالقرب منها، أصدرت Google ملحقين للمنتج للجوال.

لقد كانت إضافات المنتج المعنية، “إعلانات إضافات المنتجات” و”إعلانات المنتجات المحلية”، متاحة على إصدار سطح المكتب من AdWords لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن التنفيذ الجديد يسمح بالبيانات الموجودة في منصة الهاتف المحمول ويحسنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون الذين اختاروا مشاركة موقعهم الحالي مع Google إعلانات عن مدى توفر المنتجات محليًا بناءً على المتاجر القريبة والتي تحتوي على المنتجات في المخزون.

فيما يلي وصف أكثر تعمقًا لكل ملحق:

إعلانات إضافات المنتجات تسمح لك بعرض صورة لمنتجك وعنوانه والسعر الذي تطلبه في نتائج البحث بجانب إعلانك.

إعلانات المنتج المحلية تتيح لك عرض العناصر الموجودة لديك حاليًا في المخزون، مما يضمن للعملاء توفرها.

وفي كلتا الحالتين، تعمل الإضافات عن طريق ربط حسابك ومعلوماتك في Google Merchant Center ببرنامج Google AdWords. بالإضافة إلى التسجيل في هاتين الخدمتين، ستحتاج المجموعات التي ترغب في استخدام إعلانات المنتجات المحلية إلى التقدم بطلب لاستخدام الإضافة، لأنها حاليًا في مرحلة تجريبية محدودة.

نظرًا لأن 79% من مستخدمي الهواتف الذكية يلجأون إلى هواتفهم للحصول على المساعدة عندما يكونون بالخارج للتسوق، فمن الأفضل لمشرفي المواقع أن ينتبهوا إلى إضافات الأجهزة المحمولة الجديدة هذه.

[via the Google Mobile Ads Blog]