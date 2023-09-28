Rewrite this title: مولر من Google حول الانتقال إلى نطاق متوقف مسبقًا

ستساعدك المقالة التالية: مولر من Google حول الانتقال إلى نطاق متوقف مسبقًا

أجاب جون مولر من Google على سؤال حول ما إذا كان هناك تأثير وضع الحماية الذي يعيق الموقع بعد تغيير أسماء النطاق إلى اسم نطاق كان متوقفًا مسبقًا. رد مولر بتفاصيل خاصة بالنطاقات المتوقفة مسبقًا وكيفية تعامل Google معها عند تنشيطها على موقع ويب موجود.

معلومات اساسية

قالت السائلة إنها كانت تعمل في موقع قام بتغيير اسم النطاق. ظلت بنية الموقع وعناوين URL كما هي. الشيء الوحيد الذي تغير هو اسم المجال.

كان النطاق الجديد متوقفًا سابقًا وتم استخدامه بشكل نشط كموقع في وقت سابق. قال الشخص الذي يطرح السؤال إن الموقع تتم فهرسته حاليًا بنسبة 96% من الوقت بواسطة Googlebot الذكي.

كان سؤالها هو ما إذا كان هناك نوع من تأثير وضع الحماية الناتج عن تغيير اسم النطاق والذي كان يمنع الموقع من التحول إلى الفهرسة الأولى عبر الهاتف المحمول.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنها ذكرت لاحقًا في الفيديو أن التصنيف قد انخفض وكان يتعافى ببطء خلال الأسبوع الذي أعقب تبديل النطاق.

لا تقلق بشأن الفهرسة الأولى للجوال

ذكر جون مولر لأول مرة أنه لا داعي للقلق بشأن التأخير في الفهرسة الأولى للجوال.

أجاب مولر:

“لن أقلق بشأن الجزء الأول من الهاتف المحمول لشيء من هذا القبيل لأننا لدينا جدول زمني محدد لتحويل كل شيء إلى الهاتف المحمول أولاً على أي حال.

لذلك سيحدث ذلك في (لا أعرف ما هو، في مارس أو أبريل؟)… لا أعرف ما هو الجدول الزمني الذي كان لدينا هناك. لذلك سيحدث هذا على أي حال.”

يمكن للنطاقات المتوقفة مسبقًا أن تسبب تأثيرًا مؤقتًا

تناول مولر بعد ذلك مسألة تحويل الموقع إلى نطاق كان متوقفًا مسبقًا. وأشار إلى أنه يمكن أن يكون هناك تأثير مؤقت.

وأوضح جون مولر:

ولكن فيما يتعلق بالانتقال إلى نطاق موجود مسبقًا حيث كان هناك محتوى متوقف، يمكنك بالتأكيد رؤية بعض التأثير المؤقت هناك.

ليس كثيرًا فيما يتعلق بتأثير وضع الحماية أو شيء من هذا القبيل ولكن أكثر فيما يتعلق بما إذا كنا نشاهد دائمًا صفحة noindex على هذا الموقع لفترة أطول، فمن المحتمل أننا سنفترض أنها لا تزال بدون فهرسة لفترة من الوقت.

وقد ترى نوعًا من هذا… لحظة… لقد رأيت ذلك يحدث لمدة أسبوع أو أسبوعين، وربما ما يصل إلى ثلاثة أسابيع، حيث تفترض أنظمتنا أن هذا لا يزال موقعًا متوقفًا وتتعامل بشكل أساسي مع المحتوى الجديد وهذا موجود أيضًا.

ومن ثم إما أنه لا تتم فهرسته على الإطلاق أو يتم تصنيفه بشكل سيء جدًا في البداية، ثم في مرحلة ما، تتوقف أنظمتنا عن العمل، ولم تعد متوقفة، بل تعود إلى الظهور مرة أخرى.”

أومأت الشخص الذي طرح السؤال برأسها ولاحظت أنها بدأت تشهد بعض التعافي مع انخفاض التصنيف خلال الأسبوع منذ تغيير النطاق.

ولاحظت أيضًا أنه تم الإبلاغ عن أخطاء عدم تطابق المجال لـ AMP. وقالت إنه تم الزحف إلى محتوى AMP الجديد ولكن لا يزال يتم الإبلاغ عن صفحات AMP القديمة على أنها موجودة لأنه لم تتم معالجة إعادة التوجيه.

رد مولر:

“هذا شيء قد ترى فيه تأثيرًا مؤقتًا حتى يستقر كل ذلك قليلاً، حيث ربما يكون لدينا عنوان URL لـ AMP مرتبط في مكان ما وننطلق ونزحف إليه باستخدام زاحف سطح المكتب في البداية ثم ندرك، أوه، علينا أن استخدم الهاتف المحمول لأنه AMP. ثم سوف نختار ذلك.

ولكن هذا شيء أتوقع أن يستقر بسرعة إلى حد ما… مثل ترتيب… لا أعرف.. أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أسابيع، شيء ما حول هذا النطاق.”

وأشار مولر أيضًا إلى أنه يجب إعادة توجيه صفحات وصور AMP، وأي شيء كان موجودًا سابقًا في النطاق القديم.

تغييرات اسم النطاق وانخفاض التصنيف

من خلال تجربتي، فإن Google جيد جدًا في التعامل مع التغييرات في النطاقات بالإضافة إلى تغيير مجلدات URL الخاصة بمكان وجود الأقسام.

التغييرات الجذرية في التصنيف العالمي ليست غير عادية. ملاحظة مولر بأن الأمر قد يستغرق من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع تتطابق مع تجربتي الخاصة في تغيير أسماء النطاقات.

الاقتباس

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يبدأ الفيديو عند الدقيقة 15:30 تقريبًا.