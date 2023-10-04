Rewrite this title: ملحق WordPress الشهير “SEO by Yoast” عرضة للاختراق

ستساعدك المقالة التالية: ملحق WordPress الشهير “SEO by Yoast” عرضة للاختراق

أخبار القراصنة التقارير أنه تم العثور على ثغرة أمنية تؤثر على ملايين المستخدمين في مكون WordPress الإضافي SEO الرائد في الصناعة بواسطة Yoast.

وفقًا للتقرير الاستشاري، فإن جميع إصدارات SEO بواسطة Yoast قبل الإصدار 1.7.3.3 معرضة لخلل في تطبيق الويب Blind SQL حقن. تعتبر هذه ثغرة أمنية خطيرة نظرًا لأنها قد تعرض موقع WordPress الخاص بك للخطر بشكل خطير.

يشرح موهيت كومار من Hacker News كيفية عمل الثغرة الأمنية:

“في الأساس، في هجوم SQLi، يقوم المهاجم بإدراج استعلام SQL مشوه في التطبيق عبر الإدخال من جانب العميل. ومع ذلك، في هذا السيناريو، لا يمكن للمتسلل الخارجي تشغيل هذه الثغرة الأمنية بنفسه لأن الخلل موجود فعليًا في الملف “admin/class-bulk-editor-list-table.php”، والذي تم السماح لمسؤول WordPress بالوصول إليه. المحرر أو المؤلف المميز للمستخدمين فقط.

لذلك، من أجل استغلال هذه الثغرة الأمنية بنجاح، يلزم تشغيل الاستغلال من المستخدمين المصرح لهم فقط. ويمكن تحقيق ذلك بمساعدة الهندسة الاجتماعية، حيث يمكن للمهاجم خداع المستخدم المصرح له للنقر على عنوان URL قابل للاستغلال للحمولة المعدة خصيصًا.

في محاولة لتبسيط ذلك، ما يعنيه هو أن المهاجم يمكنه استغلال هذه الثغرة الأمنية عن طريق خداع مسؤولي WordPress للنقر على رابط قد يؤدي إلى هجوم SQLi.

بمجرد تنفيذ الهجوم، يمكن للمهاجم بعد ذلك إضافة حساب المسؤول الخاص به إلى موقع WordPress الضعيف والقيام بكل ما يريد به.

النقطة الأساسية هنا هي حقيقة أن كل من قام بتثبيت SEO by Yoast لن يتأثر تلقائيًا بهذا. لا يمكن تشغيل الهجوم يدويًا إلا بواسطة مسؤول أو محرر أو مؤلف WordPress الذي ينقر على رابط خطير أنشأه المهاجم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إصلاح هذا الأمر بسهولة عن طريق تحديث المكون الإضافي الخاص بك إلى الإصدار الأحدث. قام فريق Yoast على الفور بتصحيح الثغرة بمجرد إخطارهم، ويقال إن الإصدار الأحدث (1.7.4) يصلح المشكلة. تم أيضًا تحديث الإصدار المميز من البرنامج المساعد.

في المستقبل، يمكنك الاهتمام بتحديثات المكونات الإضافية تلقائيًا من خلال الانتقال إلى علامة التبويب إدارة > المكونات الإضافية والسمات > التحديثات التلقائية. إذا لم تكن ميزة التحديث التلقائي قيد التشغيل، فمن المستحسن بشدة أن تقوم بتحديث المكون الإضافي SEO by Yoast على جميع المواقع التي قمت بتثبيتها عليها.