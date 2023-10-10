Rewrite this title: ملحق WordPress البديل “للمنشورات ذات الصلة” – من أين ذهبوا من هنا

ستساعدك المقالة التالية: ملحق WordPress البديل “للمنشورات ذات الصلة” – من أين ذهبوا من هنا

لقد ألقيت نظرة ذات مرة على الطرق الثلاث لعرض المنشورات ذات الصلة في WordPress. لقد وصفت أيضًا ما سيساعد في أداء موقعك من خلال الاستفادة من المحتوى القديم الخاص بك وزيادة:

النقر من خلال؛

عمق الزحف

ربما التصنيف.

أشارك اليوم مكونًا إضافيًا آخر لـ WordPress يمكن استخدامه لذلك: “أين ذهبوا من هناك“.

في جوهرها، في حين أن المكونات الإضافية الثلاثة التي أدرجتها في مشاركتي السابقة تعتمد على الأهمية الموضوعية، فإن هذا يعتمد على الصلة “السلوكية”.:

لذا، بعد مرور بعض الوقت على تثبيت هذا المكون الإضافي، ستحتوي كل منشوراتك على قائمة بمشاركات المدونة التي يميل الأشخاص إلى النقر عليها بعد قراءة المنشور الحالي.

من إعدادات الأداة يمكنك:

تحديد عدد المشاركات المراد عرضها؛

أضف القائمة إلى المنشورات أو أي أنواع صفحات أخرى؛

إضافة قائمة المنشورات إلى خلاصة المدونة؛

عرض قائمة المنشورات في تحرير المنشورات/الصفحات؛

منح الفضل للخالق؛

تعيين عنوان لقائمة المشاركات؛

استبعاد الصفحات من القائمة؛

عرض مقتطف من المنشور في القائمة؛

تخصيص مظهر الإخراج؛

أضف الصورة المصغرة لكل مشاركة؛

بعد استخدام هذا البرنامج المساعد لبضعة أيام، وجدت أنه رائع حقًا من أجل:

إعطاء القراء خيارًا بديلاً للمضي قدمًا (جنبًا إلى جنب مع المشاركات ذات الصلة بالموضوع)؛

تحليل سلوك القراء.

تحليل إستراتيجية الارتباط الداخلي الخاصة بك (أي الروابط تبدو أكثر جذبًا للانتباه).

ولا يبدو أن ذلك يؤثر على سرعة الموقع بشكل كبير أيضًا، لذا يمكنك تجربته!