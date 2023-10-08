Rewrite this title: من المتوقع أن تتجاوز قيمة إعلانات الهاتف المحمول في عام 2011 مليار دولار أمريكي

ستساعدك المقالة التالية: من المتوقع أن تتجاوز قيمة إعلانات الهاتف المحمول في عام 2011 مليار دولار أمريكي

في وقت سابق من اليوم، أصدرت eMarketer دراسة تقدر أن المعلنين سينفقون 1.23 مليار دولار على إعلانات الهاتف المحمول في سوق الولايات المتحدة في عام 2011. وسيكون هذا العام هو المرة الأولى التي تتجاوز فيها صناعة إعلانات الهاتف المحمول علامة المليار دولار. ويمثل هذا المبلغ غير المسبوق زيادة بنسبة 65% مقارنة بمبلغ 743 مليون دولار الذي تم إنفاقه في عام 2010 على إعلانات الهاتف المحمول.

وقدرت الدراسة أيضًا أنه بحلول نهاية العام، سيكون لدى 38% من مستخدمي الهاتف المحمول هاتف ذكي، وسيستخدم 41% من مستخدمي الهاتف المحمول الإنترنت عبر الهاتف المحمول مرة واحدة على الأقل شهريًا. العدد المتزايد من smartphones وسيعادل استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول ارتفاعًا في الإنفاق على الإعلانات عبر الهاتف المحمول في المستقبل القريب. وتوقعت دراسة eMarketer أن ينمو الإنفاق على إعلانات الهاتف المحمول، والذي يتضمن الإعلانات التي يتم عرضها على كل من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وفقًا للجدول الزمني التالي:

2010: 743 مليون دولار

2011: 1.2 مليار دولار

2012: 1.8 مليار دولار

2013: 2.5 مليار دولار

2014: 3.4 مليار دولار

2015: 4.4 مليار دولار

تتضمن الأرقام المذكورة أعلاه الأموال التي تم إنفاقها على الإعلانات الصورية، والإعلانات على شبكة البحث، وإعلانات الفيديو على الأجهزة المحمولة. من المتوقع أن يمثل قطاع إعلانات الهاتف المحمول الأسرع نموًا، وهو إعلانات الفيديو على الهاتف المحمول، 57.6 مليون دولار أمريكي من أصل 1.23 مليار دولار أمريكي أنفقها المعلنون عبر الهاتف المحمول في عام 2011. ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو هذا الرقم بمعدل سنوي مركب بنسبة 69% خلال عام 2015. في الواقع ، بحلول عام 2015، من المتوقع أن ينفق المعلنون ما يقرب من 395.6 مليون دولار سنويًا على إعلانات الفيديو على الأجهزة المحمولة.

على الرغم من أن المعلنين يترددون تقليديًا في إنفاق مبالغ كبيرة من ميزانياتهم على إعلانات الهاتف المحمول، إلا أن هذه الدراسة تشير إلى أن المقاومة آخذة في التضاؤل. مع تزايد عدد المستهلكين الذين يصلون إلى الإنترنت من خلال الأجهزة المحمولة بشكل مطرد وتخصيص المعلنين المزيد من الأموال لإعلانات الهاتف المحمول، لا يوجد سبب للشك في البيانات الواردة في هذه الدراسة.

[Sources Include: eMarketer]