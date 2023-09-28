Rewrite this title: مولر من Google بشأن معدل الزحف للمواقع الكبيرة والصغيرة

ستساعدك المقالة التالية: مولر من Google بشأن معدل الزحف للمواقع الكبيرة والصغيرة

سأل جون مولر من Google مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) عن سبب افتقاد الأشخاص لأداة إرسال عناوين URL. قال أحد الأشخاص إن المواقع الصغيرة محرومة لأنه يتم الزحف إلى المواقع الأكبر بشكل متكرر. شارك جون مولر رؤى حول كيفية زحف Google إلى المواقع.

هل يتم الزحف إلى المواقع الكبيرة بشكل متكرر أكثر؟

من الممكن أن يتم الزحف إلى مواقع الويب الشائعة والأكثر ارتباطًا بشكل متكرر. تعد الروابط جزءًا من عملية الزحف نظرًا لأن Googlebot يقوم بالزحف من رابط إلى آخر.

لذلك ليس من غير المعقول افتراض أن المواقع الشهيرة يتم الزحف إليها بشكل متكرر أكثر من المواقع الأقل شهرة.

هنا سؤال جون مولر الأصلي:

“لقد رأيت أشخاصًا يتطلعون إلى عودة أداة إرسال عناوين URL. ليس لدي أي أخبار جديدة، لكني أرغب في معرفة المزيد عن سبب فقدانك لهذه الأخبار.

اسمحوا لي أن أعرف عناوين URL التي تفتقد الأداة الخاصة بها، وكيف تستخدمها بشكل عام. شكرًا!”

لقد رأيت أشخاصًا يتطلعون إلى عودة أداة إرسال عناوين URL. ليس لدي أي أخبار جديدة، لكني أرغب في معرفة المزيد عن سبب فقدانك لهذه الأخبار.

اسمحوا لي أن أعرف عناوين URL التي تفتقد الأداة الخاصة بها، وكيف تستخدمها بشكل عام. شكرًا! https://t.co/okrv0YdETL

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 9 نوفمبر 2020

و ال أجاب الناشر:

“@جون مو،

أنت تعلم أن برامج الزحف لا تزور مواقع الويب الصغيرة بشكل متكرر مثل المواقع الكبيرة. لذا، بالنسبة لأي تحديث للصفحات الرئيسية والفهرسة بشكل أسرع، فإننا نعتمد على أداة إرسال عنوان URL. ومن خلال إزالة الوصول إلى الأداة، فإنك تفضل مواقع الويب الكبيرة وتضرب بشدة المواقع الصغيرة.

رد جون مولر أن الزحف مستقل عن حجم موقع الويب.

“الزحف مستقل عن حجم موقع الويب. تحتوي بعض المواقع على عدد كبير من عناوين URL (عديمة الفائدة) ولحسن الحظ لا نقوم بالزحف إليها كثيرًا. إذا كان لديك مثال من موقعك حيث ترى مشكلات، فلا تتردد في إضافته إلى النموذج.

ذكر الشخص الذي طرح السؤال أن بعض منصات النشر لا تقوم بتحديث خرائط المواقع الخاصة بها تلقائيًا.

والذي اقترح جون مولر أن ترقية النظام الأساسي بحيث يقوم بتحديث خريطة الموقع تلقائيًا هو الحل الأسهل.

رد مولر:

“هل ما زالت هناك مواقع لا تستخدم خرائط المواقع؟ يبدو أن الحل أبسط بكثير من إرسال كل عنوان URL جديد أو محدث يدويًا…

…يبدو وكأنه شيء يجب إصلاحه في هذه الحالة :). لا يمكن أبدًا التوسع في عمليات الإرسال اليدوية، تأكد من أنها تعمل تلقائيًا.

….يبدو أن إنشاء ملف خريطة الموقع تلقائيًا هو الحد الأدنى لأي موقع ويب جاد، imo.

موقع كبير وموقع شعبي

أعتقد أن ما تم التغاضي عنه في التبادل أعلاه هو ما قصده الناشر عندما قال إن “الموقع الكبير” يتم الزحف إليه بشكل أكثر تكرارًا. أجاب جون مولر على السؤال حرفيًا من حيث عدد الصفحات التي يحتوي عليها الموقع.

قد لا يكون من غير المعقول الافتراض أن ما قد يقصده الناشر هو أن الموقع الأكثر شهرة يتمتع بميزة على موقع أصغر لا يحتوي على العديد من الروابط.

ومع ذلك، فإن إشارة مولر إلى مواقع أكبر (وأحيانًا أكثر شهرة) تحتوي على عناوين URL غير مفيدة هي نقطة عادلة. وهذا يعني أن المواقع الأصغر حجمًا تكون أسهل وأكثر كفاءة في الزحف إليها، وفي الواقع، إذا كنت قادرًا على عرض سجلات الزحف، فيبدو أن Google يزور المواقع الأصغر حجمًا والأقل شهرة بشكل متكرر إلى حد ما.

إذا مرت أيام أو أسابيع دون أن يكتشف Google بعض صفحاتك، فهذا شيء يمكن أن يساعده ملف Sitemap. ولكنه قد يكون أيضًا مؤشرًا على مشاكل أعمق فيما يتعلق بجودة المحتوى أو الروابط.