Rewrite this title: من المثير للدهشة أن الإعلان عن العلامة التجارية يؤدي إلى تحويلات أكثر مما تعتقد!

ستساعدك المقالة التالية: من المثير للدهشة أن الإعلان عن العلامة التجارية يؤدي إلى تحويلات أكثر مما تعتقد!

يعد التسويق عبر البحث رائعًا جدًا لأنه فعال – حيث أن عائد الاستثمار قابل للقياس وملموس.

معلنو العلامات التجارية الكبرى هؤلاء – الذين ينفقون الملايين للإعلان على شاشات التلفزيون والراديو واللوحات الإعلانية – ماذا يعرفون؟ ما مضيعة للمال، أليس كذلك؟

حسنًا، إذا كانت هذه التنسيقات عديمة الفائدة إلى هذا الحد، فلماذا تنفق الشركات الكبرى الكثير من الأموال على هذه الإعلانات كل عام؟ ماذا يعرفون أننا لا نعرف؟

حسنًا، ربما يعرفون أنه إذا لم يسمع المستهلكون عنك من قبل، فلن يبحثوا عنك عندما يحتاجون إلى المنتج أو الخدمة التي تبيعها. وإذا قاموا بالبحث، فمن المرجح ألا ينقروا على إعلان البحث المدفوع أو القائمة العضوية. وإذا لم ينقروا على علامتك التجارية، فلن يتمكنوا من الشراء منك.

لماذا؟ ما الذي يمنعهم؟

مرة أخرى: لم يسمعوا عنك قط. أنت لست وحيد القرن السحري الذي يعرفه الجميع ويحبه. أنت مجرد حمار ممل، حلقة أخرى في بحر من الروابط الزرقاء.

إن اختراق التحويل النهائي هو التأكد من أن الأشخاص قد سمعوا عن علامتك التجارية من قبل.

هذا هو السبب.

بحث الحصاد الطلب الحالي

نحن نعلم أن هناك ثلاثة أنواع من عمليات البحث:

معلوماتية : يريد هؤلاء الباحثون العثور على إجابة لسؤال ما أو معرفة شيء ما. نحن نجذب الباحثين عن المعلومات عبر تحسين محركات البحث (SEO)، وننشئ محتوى ملهمًا لا يُنسى ومحسّنًا سيجده السوق المستهدف مفيدًا أو تعليميًا (وليس ترويجيًا).

: يريد هؤلاء الباحثون العثور على إجابة لسؤال ما أو معرفة شيء ما. نحن نجذب الباحثين عن المعلومات عبر تحسين محركات البحث (SEO)، وننشئ محتوى ملهمًا لا يُنسى ومحسّنًا سيجده السوق المستهدف مفيدًا أو تعليميًا (وليس ترويجيًا). ملاحية : يريد هؤلاء الباحثون تحديد موقع ويب محدد – مثل الأشخاص الذين يبحثون عن “facebook”. إنهم يعرفونك بالفعل، فقد قاموا بزيارة موقعك من قبل، وأعجبوا بما رأوه، ويريدون العودة مرة أخرى.

: يريد هؤلاء الباحثون تحديد موقع ويب محدد – مثل الأشخاص الذين يبحثون عن “facebook”. إنهم يعرفونك بالفعل، فقد قاموا بزيارة موقعك من قبل، وأعجبوا بما رأوه، ويريدون العودة مرة أخرى. المعاملات: يشير الباحث إلى نية شراء شيء ما. هذا هو المكان الذي يعيش فيه مسوقو البحث – مُحسنو محركات البحث الذين ينشئون محتوى للزوار الذين أظهروا نية الشراء، ومسوقو الدفع لكل نقرة (PPC) الذين يكتبون نسخة إعلانية مقنعة مع عروض لا تقاوم للعملاء المحتملين.

يدور التسويق عبر البحث حول حصاد الطلب الحالي في السوق. لا تفهموني خطأ: باعتبارنا مسوقين للبحث، فإننا نقوم بعمل رائع في تلبية هذا الطلب. لكن البحث لا ينمو الطلب الجديد.

ما الذي سيجعل هؤلاء الباحثين ينقرون في النهاية على نتائجك العضوية أو إعلانك على شبكة البحث المدفوعة؟ والأهم من ذلك، كم منهم سيتحول فعليًا إلى عملاء محتملين ومبيعات عند وصولهم إلى الصفحة المقصودة؟

تغييرات صغيرة = زيادات صغيرة في معدل التحويل

اختبار سريع: هناك طريقة واحدة لزيادة معدل التحويل لموقعك على الويب بشكل كبير الآن. فعلا:

تغيير الكلمة الرئيسية من الجمع إلى المفرد في صفحتك المقصودة

إضافة صورة عالية الجودة لأشخاص مبتسمين

تقليل عدد الحقول في النموذج الخاص بك

لا شيء مما بالأعلى

إذا لم تقل أيًا مما سبق، فأنت على حق! لن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة تحويلاتك. تؤدي التغييرات الصغيرة على الصفحة إلى زيادات صغيرة في معدل التحويل.

قد تؤدي التغييرات التي يتم إجراؤها على العناصر الموجودة على الصفحة – أشياء مثل موضع الزر أو اللون وأحجام الصور والخطوط – إلى زيادة المبيعات بنسبة 5 بالمائة. وهذا مثير.

لكن لا يمكنك تتويج الفائزين والخاسرين في اختبار A/B مدى الحياة. عرض التعب هو قضية كبيرة. لا يمكن لاختبار أ/ب وحده أن يحول الحمار إلى وحيد القرن.

الفائزون هم مجرد فائزين “في الوقت الحالي”. تميل هذه المكاسب إلى الاختفاء بمرور الوقت، بمجرد زوال الحداثة.

هناك الكثير الذي يمكنك القيام به بخلاف هذه التغييرات الصغيرة التي تتم على الصفحة. لماذا تستقر على 5 بالمائة بينما يمكنك القيام بأشياء تحرك الإبرة 5 مرات؟

ما الذي يحول نقرات البحث إلى تحويلات؟

تلعب العناصر الموجودة على الصفحة، بالإضافة إلى أشياء مثل الاستهداف وعلم النفس وإضافات الإعلانات، دورًا في عملية التحويل. أنا لا أقول أن هذه التكتيكات وغيرها من تكتيكات CRO التقليدية ليست مهمة – فهي كذلك.

لكن لا يمكنك التنبؤ بأي من تعديلاتك ستؤدي إلى تغييرات. لهذا السبب عليك اختبار أ/ب.

إن أكبر مؤشر على ما إذا كان الأشخاص سيشترون هو ما إذا كانوا قد سمعوا عنك من قبل. يجب أن تبدأ هذه العملية قبل وقت طويل من استعداد الأشخاص للشراء وقيامهم بالنقر على قائمتك العضوية أو إعلان البحث المدفوع.

فكر في التحويل باعتباره دورة حياة، وليس حدثًا منفردًا. استهدف العملاء المحتملين المؤهلين حتى قبل أن يعرفوا أنهم يريدون الشراء منك!

اذهب العلامة التجارية نفسك!

إذا كنت تريد تحيز الناس لصالحك، فأنت بحاجة إلى بناء علامة تجارية.

عندما يقوم الأشخاص بمسح نتائج البحث، فإنهم ينقرون على العلامات التجارية التي يعرفونها. في الحقيقة، سينقر 70 بالمائة من المستهلكين على بائع تجزئة يعرفونهوفقًا لبحث محرك البحث Land وSurveyMonkey.

إذا قمت ببناء علامة تجارية يعرفها الناس ويحبونها، فمن المرجح أن ينقر الأشخاص على قائمتك العضوية أو إعلان PPC الخاص بك. يمكن أن تعمل الكلمات الرئيسية التي لا تحمل علامة تجارية مثل مصطلحات العلامة التجارية عند وجود ما يكفي من التقارب مع العلامة التجارية.

نسبة النقر إلى الظهور لها تأثير واضح على معدلات التحويل الخاصة بك. في الواقع، نسبة النقر إلى الظهور هي مقياس التحويل الأكثر أهمية. تعني نسبة النقر إلى الظهور الأعلى معدل تحويل أعلى:

وهذا مجرد مثال واحد من عميل WordStream كبير، لكننا نرى نوعًا مشابهًا من المنحنى عبر الصناعات.

لماذا؟

لقد وجدنا أنه إذا تمكنت من جعل شخص ما متحمسًا بدرجة كافية للنقر على عرضك، فعادةً ما تستمر هذه الإثارة طوال الطريق إلى الاشتراك أو الدفع أو الشراء.

كيف ترى تأثير الإعلان عن العلامة التجارية

لقد كان من الصعب للغاية قياس قيمة العلامة التجارية تاريخياً.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم RLSA، فيمكنك تقسيم الأشخاص الخاضعين للاختبار بناءً على تقارب العلامة التجارية. يعمل الزائر المتكرر كوكيل لتقارب العلامة التجارية – ويقوم بالتحويل أعلى بمقدار 2-3 مرات من الزوار لأول مرة. مجنون!

يشير هذا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بتحديد أولويات الأنشطة، فيجب علينا القيام بالأشياء بطريقة مختلفة قليلاً!

انتبه إلى مسوقي البحث: إذا كنت تريد رؤية اختلافات هائلة حقًا في معدلات التحويل، فمن الأفضل أن تقوم بتقسيم التحويلات حسب الزوار الجدد مقابل الزوار المتكررين.

ماذا يعني كل ذلك؟

موظفو الدفع لكل نقرة (PPC) – كن منفتحين على أشكال أخرى من إعلانات العلامات التجارية عبر الإنترنت (مثل العرض والإعلانات الاجتماعية) بالإضافة إلى وسائط البث (الراديو والتلفزيون). تساعد العلامة التجارية على تحويل تلك النقرات التي تدفع مقابلها إلى عملاء.

باستخدام استراتيجية الإعلانات الاجتماعية الذكية، يمكنك الترويج للمحتوى الخاص بك للجمهور المثالي مقابل أجر زهيد فقط. أرسل الأشخاص إلى المحتوى الأكثر جاذبية لديك بدلاً من نماذج الاشتراك. من المؤكد أنهم لن يقوموا بالتحويل على الفور، ولكن يمكنك تجديد النشاط التسويقي لهم لاحقًا باستخدام إعلانات الوسائط الاجتماعية. عندما تقدم لهم عرضًا في المرة القادمة، سيكون من المرجح أن يقوموا بالتحويل بمقدار 2x إلى 3x.

الأشخاص الذين يقومون بتحسين محركات البحث – العلامات التجارية التي تظهر في نتائج البحث العضوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشعبيتها الإجمالية. لذا، قم بإنشاء شبكة أوسع بمحتوى خارج الموضوع سيؤدي إلى زيادة شعبيتك والبدء في تحيز عمليات البحث والتحويلات التجارية المستقبلية لصالحك.