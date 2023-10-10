Rewrite this title: ملحقات WordPress لربط محتوى مدونتك بكفاءة

ستساعدك المقالة التالية: ملحقات WordPress لربط محتوى مدونتك بكفاءة

منذ بضعة أسابيع قمت بمشاركة مكون إضافي مفيد لبرنامج WordPress يساعد على ربط محتوى مدونتك بذكاء (من الأفضل الارتباط بشكل طبيعي بالفئات والعلامات الخاصة بك). وقد لاقت هذه المشاركة استحسانًا كبيرًا، لذا أتابع اليوم بنظرة عامة على الجميع مكونات WordPress الإضافية التي تساعد (تلقائيًا) على ربط منشورات مدونتك وصفحاتها وفئاتها.

بناء الارتباط الداخلي

باستخدام هذا البرنامج الإضافي، ستتمكن من تقديم كلمة رئيسية وصفحة الوجهة وسيتم ربطهما عالميًا عبر المدونة:

إعدادات:

ضبط حساسية الحالة: بشكل افتراضي، ستتطابق الكلمة الرئيسية “كلب” مع “كلب” و”كلب”. لتعطيل هذا السلوك، حدد “المطابقة التامة”.

بشكل افتراضي، ستتطابق الكلمة الرئيسية “كلب” مع “كلب” و”كلب”. لتعطيل هذا السلوك، حدد “المطابقة التامة”. تحديد عدد الروابط لكل مشاركة : إذا كنت تريد فقط ربط كلمة رئيسية لعدد معين من المرات في إحدى المشاركات، فيمكنك تعيين ذلك باستخدام خيار “الأوقات”.

: إذا كنت تريد فقط ربط كلمة رئيسية لعدد معين من المرات في إحدى المشاركات، فيمكنك تعيين ذلك باستخدام خيار “الأوقات”. قم بتعيين عدة عناوين URL مقصودة: إذا كنت تريد ربط كلمة رئيسية بشكل عشوائي بأحد عناوين URL المتعددة، فافصل كل عنوان URL بشريط ‘|’.\

إذا كنت تريد ربط كلمة رئيسية بشكل عشوائي بأحد عناوين URL المتعددة، فافصل كل عنوان URL بشريط ‘|’.\ قم بتعيين عدة كلمات رئيسية لكل عنوان URL واحد: إذا كنت ترغب في ربط كلمات رئيسية متعددة بعنوان URL، فافصل كل كلمة رئيسية بشريط ‘|’. (ستشير الأوقات إلى كل كلمة رئيسية وليس كلها مجتمعة.)

إذا كنت ترغب في ربط كلمات رئيسية متعددة بعنوان URL، فافصل كل كلمة رئيسية بشريط ‘|’. (ستشير الأوقات إلى كل كلمة رئيسية وليس كلها مجتمعة.) استخدم نوفولو: اختياريًا، يمكنك إضافة سمة “nofollow” إلى الروابط (على سبيل المثال، إلى الروابط الخارجية).

يمكنك استيراد كلمات رئيسية متعددة من ملف CSV:

أفكار

يسهّل هذا المكون الإضافي العثور على المنشورات ذات الصلة أثناء إنشاء المحتوى.

تبدو العملية كما يلي:

أثناء كتابة المنشور، حدد المصطلحات والكلمات الرئيسية ذات الصلة؛

ابحث في مدونتك باستخدام حقل Insights ضمن حقل محرر منشورات WP؛

أضف روابط إلى المشاركات ذات الصلة بنقرة واحدة على الفأرة!

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

إدراج صور فليكر

إدراج مقاطع فيديو يوتيوب

بحث وربط ويكيبيديا

ابحث في جوجل

بحث في الأخبار

بحث مدونة جوجل

أدخل خريطة جوجل

عبر الإعدادات يمكنك تكوين:

كم عدد نتائج البحث التي تريد رؤيتها؛

خيارات البحث في فليكر؛

مفتاح API لخرائط Google (إذا كنت بحاجة إلى نتائج بحث خرائط Google).

المزيد من المكونات الإضافية التي لعبت بها:

1. الروابط الداخلية: الارتباطات التشعبية لأي كلمة رئيسية محددة بأي عنوان URL محدد. ومع ذلك، لا توجد طريقة لتعيين عدد الروابط لكل صفحة. علاوة على ذلك، أثناء محاولتي حذف أحد الإدخالات، حصلت على “ليس لديك إذن” (فمن يفعل ذلك إذا كنت مسؤولاً عن تلك المدونة؟؟؟)

2. الروابط البينية: تقول إنها تربط المنشورات “بنمط الويكي” ولكن في الواقع فإن نمط الويكي هو في الواقع بناء الجملة. لا أعتقد أنه قابل للاستخدام حقًا (ربما ليس كذلك بالنسبة للبعض!).

3. عبر رابط (الشيء نفسه بالنسبة ل رابط كيلو بايت): يبدو أنه تم تثبيته وتكوينه بنجاح ولكن لم يتم ربط أي شيء تشعبيًا (لست متأكدًا من الخطأ).