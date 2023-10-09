Rewrite this title: موقع Yelp “غير سعيد” باستخدام Google Hotpot

ستساعدك المقالة التالية: موقع Yelp “غير سعيد” باستخدام Google Hotpot

لقد كتبت الكثير عن Google Hotpot في الماضي، بما في ذلك بعض المعلومات حول كيفية تطور الأماكن (نعم، Hotpot والأماكن مترادفة بشكل أساسي لأسباب عملية) كأساس لشبكة Google الاجتماعية القادمة. ومع ذلك، فإن إضافة ميزات ووظائف وعناصر اجتماعية جديدة إلى Hotpot لم تكن بدون تكلفة. إحدى المشكلات الرئيسية التي نشأت هي أن موفري البيانات كانوا منزعجين من استخدام Google لمعلوماتهم.

في حين أن Google Hotpot يسمح للمستخدمين بإرسال التعليقات، فإن كل وسيلة Google تستخدم “مكانًا” (نشاطًا تجاريًا) مسجلاً تعمل على تجميع البيانات من جميع أنحاء الويب، بما في ذلك مواقع مثل TripAdvisor أو Yelp. توفر هذه المواقع البيانات لأن المعلومات المرفقة، سواء كانت سعرًا أو مراجعة أو أي شيء آخر، مرتبطة مرة أخرى بـ “البوابة الرئيسية” الخاصة بها. لقد أصبح هؤلاء المزودون يعتمدون على عناصر البحث المحلية المتنوعة من Google لحركة المرور.

ومع ذلك، صرح جيريمي ستوبلمان، الرئيس التنفيذي لشركة Yelp، أنهم “غير راضين عن الطريقة التي تستخدم بها Google” بياناتهم، وأنهم كانوا يأملون في التفاوض على شكل آخر من أشكال التعويض مقابل استخدام بياناتهم. بدلاً من الرد دبلوماسياً، يشير Stopple إلى أن عملاق البحث قد أخبر موقع Yelp أن الأمر كله أو لا شيء: إما أن يظلوا في Hotpot، أو تتم إزالتهم من جميع فهارس Google، بما في ذلك البحث.

وتكهن البعض بأن هذا قد يكون مظهرًا لبعض التوتر المتبقي من عملية الاستحواذ الفاشلة على Google-Yelp العام الماضي، ولكن هذا غير مرجح عندما تفكر في موفري البيانات الآخرين الذين واجهوا مشكلات مماثلة. تنشأ المشكلة لأن جوجل قدمت الآن العديد من المراجعات الكاملة (تلك المكتوبة عبر Hotpot) على الموقع، ناهيك عن الموارد الإضافية مثل معلومات الاتصال ومقاطع الفيديو وتكامل خرائط جوجل؛ تمنح هذه الميزات المستخدمين حافزًا أقل للنقر للوصول إلى مواقع مثل Yelp. يقول ستوبل: “إننا لا نحصل على أي قيمة من مراجعاتنا التي تظهر على أماكن Google”.

قرر موقع TripAdvisor اتخاذ الطريق الصعب ومنع Google من جمع بياناته. على الرغم من أن TripAdvisor لم يغير رأيه منذ القرار في أواخر العام الماضي، إلا أنه لا توجد معلومات حول كيفية تأثيره على حركة المرور الخاصة به.

[via CNET]