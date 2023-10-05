Rewrite this title: من هم الناس في منطقتكم؟

ستساعدك المقالة التالية: من هم الناس في منطقتكم؟

من هم الناس في منطقتكم؟ في جارك بور هوود! ولا، نحن لا نتحدث عن رجل القمامة الأزرق الصغير أو سيدة القطة المجنونة في الشارع. نحن نتحدث عن جيرانك بنظام الدفع لكل نقرة (PPC). هذه هي الشركات التي تتنافس مع عملك على نفس مصطلحات البحث. إذا انتهى بك الأمر في الحي الخطأ، فقد تدفع مبالغ زائدة مقابل جهود الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بك – وتفويت فرص العمل المحتملة.

لماذا يهم حي PPC الخاص بك

دائمًا ما يكون القليل من المنافسة أمرًا صحيًا، ولكن المنافسة المفرطة مع الشركات الخطأ قد تكلف عملك بعض الأموال الإعلانية الجادة. إذا كان متجر الحيوانات الأليفة الخاص بك يبيع مستلزمات القطط، وليس القرطاسية والقمصان – فلماذا يتنافس مع Hello Kitty لإعلانات PPC؟ الأمر نفسه ينطبق على متجر الدراجات الخاص بك عبر الإنترنت. لم يقم متجرك ببيع دراجات نارية من قبل، ولكن كما ترون في iSpionage ابحث عن البيانات الاستخباراتية التنافسية للتسويق أدناه، وتظهر شركات هوندا ورياضة السيارات في نتائج البحث لعبارة “مبيعات الدراجات”.

إنه أمر سيء بما فيه الكفاية أن يتم عرض إعلاناتك لعملاء غير مؤهلين. والأسوأ من ذلك هو احتمال دفع علاوة مقابل أعلى مواضع الإعلانات – حتى عندما تكون إعلاناتك غير ذات صلة على الإطلاق بهؤلاء “العملاء”.

يؤدي الجيران السيئون في خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) إلى الإضرار بنقاط جودة Google الخاصة بك

تخيل أن توني سوبرانو انتقل للعيش في الجانب الآخر من الشارع – سيكون ذلك خبرًا سيئًا لأسعار المنازل في حيك! مثلما يمكن للجيران الخطأ أن يخفضوا قيمة منزلك، كذلك يمكن أن يؤدي الجيران غير المناسبين بنظام الدفع لكل نقرة (PPC) إلى خفض نقاط جودة Google الخاصة بك. تعمل حملات الدفع لكل نقرة (PPC) من خلال توجيه حركة المرور على الويب إلى موقع الويب الخاص بك من أجل زيادة رؤية الشركة وزيادة المبيعات. ومع ذلك، قبل أن يحصل العميل المحتمل على فرصة للنقر على إعلانك، تعمل Google خلف الكواليس لتحديد ما إذا كان إعلانك سيتفوق على المنافسة وسيتم عرضه. تتخذ Google هذا القرار باستخدام صيغة “نقاط الجودة” الخاصة بها.

تقيس صيغة نقاط الجودة مدى ملاءمة نسخة إعلان الشركة والكلمات الرئيسية والصفحات المقصودة – حيث تعمل بمثابة مؤشر لنجاح الشركة عبر الإنترنت وكمقياس لتحديد أهلية عرض الإعلان والحد الأدنى لسعر عرض السعر. كلما ارتفعت نقاط جودة نشاطك التجاري، قل ما يدفعه نشاطك التجاري مقابل كل نقرة وزاد عائد استثمار نشاطك التجاري. وعلى العكس من ذلك، فإن نقاط الجودة المنخفضة تعادل فقدان العملاء المحتملين والإعلانات الأكثر تكلفة. إذن ماذا يعني هذا لعملك؟ إذا كنت تتنافس مع الشركات الخطأ، فإنك لا تهدر المال فحسب، بل تضيع أيضًا فرص عمل حقيقية.

تقليل مرات الظهور غير ذات الصلة: أنشئ قائمة كلماتك الرئيسية السلبية

يمكن أن تؤدي الكلمة الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية إلى ظهور إعلانك في محركات البحث على الرغم من أن استعلام المستخدم لا يتطابق بشكل حقيقي مع شركتك أو منتجك. أفضل طريقة لتجنب ذلك – وتضييق نطاق المنافسة في منطقتك PPC – هي إنشاء قائمة كلمات رئيسية سلبية.

تساعد الكلمات الرئيسية السلبية، والمعروفة أيضًا بالكلمات الرئيسية المستبعدة، الشركات على تجنب حركة المرور غير المؤهلة على الويب وتقليل المنافسة غير ذات الصلة. إذًا كيف تعرف الكلمات الرئيسية التي تريد إضافتها إلى قائمة الاستبعاد الخاصة بك؟ ابدأ باستخدام أداة المطابقة السلبية من Google. تساعد هذه الأداة الشركات على تقليل وإزالة أكبر عدد ممكن من مرات الظهور غير ذات الصلة. البحث عن الكلمات الرئيسية السلبية لا يقل أهمية عن البحث عن الكلمات الرئيسية المستهدفة.

ابدأ باستخدام أداة الكلمات الرئيسية من Google: أدخل بعض الكلمات الرئيسية التي تخطط لاستهدافها. بعد ذلك، تحقق من عمود الكلمات الرئيسية بحثًا عن استعلامات البحث غير ذات الصلة/السلبية لعملك. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال “التأمين” ولكنك تبيع التأمين على السيارات فقط، فقد تحتاج إلى إضافة “أصحاب المنازل” و”الطبي” إلى قائمة المصطلحات السلبية.

أدخل بعض الكلمات الرئيسية التي تخطط لاستهدافها. بعد ذلك، تحقق من عمود الكلمات الرئيسية بحثًا عن استعلامات البحث غير ذات الصلة/السلبية لعملك. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال “التأمين” ولكنك تبيع التأمين على السيارات فقط، فقد تحتاج إلى إضافة “أصحاب المنازل” و”الطبي” إلى قائمة المصطلحات السلبية. تشغيل تقارير استعلامات البحث العادية (SQRs): على الرغم من أن SQRs قد تكون مدرسة قديمة بعض الشيء، إلا أن المعلومات الواردة فيها لا تزال مهمة لعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية السلبية. ابحث عن SQR الخاص بك في AdWords ضمن قائمة “تفاصيل الكلمات الرئيسية” في تقرير الكلمات الرئيسية. ما هي المصطلحات التي تؤدي إلى عرض إعلاناتك؟ إذا تم عرض إعلان تذاكر حفل رولينج ستون الخاص بك بجوار استعلام كتاب الجيولوجيا المدرسي، فقد حان الوقت للتعرف على الصخور التي ستتدحرج.

على الرغم من أن SQRs قد تكون مدرسة قديمة بعض الشيء، إلا أن المعلومات الواردة فيها لا تزال مهمة لعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية السلبية. ابحث عن SQR الخاص بك في AdWords ضمن قائمة “تفاصيل الكلمات الرئيسية” في تقرير الكلمات الرئيسية. ما هي المصطلحات التي تؤدي إلى عرض إعلاناتك؟ إذا تم عرض إعلان تذاكر حفل رولينج ستون الخاص بك بجوار استعلام كتاب الجيولوجيا المدرسي، فقد حان الوقت للتعرف على الصخور التي ستتدحرج. استخدم الكلمات السلبية لتوجيه المستخدمين إلى المكان الصحيح. المصطلحات السلبية ليست دائما أمرا سيئا؛ في الواقع، يمكن أن تكون مفيدة لتوجيه المستخدمين إلى الجزء الصحيح من موقع الويب الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك حملات محددة لمنتجات أو خدمات معينة، فتأكد من إضافة المصطلحات السلبية إلى مستوى “المجموعة الإعلانية” بدلاً من مستوى “الحملة”. يجب إضافة المصطلحات العامة (مثل Hello Kitty) إلى مستوى “حملة” الدفع لكل نقرة (PPC) الخاص بمتجر الحيوانات الأليفة الخاص بك. يمكن أن يكون إنشاء قوائم الكلمات الرئيسية السلبية وسيلة فعالة لخلط هذه المصطلحات في المنطقة المناسبة داخل AdWords.

يمكن إضافة مصطلحات أكثر تحديدًا، مثل “طعام الكلاب” أو “طعام Purina للحيوانات الأليفة” إلى الحملات المختلفة. على الرغم من أن هذه المصطلحات قد تظل ذات صلة بمتجرك بشكل عام، إلا أنك لا ترغب في التنافس مع شركات أغذية الكلاب إذا كان إعلانك يستهدف مالكي القطط من خلال تخفيضات خاصة على أغذية القطط.

استخدم أدوات الذكاء التنافسي للتسويق عبر البحث. يلجأ مسوقو ووكالات البحث التقدمي اليوم إلى المتخصصين البحث في التسويق الاستخبارات التنافسية مقدمي الخدمات لمساعدتهم على البقاء على قمة مساحتهم التنافسية. تسمح لك هذه الأدوات باستكشاف الكلمات الرئيسية التي يشتريها منافسوك ويتجنبونها، والمبلغ الذي ينفقونه، وحتى إعداد تنبيهات المنافسين لمراقبة التغييرات والتحولات التكتيكية في السوق.

قد يبدو إنشاء قائمة كلمات رئيسية سلبية أمرًا صعبًا، خاصة بعد إنشاء قائمة كلمات رئيسية عادية. ومع ذلك، فإن العمل الإضافي الذي تقوم به الآن سيؤتي ثماره على المدى الطويل. وإذا كنت بحاجة إلى القليل من الانتعاش أثناء ضبط الكلمات الرئيسية السلبية في حساب AdWords الخاص بك، فلا تتردد في الاستماع إلى هذا دودة الأذن الكلاسيكية.

ملخص

من المهم أن تفهم المنافسين والمصطلحات المحيطة بك إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على المنافسة بفعالية في أسواق إعلانات البحث المدفوعة. يمكن أن يساعدك استخدام أدوات الكلمات الرئيسية في تطوير هذا الفهم، ويمكن أن يساعد استخدام الكلمات الرئيسية السلبية وقوائم الكلمات الرئيسية السلبية في ضمان جذب انتباه حركة المرور الأكثر ملاءمة. سيؤدي عدد أقل من مرات الظهور غير ذات الصلة إلى زيادة معدل النقر إلى الظهور، مما سيعزز نقاط الجودة الخاصة بك ويساعدك على التغلب على المنافسة المجاورة.

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