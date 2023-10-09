Rewrite this title: منح Google الدراسية: لا تستطيع تحمل الرسوم الدراسية؟ دع جوجل تساعد

ستساعدك المقالة التالية: منح Google الدراسية: لا تستطيع تحمل الرسوم الدراسية؟ دع جوجل تساعد

يمكن أن يكون الالتحاق بالمدرسة باهظ الثمن بعض الشيء، خاصة بالنسبة للطلاب الجادين في الالتحاق بالجامعة التي تحظى بتقدير كبير. لحسن الحظ، قد يتمكن الطلاب المتفانون من الحصول على منحة دراسية من أي واحدة من المجموعات العديدة حول العالم. جوجل هي واحدة من هذه المجموعات، وتقدم العديد من برامج المنح الدراسية لأولئك الذين يدرسون علوم الكمبيوتر أو المجالات ذات الصلة الوثيقة.

كما أعلن على مدونة جوجل للطلاب، ثلاث من المنح الدراسية الرئيسية المقدمة من Google مفتوحة الآن لتقديم الطلبات، وسيتم فتح منح دراسية إضافية في المستقبل القريب. المنح الثلاث المفتوحة حاليًا هي:

ال منحة جوجل لايم، وهو برنامج مصمم لمساعدة طلاب أمريكا الشمالية ذوي الإعاقة عند دخولهم مجال علوم الكمبيوتر.

منحة صندوق كلية جوجل من أصل اسباني، وهو برنامج يساعد الطلاب من أصل إسباني الذين أظهروا تفوقًا أكاديميًا ولكن لديهم حاجة مالية قوية.

منحة جوجل AISES، منحة دراسية تُمنح للأمريكيين الأصليين وسكان ألاسكا الأصليين وسكان هاواي الأصليين الذين يسعون حاليًا للحصول على درجة علمية في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر.

سيتم أيضًا افتتاح منحتين إضافيتين قريبًا. وهما منحة أنيتا بورغ التذكارية، وهو صندوق مخصص للمساعدة في تشجيع النساء على ممارسة وظائف في مجالات علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر، ومنحة Google UNCF، وهو برنامج مصمم لمساعدة الطلاب الأمريكيين من أصل أفريقي المتفوقين أكاديميًا والذين لديهم احتياجات مالية.

سيحصل جميع المستفيدين على أموال المنح الدراسية لتغطية تكاليف المدرسة أو المساعدة في تغطيتها، وسيكون بمقدورهم حضور ملتقى Google السنوي للباحثين. يضم المؤتمر، الذي يقام في ماونتن فيو، مسقط رأس Google، عددًا من العروض التقديمية والمحاضرات من خبراء في الصناعة، مع موضوعات تشمل التقنيات، وتطوير المنتجات، والوضع الحالي لعالم علوم الكمبيوتر.

يمكن للمهتمين بمعرفة المزيد عن فرص المنح الدراسية التي تقدمها Google، أو التقدم بطلب للحصول على أحد البرامج، زيارة google.com/jobs/scholarships.