Rewrite this title: ملحق SEO FireFox جديد وغني بالميزات: SEO Doctor

ستساعدك المقالة التالية: ملحق SEO FireFox جديد وغني بالميزات: SEO Doctor

يبدو أن فلاديمير بريلوفاك أصبح مطور SEJ المميز لدينا. لقد قمت بالفعل بمشاركة مكونه الإضافي للربط بين المدونات الذكية وذكرت مكونًا إضافيًا آخر لـ WordPress يسمى “Insights”. أشارك اليوم ملحق FireFox الخاص به والذي تم تطويره لمدة عام تقريبًا.

SEO Doctor هو ملحق FireFox تم إطلاقه حديثًا ويحتوي على الكثير من ميزات SEO المفيدة؛ أنا أنظر إلى عدد قليل منها فقط أدناه (للاطلاع على نظرة عامة أكثر تفصيلاً، راجع منشور فلاديمير).

إحصائيات شريط الحالة

إحدى الميزات الأولى التي ستلاحظها عند التثبيت هي بعض الإحصائيات الرائعة ذات الصلة بتحسين محركات البحث والتي يتم تحميلها (عند الطلب) في شريط حالة المتصفح أثناء تصفحك للصفحات. الأرقام المعروضة تعني:

نقاط تحسين محركات البحث يمثل نتيجة تحليل التحسين في الموقع للصفحة المعروضة حاليًا (سيعطيك رمز العلم فكرة عن مدى جودة أدائك)

يمثل نتيجة تحليل التحسين في الموقع للصفحة المعروضة حاليًا (سيعطيك رمز العلم فكرة عن مدى جودة أدائك) تدفق يوضح مقدار تصنيف الصفحة الذي تم الحفاظ عليه على الموقع.

يوضح مقدار تصنيف الصفحة الذي تم الحفاظ عليه على الموقع. روابط يعرض عدد الروابط الخارجية/إجمالي الروابط في الصفحة.

يعرض عدد الروابط الخارجية/إجمالي الروابط في الصفحة. الزيارات إظهار العدد التقديري للزوار يوميًا للموقع (يتطلب Compete API)؛

إظهار العدد التقديري للزوار يوميًا للموقع (يتطلب Compete API)؛ أيقونة نوفولو يسمح لك بإبراز جميع الروابط nofollow على الصفحة على الفور.

الآن ابحث في كل شيء بالتفصيل

فحص روابط الصفحة:

سيؤدي النقر على إحصائيات شريط الحالة إلى الكشف عن لوحة تحتوي على جميع روابط الصفحة. والشيء الجيد هو أنه إذا كانت اللوحة مفتوحة طوال الوقت، فستعرض روابط لكل صفحة جديدة تصل إليها:

كل رابط معروض له عدده ونسبته المئوية من العدد الإجمالي. يمكنك أيضًا تصدير البيانات إلى ملف CSV.

تقييم SEO على الصفحة:

تسمح لك علامة التبويب STATS الموجودة في نفس اللوحة بتشخيص الصفحة. ويقيم المعايير التالية:

علامات ALT للصور؛

العلامات الفوقية؛

علامات العناوين؛

عدد الروابط

“قابلية الفهرسة” للصفحة (غياب / وجود أي علامات وصفية تمنع الفهرسة الصحيحة)؛

بنية URL؛

تدفق ترتيب الصفحة:

يتوسع كل قسم مع التفاصيل:

الاستفادة من خيارات القائمة:

يتيح النقر بزر الماوس الأيمن على أرقام شريط الحالة الوصول بسرعة إلى عدد لا بأس به من الأدوات والموارد المفيدة:

تفاصيل تسجيل النطاق

الصفحات المفهرسة في جوجل

روابط ياهو الخلفية

ترتيب اليكسا

تنافس الزوار

زوار Quantcast

اتجاهات موقع جوجل

تشخيص الارتباط

تحليل SEMRush

جيران IP

افتح مستكشف الموقع

تغريدات العودة

تكوين الخيارات

تسمح الأداة أيضًا بتعيين بعض الخيارات الذكية التي تشمل:

تجاهل شبكة الاتصالات العالمية. البادئة على المجالات يوجه SEO Doctor للتعامل مع إصدارات النطاق www والإصدارات التي لا تحتوي على www كموقع واحد لأغراض حساب الروابط الخارجية

إظهار الإحصائيات على الوثيقة جاهزة سيحاول إظهار الإحصائيات حتى قبل تحميل المستند بالكامل (للأشخاص الذين نفد صبرهم)

تجاهل الروابط التي تحتوي على كلمات رئيسية مخصص لتصفية الروابط في العمليات الحسابية، على سبيل المثال تلك التي تظهر على الصفحة فقط للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول وما إلى ذلك.

تنافس مفتاح API سيسمح لك باسترداد مقاييس الزوار اليومية.

تبدو وكأنها أداة رائعة، أليس كذلك؟