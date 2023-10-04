Rewrite this title: ملخص الندوة عبر الويب #SEJThinkTank: أفضل 5 أدوات اختراق في Adwords مع لاري كيم من Wordstream

ستساعدك المقالة التالية: ملخص الندوة عبر الويب #SEJThinkTank: أفضل 5 أدوات اختراق في Adwords مع لاري كيم من Wordstream

في يوم الأربعاء الموافق 16 مارس، رحب SEJ ThinkTank بعودة الرئيس التنفيذي لشركة WordStream لاري كيم. كانت هذه المرة الثانية التي ينضم فيها إلينا، وكان عرضه مليئًا بالكثير من المعلومات الرائعة، كالعادة! أدار الندوة عبر الإنترنت، التي أدارتها مؤسسة SEJ، لورين بيكر، والتي استمرت لمدة ساعة، عرضًا تقديميًا مدته 40 دقيقة قدمه لاري وجلسة أسئلة وأجوبة قصيرة. تمت رعاية الندوة عبر الويب بواسطة WordStream.

إليك ما فاتك!

(إلى جانب الصور الملحمية من لاري.)

اختفت إعلانات الشريط الجانبي من Google، فماذا الآن؟

كان الموضوع الأول الذي بحث فيه لاري هو الأخبار التي تفيد بأن Google ستزيل إعلانات الشريط الجانبي الخاصة بها. ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ ووفقا للاري، فهذه أخبار جيدة. وفقًا لبيانات من أكثر من 2500 من عملاء WordStream، ارتفعت معدلات النقر إلى الظهور على سطح المكتب. شاهد التسجيل الكامل في القسم أدناه للتعرف على جميع التفاصيل المثيرة التي شاركها لاري.

5 اختراقات في Adwords مع لاري كيم

بعد قليل من الحديث عن إعلانات الشريط الجانبي، تعمق لاري في تفاصيل عرضه التقديمي. وفيما يلي بعض النقاط البارزة من ندوته عبر الإنترنت.

تعد نقاط الجودة أمرًا حيويًا – فهي تؤثر على نسبة ظهور الإعلان وتكلفة التحويل.

اعمل على إنشاء إعلانات “وحيدة القرن” – أعلى 1% من الإعلانات حسب نسبة النقر إلى الظهور من خلال التركيز على الكلمات الرئيسية ذات النية العالية.

استخدم المحفزات العاطفية لزيادة نسبة النقر إلى الظهور بمعامل 6.

قم بحذف الإعلانات التي لا تقوم بالتحويل ومضاعفة الإعلانات التي تقوم بذلك.

تريد معرفة المزيد؟ شاهد العرض التقديمي الكامل لاري أدناه.

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