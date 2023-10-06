Rewrite this title: من يحتاج إلى تحسين محركات البحث (SEO) عندما لا يكون لديك منافس؟

ستساعدك المقالة التالية: من يحتاج إلى تحسين محركات البحث (SEO) عندما لا يكون لديك منافس؟

ليس سراً أن تحسين محركات البحث (SEO) ليس بالأمر السهل (وهو ليس رخيصًا). يتطلب الأمر الكثير من الجهد لكسب هذا المركز الأول على الغالبية العظمى من برامج SERP لأن هناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يريدون أيضًا هذا المركز الأول. تريد Google الإدخالات الأكثر صلة أولاً، وفي كثير من الحالات هناك العديد من الإدخالات التي قد تكون جميعها مؤهلة. إن تحسين محركات البحث (SEO) هو ما يميزك عن الآخرين ويتيح لك إظهار الروبوتات لمحركات البحث، “مرحبًا، أنا أنتمي إلى هنا” من خلال مراجعة موقعك لإظهار ما يحتاجون إلى رؤيته بالضبط.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض الشركات، ليس من المجنون تحسين مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) لهذا المركز الأول، لأن هذا المركز الأول ليس من الصعب فهمه. الوكالات الحكومية، وبعض المنظمات غير الربحية، وأولئك الذين قاموا بإنشاء منتج أو خدمة فريدة من نوعها ليس لديهم الكثير من المنافسة. من السهل التفكير: من يحتاج إلى تحسين محركات البحث (SEO) عندما لا يكون لديك منافس؟

لماذا لا يتعلق تحسين محركات البحث (SEO) دائمًا بالتغلب على المنافسة؟

سأعترف أن هذا كان سؤالاً كان علي أن أفكر فيه حقًا. قد تكون هناك بعض الأسباب التي تجعل هذا أمرًا جيدًا، ولكن هل يعد إنفاق كل هذه الأموال على تحسين محركات البحث وجعلها جزءًا من عملك أمرًا ضروريًا حقًا عندما تكون قد حصلت بالفعل على هذا المركز الأول؟ لقد كتبت للتو مقالاً عن رؤية أعلى مدونة حول هذا الموضوع وشعرت أنه يستحق المزيد من الاهتمام. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل تحسين محركات البحث (SEO) يجب أن يظل جزءًا من كل موقع ويب على الرغم من عدم وجود منافسة:

إن تحسين موقعك لمحركات البحث يعني أيضًا تحسين سهولة الاستخدام لقرائك.

في كثير من الحالات، ما عليك القيام به لتحسين موقع الويب الخاص بك يساعد القراء في الواقع على التنقل وفهم موقع الويب الخاص بك. بعد كل شيء، السبب الرئيسي وراء رغبة Google في تحسين موقعك في المقام الأول هو للقراء. عليك التأكد من أنك لا تنظر إلى تحسين محركات البحث (SEO) على أنه مجرد تكتيك تسويقي، بل هو أسلوب قابل للاستخدام. يجب أن يكون موقعك مكانًا يأتي إليه القراء للحصول على محتوى عالي الجودة، وسهولة التنقل من خلال الارتباط الداخلي، ومسارات التنقل، وما إلى ذلك، ومكانًا للتفاعل مع الآخرين في المجتمع، وكل هذا يقع تحت مظلة تحسين محركات البحث (SEO).

عليك أن تكون مستعدًا للمنافسة المستقبلية.

الغالبية العظمى من الشركات سوف تشهد منافسة في نهاية المطاف، حتى تلك التي تعتقد أنه لا توجد وسيلة على الإطلاق. فقط في حالة رغبتك في الاستعداد بخطة قوية لتحسين محركات البحث، بحيث يكون لديك بالفعل مُحسنات محركات البحث الخاصة بك جاهزة عند وصول المنافسة. بعد كل شيء، يستغرق تحسين محركات البحث (SEO) وقتًا طويلاً لرؤية النتائج. سيعطيك هذا الأفضلية بدلاً من الاضطرار إلى البدء من الصفر وخوض معركة مع الشركة الجديدة.

تريد أن تكون قادرًا على التواصل مع محركات البحث للوصول إلى حالة جيدة.

يتعلق تحسين محركات البحث (SEO) بالتواصل مع محركات البحث وكذلك مع القراء. إن الفوائد التي يمكن أن تقدمها لك روبوتات محرك البحث ليست فقط تلك النقطة الأولى. يتم توفير العلاقات العامة لموقع الويب الخاص بك لك من خلال روبوتات محرك البحث بناءً على تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك. وهذا أحد المؤشرات التي قد يستخدمها القراء لتحديد جودة موقعك. كما ذكرت في مقالتي السابقة، فأنت تريد أن “تظهر للعملاء أنك الأفضل حقًا مهما كان الأمر، وأنك لست الشيء الوحيد المتاح فقط”.

الشيء الجيد الوحيد في عدم وجود منافسة هو أنه لا يوجد ضغط ولا يوجد اندفاع. لا تزال ترغب في تخصيص الوقت والتفكير في تحسين محركات البحث، ولكن لديك ترف وضع الجوانب الأخرى لشركتك في المقدمة. من المحتمل أنك لن تحتاج إلى الاستعانة بوكالة كبيرة لتحسين محركات البحث (SEO) لمساعدتك، لذا جرب ذلك بنفسك أولاً أو اطلب المساعدة من خبير واحد فقط.

هل تعتقد أن الناس بحاجة إلى تحسين محركات البحث (SEO) إذا لم تكن هناك منافسة؟ هل لديك خبرة في هذه القضية؟ أخبرنا بقصتك وأخبرنا بأفكارك في التعليقات أدناه.

مصدر الصورة: media.photobucket.com