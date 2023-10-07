Rewrite this title: ملخص أخبار Google – ما تحتاج إلى معرفته

ستساعدك المقالة التالية: ملخص أخبار Google – ما تحتاج إلى معرفته

أجرت Google الكثير من التغييرات مؤخرًا عندما يتعلق الأمر ببحث الأخبار. بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على حركة المرور من أخبار Google، فأنت تعلم أن التغيير في الخوارزمية أو خلل في الفهرسة يمكن أن يؤدي إلى فشل الشهر أو فشله. ومع ذلك، قد تمنحك بعض التحديثات الأخيرة ميزة في المنافسة إذا تم استخدامها بشكل صحيح. لا يبدو أن هذه التغييرات قد هزت عالم البحث، ولكن في رأيي يمكن أن تساعد الناشرين والمدونين الأفراد بشكل كبير. دعنا نستكشف الأحدث والأكبر.

1). العلامات البارزة:

أعلنت جوجل الشهر الماضي فقط علامة محتوى جديدة سيسمح ذلك للناشرين بمنح الائتمان والحصول عليه عند استحقاقه. من خلال وضع العلامة “standout” في رأس HTML لمقالة ما، قد يتم وضع علامة “متميز” على هذه المقالة على الصفحة الرئيسية لأخبار Google وفي نتائج بحث الأخبار.

الأمر المثير للاهتمام هو الطريقة التي يوصى بها باستخدام علامة المحتوى. يُنصح بوضع علامة على المحتوى الخاص بك على أنه “متميز” ولكن بحد أقصى 7 مرات في الأسبوع. وذلك لضمان عدم إساءة استخدام الناشرين للعلامة. ومع ذلك، من خلال التعرف على محتوى الناشرين باستخدام علامة مميزة (عند الارتباط من مقالة إخبارية خاصة بك، على سبيل المثال)، لا يوجد حد لعدد المقالات التي يمكن وضع علامة عليها.

وهذا يعني أن Google تشجع الناشرين على مكافأة المحتوى الرائع، ومن خلال القيام بذلك، من المرجح أن تحصل على رؤية أفضل لأخبار Google بنفسك. تعد الإشارة إلى المحتوى عالي الجودة والتعرف عليه مجرد إحدى الطرق التي يمكن لخوارزميات Google من خلالها تحديد الجودة الإجمالية للمحتوى الخاص بك.

التحدي الرئيسي في هذه العلامة يأتي مع التنفيذ. عند العمل ضمن مؤسسة كبيرة قد تضم العشرات من المساهمين، ستكون مهمة في حد ذاتها حث المحررين على تطبيق ذلك في عملية إنتاج المحتوى الخاصة بهم. علاوة على ذلك، اعتمادًا على نظام إدارة المحتوى لديك، قد لا تكون هناك طريقة سريعة وسهلة للقيام بذلك. أنا مهتم بسماع التعليقات سواء كان التنفيذ يمثل مشكلة حتى الآن أم لا.

2). معلومات المؤلف في نتائج البحث:

كما يبدو، تقوم Google الآن باختبار عرض معلومات المؤلف في نتائج البحث. الهدف من هذه الميزة هو التعرف على المؤلفين بشكل أفضل من خلال منحهم الفرصة لعرض معلوماتهم بشكل أكثر وضوحًا بالإضافة إلى منح القراء المزيد من المعلومات المحيطة بالمحتوى الآخر الذي كتبه المؤلف في الماضي.

وللقيام بذلك، فإن العملية بسيطة نسبيًا. ستحتاج إلى إنشاء ملف شخصي في Google يتضمن صورة عالية الجودة لصورة ملفك الشخصي. ثم يمكنك التحقق من تأليف المحتوى الخاص بك عن طريق ربطه باستخدام إحدى الطريقتين المذكورتين في هذا مقالة مساعدة.

من المضحك بالنسبة لي أن جوجل تقوم بشكل أساسي بإلقاء جزرة رؤية أفضل لمحرك البحث أمام المؤلفين، فقط إذا قاموا بإنشاء ملف شخصي في جوجل. لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان هذا سينتشر أم لا، لكن الأفراد الذين يتطلعون إلى إثبات أنفسهم سيستفيدون بالتأكيد.

3). إضفاء الطابع الشخصي:

تقدم أخبار Google مجموعة متنوعة من الطرق التي تتيح للقراء تخصيص تجربتهم الإخبارية بناءً على اهتماماتهم الشخصية. ويمكن القيام بذلك عن طريق ضبط موقعك، واستخدام سجل الويب الخاص بك لتخصيصه لك تلقائيًا، وتعيين فئات معينة من الاهتمامات، والمزيد. ما يهمني معرفته هو مدى تأثير التخصيص على ناشرين محددين. على سبيل المثال، إذا كنت لا أعتبر نفسي متحمسًا للتكنولوجيا، فلن أضيف هذه الفئة حتى يتم تحديثي بآخر الأخبار. ومع ذلك، قد أكون مهتمًا حقًا بآخر تحديثات iPhone لأنني في السوق لشراء هاتف جديد. فهل يخسر بعض الناشرين؟ لست متأكدًا، ولكني مهتم مرة أخرى بمعرفة كيف قد يؤثر ذلك أو لا يؤثر على حركة المرور.

بشكل عام، من المفيد أن تظل مواكبًا للتغييرات التي تم طرحها في أخبار Google والاستمرار في القيام بذلك خلال الأشهر القادمة. تؤثر هذه التحديثات على الناشرين الصغار والكبار والمدونين والمساهمين الأفراد بالإضافة إلى الاستخدام الشخصي الفردي. أنا متحمس للإعلان الكبير القادم، مهما كان ذلك.