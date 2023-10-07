Rewrite this title: من المتوقع أن يقوم عملاق الإنترنت بإجراء عملية تجميل مالية لبنك واحد في عام 2012

ستساعدك المقالة التالية: من المتوقع أن يقوم عملاق الإنترنت بإجراء عملية تجميل مالية لبنك واحد في عام 2012

كما لو كانت العلامة التجارية بحاجة إلى مزيد من التعرض (بصرف النظر عن علامتها التجارية). 800 مليون وأكثر المستخدمين)، في الموسم القادم، سنسمع الكثير من التغريدات المتعلقة بالإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت Facebook، موقع التواصل الاجتماعي الرائد (في الواقع، وجهة عبر الإنترنت مطلوبة في كثير من الأحيان من جوجل). هذا الشتاء، سوف يتنافس عدد من البنوك الرائدة للحصول على علاقات ودية Facebook، “الأصدقاء” إلى الحد الذي يسمح فيه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لبنك معين بالتعامل مع الاكتتاب العام الأولي، المتوقع في أوائل عام 2012.

الأطراف المعنية معروفة، جولدمان ساكس ومورجان ستانلي. Facebook لم تتخذ أي قرارات رسمية حتى الآن، لكن المديرين التنفيذيين للعلامة التجارية يعقدون اجتماعات مستمرة مع خبراء وول ستريت منذ عيد الشكر.

Facebook، على عتبة واحدة من أكبر الصفقات هذا القرن (يقدر الممارسون الماليون أن قيمة أسهم مواقع التواصل الاجتماعي قد تصل إلى 10 مليارات دولار، مما يجعل قيمة العلامة التجارية حوالي 100 مليار دولار)، يبدو أنه يتخذ قرارات منهجية على أرض الواقع ربما من أجل “تسمين” الصفقة الشهية للبنوك المهتمة. حديثاً، موجزات الأخبار “المدعومة”. تم تقديمها إلى المنصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن صفحات الأعمال المحسنة والبحث الاجتماعي المدفوع والتطبيقات المخصصة والمكونات الإضافية هي التي تجعل النظام الأساسي الأمثل للأعمال.

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العاملون في عالم التمويل والتسويق عبر الإنترنت وما بعده ينتظرون القرار. يحتل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس المرتبة الأولى والثانية على التوالي في التعامل مع الاكتتابات العامة الأولية العالمية ذات الصلة بالويب في عام 2011. تحمل العلامة التجارية السابقة دور “اليسار الرئيسي” (اسم البنك موجود في أعلى يسار نشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة Zynga، مما يمنح Morgan Stanley تصور السلطة أو الخطأ في حالة حدوث خطأ في الاكتتاب العام الأولي) فيما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي لشركة Zynga.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيؤثر الانتقال إلى “الجمهور” على موقع التواصل الاجتماعي ومكائد المستخدمين، الذين تحدثوا بصوت عالٍ في الماضي فيما يتعلق بالموضوع. Facebook قرارات العلامة التجارية في الموقع. هل يمكن أن يدفع الطرح العام المديرين التنفيذيين للعلامة التجارية إلى جعل المنصة أكثر جاذبية للشركات، وزيادة تطبيقاتها التي تركز على الأعمال؟ إذا تتبعنا Facebookمع تطور، يمكنك بالتأكيد رؤية المنصة تتجه نحو التجارة، مما يؤدي إلى توسيع مشهدها منذ بداياتها الاجتماعية والترفيهية.

Facebook يجعل مشاركة الشركات على المنصة أكثر جاذبية باستمرار، ولكن هل يستحق الأمر اهتمام العلامة التجارية الصغيرة للمشاركة؟ تعكس الإحصائيات الأخيرة وجود علاقة صغيرة بين كيف يبحث المستهلكون عن المعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية والمواقع الاجتماعية. ومع ذلك، قد تكون الإحصائيات بسبب عدم وجود الشركات المشاركة، أو الافتقار إلى المعرفة فيما يتعلق برغبات المستهلكين الذين يستفيدون من المواقع الاجتماعية.

يجري أحد البنوك عملية تجميل مالي هذا الشتاء. فضلاً عن ذلك، Facebook سوف تستمتع بمزيد من التعرض العام. سيراقب ممارسو التسويق عبر الإنترنت عن كثب القرارات الرئيسية والتموجات التي يتم الشعور بها عبر الويب. ربما إذا سار الاكتتاب العام بشكل جيد، فسنرى المزيد من البنوك الكبرى تلبس وجهًا سعيدًا في المستقبل القريب، وتهتم بالتعامل مع الكيانات الشهيرة الأخرى عبر الإنترنت.