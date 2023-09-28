Rewrite this title: من المسؤول عن تلبية الامتثال لإمكانية الوصول إلى موقع الويب؟

ستساعدك المقالة التالية: من المسؤول عن تلبية الامتثال لإمكانية الوصول إلى موقع الويب؟

لقد غيرت جائحة عام 2020 حياة الجميع.

هل كانت الشركات والمدارس مستعدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالامتثال لإمكانية الوصول إلى موقع الويب؟

لم يكن التكيف مع الطرق الجديدة للعمل عن بعد أو الذهاب إلى المدرسة أمرًا سهلاً دائمًا، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد احتل الوفاء بالامتثال لإمكانية الوصول تاريخيًا مرتبة ثانوية بالنسبة لكل هدف تجاري آخر تقريبًا، مما أدى إلى مخاطر تجارية.

على الرغم من أن العمل عن بعد أتاح للبعض فرصًا لمواصلة ممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، إلا أن المستهلكين والطلاب اكتشفوا بسرعة جميع الطرق التي لم يتمكنوا من خلالها من أداء عملهم – مما منع الناس من:

القيام بعملهم.

إجراء الاختبارات.

استكمال المهام.

عقد الاجتماعات.

طلب الإمدادات أثناء الحجر الصحي.

وقد خلق هذا الإحباط بالإضافة إلى وقت صعب بالفعل.

شخص ما بحاجة ليكون مسؤولا.

بالنسبة للمسوقين الرقميين، قد تكون التذمر حول إمكانية الوصول إلى موقع الويب غير مهم حتى يتلقى العميل خطاب طلب أو ما هو أسوأ من ذلك.

يؤدي الحصول على دعوى قضائية بشأن إمكانية الوصول إلى ADA إلى إثارة القلق، يليه ارتباك بشأن الخطوات التالية.

بينما يتصارع العميل مع هذه النفقات الجديدة، فقد يتساءل أيضًا عن سبب عدم إعلامه مطلقًا بعدم إمكانية الوصول إلى موقع الويب الخاص به أو تطبيق الهاتف المحمول.

كما كانت هناك مخاوف متزايدة مثل:

من المسؤول عن إنشاء مواقع الويب والبرامج وتطبيقات الأجهزة المحمولة التي لا يمكن الوصول إليها فحسب، بل تلتزم بقوانين إمكانية الوصول الخاصة بالبلد أو الولاية التي يقيمون فيها؟

هل من الأخلاقي إنشاء استراتيجيات تسويق عبر محركات البحث لمواقع الويب التي لم يتم اختبارها من حيث امتثالها لإمكانية الوصول؟

لماذا لا يتم تضمين اختبار إمكانية الوصول في اختبار قابلية الاستخدام وأبحاث المستخدم واختبار البرامج واختبار تقسيم الصفحات المقصودة؟

هل يتحمل المسوقون ومصممو الويب والمطورون المسؤولية القانونية إذا فشلت الملكية الرقمية للعميل في تلبية متطلبات الامتثال لإمكانية الوصول؟

بيئة العمل والحياة المنزلية المتغيرة

تشير التقديرات إلى أن 1.4 مليار شخص حول العالم يعانون من إعاقة أو ضعف.

يتم معاملتهم بشكل مختلف، بل ويتم تجاهلهم في بعض البلدان.

تعني وصمة النقص أن الكثير من الناس يخفون عيوبهم مثل ضعف البصر، أو عسر القراءة، أو عدم القدرة على تذكر ما قرأوه للتو.

عندما أرسلت الشركات موظفيها إلى المنزل للعمل عن بعد، تكيف الكثير منها مع مشاركة النطاق الترددي وأجهزة الكمبيوتر مع أفراد الأسرة الآخرين.

أصبح الآباء المعلمين.

أصبح الطلاب يشعرون بالملل.

التقى الموظفون على Zoom.

الوقت الذي تم توفيره من عدم الاضطرار إلى الانتقال إلى العمل أتاح المزيد من الوقت للدراسة وممارسة المهارات وإنشاء مشاريع جديدة.

من الواضح أن بعض الشركات اعتقدت أن الوقت قد حان للعبث برؤوسنا وإجراء تغييرات غير متوقعة على منتجاتها الحالية.

مثل تغيير الرموز التي تحمل علامة Google التجارية إلى شيء يزيد من الأخطاء لأننا لم نعد نفهم ما يشير إليه كل رمز بعد الآن.

أو ذلك Facebookإعادة تصميم واجهة المستخدم الجديدة تشبه متاهة الذرة بشكل أفضل.

أو أن Google Analytics الجديد لم يعد من الممكن التعرف عليه بعد الآن.

لا يبدو من المنطقي أن نرى الكثير من الاهتمام بتغيير أيقونات العلامات التجارية وتخطيطات واجهة المستخدم عندما يكون هناك ملايين الأشخاص الذين يحاولون العمل والدراسة في المنزل ويواجهون حواجز إمكانية الوصول.

جمع البيانات

يتطلع المسوقون إلى البيانات لتحديد كيفية تحسين تحسين الصفحة لمحركات البحث وضبط استراتيجيات التسويق.

إنهم يشاهدون بشكل خاص كيفية تصنيف Google لصفحات الويب.

والبحث في سلوك البحث واسع النطاق.

ولكن حتى مؤشرات أداء الويب الأساسية من Google لا تنظر إلى إمكانية الوصول كمقياس.

يمكن أن يوفر استخدام الأجهزة المساعدة مثل قارئات الشاشة بعض المعلومات حول عدد الطلاب الذين يعتمدون عليها للوصول إلى المهام التي يفرضها معلموهم.

كيف هو الأداء؟

ما هي أجهزة الكمبيوتر التي تم استخدامها؟

هل السرعة مهمة لمن يستمع إلى الصفحة؟

ماذا عن الطالب الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتدوين الملاحظات من صفحة مليئة بالنص؟

يعد الهاتف المحمول هو المفضل لدى Google، ولكنه ليس كذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

أقوم بتسجيل صفحات الويب لعملائي باستخدام قارئ الشاشة المدمج MAC VoiceOver وSafari.

يساعد الاستماع إلى ما تبدو عليه صفحات الويب الخاصة بهم على فهم تجربة المستخدم للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من صعوبات في القراءة والإدراك.

لا شيء آخر يترك انطباعًا سوى سماع ما صممته أو بنيته.

لا شيء يبيع أفضل من الإثبات.

الدافع للوصول إلى الويب

يجب أن يكون هناك دافع آخر غير التهديد بقضايا ADA لجعل الشركات تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة.

يجب أن يكون اختبار إمكانية الوصول المنتظم وعمليات تدقيق الامتثال للموقع جزءًا من جميع تخطيطات التصميم والتطوير وإجراءات ضمان الجودة.

بالإضافة إلى قيود الميزانية، لا يوجد عدد كافٍ من المطورين المدربين على تصميم إمكانية الوصول لمواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والبرامج.

بالنسبة للعديد من مالكي المواقع المعتمدة على منصة WordPress، يعد الفشل في تلبية إرشادات WCAG 2.1 AA أمرًا شائعًا لأن معالجة القالب قد تكون صعبة.

وبالنسبة للمكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية، فالأمر أقرب إلى المستحيل.

مرحبًا بكم في عام 2021.

لقد تغيرت القواعد.

تراكبات إمكانية الوصول

تخيل أنك تحتاج إلى كرسي متحرك للدخول إلى أحد المتاجر ولكن قبل أن تتمكن من الدخول، يجب عليك أولاً:

قم برسم الخطوط الخاصة بمكان وقوف السيارات الخاص بالمعاقين.

اطلب علامة وقوف السيارات للمعاقين.

بناء المنحدر في الرصيف.

قم بتثبيت جهاز فتح الباب الأوتوماتيكي.

أعد تصميم الممرات لإتاحة مساحة أكبر لك للتنقل فيها.

هذا ما تفعله أداة إمكانية الوصول.

قبل أن يتمكن أي شخص من ذوي الإعاقة من الدخول إلى الموقع، فإنه يحتاج إلى تصميمه ليعمل معه أولاً.

هذا تمييز.

لا يوجد موقع ويب أو تطبيق يمكن الوصول إليه بشكل مثالي ويعمل تلقائيًا مع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

والحقيقة هي أن تراكبات إمكانية الوصول التلقائية التي تعمل في الخلفية هي عبارة عن غش يعتمد على وعود كاذبة.

على الرغم من التسويق الذكي والفيديو للرجل المقنع الذي يصر على أن أيام القلق بشأن امتلاك موقع ويب يمكن الوصول إليه قد انتهت بأعجوبة.

الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل البشر.

كل منا فريد من نوعه. أدمغتنا مختلفة.

نحن نستخدم أجهزة الكمبيوتر بطرق فريدة ونعتمد عليها للعمل متى وكيف نحتاج إليها.

في كل مرة نقول لأنفسنا أننا نعرف أفضل من أي شخص آخر كيف يجب استخدام صفحة الويب، فإننا نزيل الحق في اختيار ما يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة أو الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة.

يختار معظم الأشخاص الإعدادات الخاصة بهم في أجهزة الكمبيوتر والمتصفحات الخاصة بهم لمساعدتهم على التفاعل مع صفحات الويب والتطبيقات.

لا تعد أدوات إمكانية الوصول التي تتجاوز إعداداتها أو تحاكيها أو تتعارض معها مفيدة.

الرسالة المرسلة من خلال تراكبات وعناصر واجهة المستخدم هي أن شركتك لم تكلف نفسها عناء تصميم وتطوير موقع ويب يسهل الوصول إليه ومنحت التجربة بأكملها للذكاء الاصطناعي.

وهذا يثير إشارة للشركات القانونية التي تبحث عن مواقع ويب لمقاضاتها.

المشهد القانوني لإمكانية الوصول

ارتفعت دعاوى الوصول إلى الويب في الولايات المتحدة لعام 2020 ولم تظهر أي علامات على التباطؤ.

قامت المملكة المتحدة وأونتاريو بتصعيد متطلبات إمكانية الوصول الخاصة بهما أيضًا.

ما يجب أن تعرفه:

1. تظل قوانين ADA في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمواقع الويب غير واضحة

هناك نقص في إرشادات ADA الدقيقة على مواقع الويب حتى هذه اللحظة.

الاستثناء هو القسم 508 للمواقع الإلكترونية الحكومية وعقود GSA.

2. يبحث المدعون التسلسليون عن مواقع الويب لمقاضاتهم

تختلف القرارات حسب الولاية ويمكن للمدعين رفع دعوى خارج ولايتهم.

يُعرف مقدمو الملفات التسلسلية أحيانًا باسم “اختبار الامتثال” ولا يحتاج المدعون إلى استخدام موقع الويب الخاص بك حتى يتمكنوا من تقديم شكوى.

كما أنه لا يوجد حد للحالات.

رفع أحد المدعين المتسلسلين المعروفين ذوي الإعاقة الجسدية ما يقرب من 500 قضية منذ أكتوبر 2019.

3. ماذا تفعل بعد تلقي خطاب الطلب

إذا تلقيت خطاب طلب، فاتصل بمحامي متخصص في قانون ADA وقانون إمكانية الوصول على الفور.

4. لا يوجد قانون ADA في الولايات المتحدة يفرض معيار WCAG على مواقع الويب العامة

ومع ذلك، فإن القوانين ذات الصلة والأحكام المختلفة الصادرة عن المحاكم الدورية تتخلص من القرارات القائمة على الأخلاق وعدم التمييز.

5. قانون سكان أونتاريو ذوي الإعاقة (AODA) يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021

يتطلب قانون AODA أن يتوافق كل المحتوى الرقمي مع معايير WCAG2.0 AA بحلول 1 يناير 2021.

هناك غرامات لعدم الامتثال.

أنها توفر التوجيه عبر الإنترنت، واختبار الموقع، والتدريب، وحفظ الملفات تقرير الإلتزام سياسات.

6. اعتماد WCAG 2.1 في أوروبا

تم تحديث المملكة المتحدة أون 301549 الذي يحدد متطلبات إمكانية الوصول لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المعيار الذي يجب الوفاء به هو WCAG2.1 AA.

يجب أن توفر مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة بيان إمكانية الوصول.

كان الموعد النهائي للوفاء بلوائح الوصول الرقمي الخاصة بهم هو 23 سبتمبر 2020

في الولايات المتحدة، في 2 أكتوبر 2020، تم تقديم مشروع قانون يسمى “قانون إمكانية الوصول عبر الإنترنت” (HR 8478 – “OAA”).

من شأنه تعديل قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة الحالي لإضافة مادة جديدة تحظر التمييز من قبل “أي مالك أو مشغل خاص لموقع ويب أو تطبيق للهاتف المحمول يواجه المستهلك” ضد الأفراد ذوي الإعاقة.

قادم بالفعل ضد أ استقبال سلبي من قبل المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن هذه المحاولة الأخيرة تشبه مشروع القرار HR 620 الذي لم يمر عبر مجلس النواب في الإدارة الحالية.

وذلك لأنه يضع العبء على الشخص ذو الإعاقة لمتابعة وانتظار حدوث العلاج بعد ذلك.

تسمح OAA بـ 90 يومًا لمعالجة الشكوى.

إذا لم يقتنع، فإنه يذهب إلى وزارة العدل، التي لديها 180 يوما “للتحقيق”.

الخطوات التي يجب اتخاذها الآن لحماية عملك

توجد أدوات تلقائية مجانية الاستخدام توفر تقييمًا سريعًا لمشكلات إمكانية الوصول الأكثر شيوعًا على مواقع الويب.

من المهم ملاحظة أنها تكتشف حوالي 25% من المشكلات ولا تحل محل الاختبار اليدوي.

WCAG 2.2 هو في شكل مسودة الآن، ومن المتوقع إصداره في الصيف المقبل.

إحدى الإضافات هي تغيير المبادئ التوجيهية الخاصة بـ حالة التركيزوهو ما نراه عندما نتنقل بدون ماوس.

توفر أدوات مطور الويب قسمًا مدمجًا لإمكانية الوصول يمكن إضافته إليه.

للمطورين أيضًا تفضيلاتهم الخاصة.

في أعلى قائمة الاختبارات اليدوية يتم النظر إلى طريقة تنظيم العناوين.

لا تعتبر علامات العناوين مهمة فقط لتحسين محركات البحث، ولكنها أيضًا ذات أهمية خاصة لمستخدمي قارئ الشاشة الذين يقومون بفرز المحتوى حسب هذه العلامات.

يوضح WCAG2.1 إرشادات للعناوين التي تتضمن التأكد من وجود H1 فقط على الصفحة.

إذا نظرت بعناية، سترى عنوانًا مكررًا أدناه، وهو فشل من الناحية الفنية، والأسوأ من ذلك سيكون إذا تم ربط كلاهما بنفس الصفحة المقصودة.

إذا كنت ستستمع إلى هذه الصفحة باستخدام قارئ الشاشة، فقد تتساءل عما يوجد وراء عبارة “كل ما تحتاج إلى العثور عليه”.

بالنسبة لإمكانية الوصول، فإن فهم المحتوى في السياق يصبح أكثر منطقية عند الاستماع إلى المحتوى الخاص بك.

تظهر العناوين الوصفية ومتطلبات نص الارتباط بشكل أكثر وضوحًا عند الاستماع وسماع ما هو مفقود من العرض التقديمي الخاص بك.

لا يكتمل اختبار إمكانية الوصول بدون الاختبار اليدوي.

هناك العديد من الأدوات المتاحة لمطوري الويب لاستخدامها للمساعدة في تحديد أي مشكلات.

يعد التنقل عبر صفحة الويب بدون استخدام الماوس بمثابة اختبار يدوي يتم إجراؤه بالضغط على المفتاح TAB الموجود على لوحة المفاتيح.

يجب أن يبدأ ترتيب القراءة برابط يجب أن يكون موجودًا (وإذا لم يكن كذلك، فيجب أن يكون موجودًا).

يجب أن تنتقل كل نقرة على مفتاح TAB إلى الرابط التالي في DOM ويتم تمييزها بصريًا بحالة التركيز.

الأخطاء الشائعة في اختبار لوحة المفاتيح اليدوية هي:

تختفي حالة التركيز أثناء مرورها عبر التنقل والمستويات الفرعية.

بحث الموقع.

الظهور المفاجئ للإعلانات والنوافذ المنبثقة.

في بعض الأحيان يكون الامتثال لإمكانية الوصول أمرًا صعبًا

بالنسبة لأولئك الذين يطورون اهتمامًا جديًا ببناء مواقع ويب شاملة أو تطبيقات جوال، هناك مجتمع كبير من المدافعين عن إمكانية الوصول والمعلمين والمتخصصين المعتمدين في إمكانية الوصول الذين يجعلون أنفسهم متاحين.

هناك ملفات بودكاست ومقاطع فيديو مجانية توفر إرشادات حول كيفية تسهيل الوصول إلى المستندات وكيفية استخدام برامج قراءة الشاشة.

ابحث عن الندوات عبر الإنترنت. العديد منها مجانية.

توجد إرشادات للألوان والصور والتخطيط وسهولة الفهم والتوافق مع مجموعة واسعة من وكلاء المستخدم.

الأصعب هو تعلم تطبيقات الإنترنت الغنية القابلة للوصول أو ARIA – والتي يمكن أن تتعارض مع HTML5 – ولكنها ضرورية لقارئي الشاشة لمعرفة ما يحدث في كل صفحة.

من المسؤول عن الامتثال لإمكانية الوصول؟

نحن مسؤولون عن المحتوى الموجود على صفحات الويب الخاصة بنا.

يتضمن ذلك مقاطع الفيديو والبودكاست والنماذج والموضوعات والعناصر التفاعلية.

إنه الكثير لنطلبه من المبتدئين.

وبالنسبة لأولئك الذين يختارون مواقع الويب الجاهزة، فهذه مخاطرة قد لا يكونون على علم بها.

اصنع لنفسك معروفًا وقم بإجراء تدقيق لموقع إمكانية الوصول.

قم بتعيين مستشار أو ابحث عن وكالة تقدم اختبار إمكانية الوصول كخدمة بالإضافة إلى تصميم مواقع الويب أو تسويقها.

أضف اختبار إمكانية الوصول إلى مشاريعك الداخلية.

لن يكون من المنطقي إنتاج منتجات ليست جاهزة للعمل من أجل الجميع.

استئجار الوكالات التي تجري الاختبار مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

هم أفضل استثمار الخاص بك.

في عام 2021، قد يُطلب منك امتلاك موقع ويب أو تطبيق جوال أو تطبيق برمجي عبر الإنترنت يسهل الوصول إليه.

أفضل جريمة هي معرفة ما تحتاج إلى معرفته.

انضم إلي في 12 يناير في SEJ eSummit حيث سأقدم عرضًا تقديميًا حول “دليل الطوارئ للامتثال لإمكانية الوصول إلى موقع الويب”.

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