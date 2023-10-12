Rewrite this title: موقع ئي باي للاكتتاب العام Skype في 2010

ستساعدك المقالة التالية: موقع ئي باي للاكتتاب العام Skype في 2010

بعد خسارة StumbleUpon بعد أن قام مؤسسو SU بإعادة شراء موقع الإشارات المرجعية الاجتماعية من eBay، يبدو أن eBay لا يريد نفس الحادث مع ملكية أخرى إشكالية عبر الإنترنت – Skype. ومن ثم أعلنت شركة eBay أنها ستضعها Skype يصل إلى عطاءات الاكتتاب العام في وقت ما من عام 2010. عن طريق وضع Skype في الاكتتاب العام الأولي، تقوم eBay بوضع بعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تضعف سمعة الشركة مرة أخرى Skype نجح في إعادة شراء الشركة من موقع eBay. لا يزال هناك إطار زمني لمدة عام كامل من الآن وحتى عام 2010، Skype لا يزال من الممكن أن يحقق أداءً جيدًا وفقًا لتوقعات موقع eBay خلال تلك الفترة. وإذا حدث ذلك، فيمكن لموقع eBay الانسحاب ببساطة Skypeحالة الاكتتاب العام.

ولكن ينبغي Skype فشل في الأداء ضمن توقعات eBay والتي بلغت في هذا الوقت فرصة 50-50 على الرغم من زيادتها Skype الاستخدام مدفوع بشكل أكبر من خلال Skype تطبيق ايفون، يتعين على موقع eBay ببساطة المضي قدمًا باستخدام Skype الاكتتاب العام واختيار أفضل عرض من شأنه أن يضع القيمة الأكثر أهمية له Skype.

والسبب الذي دفع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة eBay جون دوناهو إلى وضعه Skype في الاكتتاب العام؟

“… انه واضح Skype لديها تآزر محدود مع eBay وPayPal. نحن نعتقد التشغيل Skype باعتبارها شركة مساهمة عامة قائمة بذاتها هو أفضل طريق لتعظيم إمكاناتها. هذا سوف يعطي Skype التركيز والموارد المطلوبة لمواصلة نموها والمنافسة الفعالة في الاتصالات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فصل Skype “سيسمح لشركة eBay بالتركيز بشكل كامل على محركي النمو الأساسيين لدينا – التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الإنترنت – وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.”