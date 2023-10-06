Rewrite this title: مورد عبر الإنترنت لا تريد أن تفوته: The Matt Cutts Short Cutts

ستساعدك المقالة التالية: مورد عبر الإنترنت لا تريد أن تفوته: The Matt Cutts Short Cutts

من الصعب تصديق أن هذا الموضوع لم تتم مناقشته مطلقًا في مجلة محرك البحث، ولكن يبدو كما لو أن أحد مصادري المفضلة، The Short Cutts، قد أغفل هذه المدونة. لقد كان موضوع نقاش للعديد من مُحسنات محركات البحث (SEO) منذ اليوم الأول، ولكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ندرك أن العديد من الشركات والأفراد لا يزالون في حالة جهل بشأن هذا المورد الجديد. إذا لم تكن قد سمعت عن الأداة، فلا تقلق. لم يكن هذا المورد عبر الإنترنت موجودًا إلا منذ شهر مارس من هذا العام، لذلك لا يزال الكثيرون يعتادون على كيفية عمله. يستغرق الأمر أقل من دقيقتين لإتقانه لأنه يركز على أن يكون “سهلًا”. إنه سهل جدًا.

لماذا تعتبر التخفيضات القصيرة مهمة

يعمل Short Cutts كدليل عبر الإنترنت لمقاطع الفيديو التي أنشأها رئيس فريق Google Webspam نفسه، Matt Cutts. موقع الويب من إنتاج شركة التسويق الشهيرة عبر الإنترنت Click Consult التي رأت الحاجة إلى تنظيم مقاطع الفيديو هذه. لقد أصبح من الواضح أن مقاطع الفيديو المفيدة جدًا التي أنشأها كاتس بدأت تختلط بسبب وجود الكثير منها. منذ عام 2009، أنشأ كاتس أكثر من 500 مقطع فيديو.

لإعطائك القليل من المعلومات الأساسية حول مقاطع الفيديو هذه: عادةً ما يتلقى Cutts أسئلة من مستخدمي Google ومشرفي المواقع حول أي شيء بدءًا من تحسين محركات البحث إلى تصميم الويب وتطويره إلى عقوبات Google، وما إلى ذلك. عادةً ما تكون مقاطع الفيديو مدتها 2-3 دقائق فقط وتتضمن Cutts إعطاء أفضل إجابة له على السؤال. على الرغم من مدى غموض إجاباته في بعض الأحيان، إلا أن الجميع يعلم أن الاستماع إلى الرجل المسؤول هو عمل تدوين معلوماتي. مع أخذ هذه الفكرة في الاعتبار، تم إنشاء The Short Cutts.

كيف تعمل التخفيضات القصيرة

لكي نكون صادقين، ربما يمكنك معرفة كيفية استخدام الموقع بمجرد النظر إلى الصفحة لمدة 5 ثوانٍ، ولكن إليك تفاصيل للمكونات الأربعة المختلفة (ولقطة شاشة) لقراءة قصيرة بعد ظهر يوم الثلاثاء:

ابحث عن سؤال SEO. كما هو الحال مع أي دليل، لديك شريط بحث حيث تريد كتابة أي سؤال لديك حول تحسين محركات البحث. إذا قام Cutts بإنشاء مقطع فيديو حول أي شيء مشابه، فسيظهر هذا (أو هم) على الشاشة بتنسيق يشبه الشبكة. يمكنك فرز ما إذا كنت تريد مشاهدة أحدث أو أقدم مقاطع الفيديو أولاً. اختر فئة. يمكنك تحديد الفئة التي تريد البحث فيها للعثور على مقطع فيديو. يمكنك البحث في جميع الفئات (وهو ما أفعله عادةً)، ولكن إذا كان الأمر عامًا، فقد ترغب في تضييق نطاقه. تتضمن بعض الفئات المتاحة Link Building وSERPs وGoogle Updates وحتى Matt Cutts Trivia. الفيديو. وكما افترضت على الأرجح، سيكون جزء واحد من النتائج هو الفيديو الفعلي، والذي يمكنك النقر عليه ومشاهدته هناك على نفس الصفحة. نص للفيديو. الجزء الثاني من نتائجك سيكون عبارة عن سؤال متبوع بإجابة قصيرة جدًا. في بعض الحالات، ستكون الإجابة بسيطة بنعم أو لا. إنها أفضل طريقة للحصول على ما تحتاج إليه دون الحاجة إلى مشاهدة الفيديو (أحيانًا تكون دقيقتين أطول مما تحتاجه!)

يوجد أدناه لقطة شاشة التقطتها توضح الأجزاء الثلاثة للموقع. كما ترون، كتبت في استعلام البحث “روابط nofollow” وقمت بالفرز حسب الأحدث أولاً (بالطبع لا تتردد في أن تكون أكثر تحديدًا، ولكن شيئًا عامًا سينتج عنه الكثير من نتائج الأمثلة):

كما ترون، قررت البحث ضمن “جميع الفئات”. إذا أردت تغيير رأيي، فيمكنني النقر فوق إحدى الفئات الموضحة أسفل السؤال ثم التصنيف حسب تلك الفئة المحددة. في المثال أعلاه، الفيديو الأول هو جزء من فئتين مختلفتين — عقوبات Google وبناء الروابط.

يمكنك العثور على هذا الدليل في TheShortCutts.com. قم بالتمرير لأسفل قليلاً (بعد رسم Cutts الكارتوني) ويمكنك البدء في البحث. اسمحوا لنا أن نعرف ما هو رأيك!

مصدر الصورة: TheShortCutts.com