Rewrite this title: ميزات أدوات بحث الارتباط الجديدة: هذا ما كنت تحلم به!

ستساعدك المقالة التالية: ميزات أدوات بحث الارتباط الجديدة: هذا ما كنت تحلم به!

منذ حوالي 6 أشهر قمت بمراجعة تفصيلية لـ ربط أدوات البحث – وقد اندهش معظم قرائنا من مجموعة الخيارات المتاحة بالداخل. حسنًا، لم يتوقف المبدعون عند هذا الحد. طوال هذه الأشهر الستة، قاموا بتحسين الأداة ببعض الميزات الرائعة التي تتطلب مقالة منفصلة.

تحديث: أحدث ميزة تمت إضافتها هي “أبحاث SERP”:

تقوم هذه الأداة بشكل أساسي بإجراء جميع مقارنة المنافسة نيابةً عنك. كل ما يحتاجه هو كلمة رئيسية وعنوان URL الخاص بك والسوق (Google-countr واللغة).

ثم يخرج ويقارن الروابط الخلفية والكثير من المقاييس المختلفة لكل من منافسيك (حتى 10) مع الروابط الخاصة بك.

هذه الأداة تجيب بسرعة على أسئلة مثل

إذا كان لديك ما يكفي من الروابط التجارية، أم لا. التحديثات الأخيرة في Google تجعل هذه المعلومات مهمة لاستراتيجية بناء الروابط الخاصة بك…

في بعض الأحيان تحتاج حقا المزيد من روابط العلامات التجارية

في بعض الأحيان يكون لديك ما يكفي ويمكنك عمل المزيد من الروابط لـ روابط “الكلمات الرئيسية للمال”.

إذا كان لديك ما يكفي من الروابط الموضوعية مقارنة بالمنافسة (فهي تقوم بموضوع الروابط تلقائيًا)؛

إذا كان لديك المزيج الصحيح من الروابط مقارنة بالمنافسة (على سبيل المثال، روابط المدونة مقابل روابط المنتدى مقابل روابط الأخبار/الوسائط وما إلى ذلك)

إذا كان لديك عدد كافٍ أو أقل من روابط FOLLOW مقابل روابط NOFOLLOW مقارنةً بمنافسيك؛

أو على سبيل المثال، إذا كانت الروابط الخلفية الخاصة بك تفتقد عدد مرات إعادة التغريد التي قام بها منافسيك

يمكن إنشاء جميع المعلومات المذكورة أعلاه (والمزيد) بمجرد إدخال الكلمة الرئيسية وعنوان URL الخاص بك والسوق والقيم التي تريد تحليلها.

وبناء على هذه النتائج يمكنك بسرعة

حدد السبب (الأسباب) وراء سقوطك من أعلى موضع في البحث؛

قم بتطوير استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك لتتوافق مع أفضل 10؛

اكتشف لماذا قد لا تعمل استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك كما هو متوقع؛

هذه الأداة أكثر تقدمًا من أي شيء رأيته في سوق أدوات تحسين محركات البحث (SEO) ويجب أن أعترف أنني لم أجد الوقت الكافي لاستخدامها بالقدر الذي أردته. إنه أمر مثير للاهتمام لدرجة أنني أحب البحث عن النتائج طوال اليوم.

هذا بالضبط ما كنت تنتظره أو حتى تحلم به على الأرجح! الأداة التي من شأنها تتبع إحالاتك وقواعد البيانات الخارجية والإبلاغ عن الروابط الخلفية المكتسبة حديثًا (المولدة طبيعيًا):

تتبع الروابط الخلفية الخاصة بك بكفاءة لتقييم المحتوى الخاص بك وجهود التسويق؛

إدارة سمعتك عبر الإنترنت: كن متواجدًا دائمًا لدعم المصادر ذات الصلة بالعلامة التجارية؛

تعرف على أصدقائك الجدد: ادعم مؤيديك، وما إلى ذلك

بالطبع يمكنك أيضًا استخدام نفس الشيء للبحث عن الروابط التي يكسبها منافسوك

أين يقوم منافسوك ببناء/كسب الروابط؛

أين يفقدون الروابط؟ قد يكون هذا خيارًا لك؛

فهم تكتيكاتهم وأنماطهم وتكرارها؛

تحتوي الأداة على بعض الخيارات:

تتبع إحالاتك (يجب الحصول على إذن من Google Analytics أو Statcounter)؛

تتبع الروابط الخلفية التي اكتشفتها أداة SEOmoz (يتطلب واجهة برمجة تطبيقات SEOmoz مجانية). تكامل Majestic SEO قيد الاختبار التجريبي؛

تتبع الروابط الخلفية من 13 مصدرًا آخر:

يتم تحديث تنبيهات الارتباط بشكل عام عدة مرات في الأسبوع اعتمادًا على نمو الارتباط الخاص بك. ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بمجرد إنشاء تنبيه جديد.

إلى جانب الكم الهائل من البيانات، كانت الأداة قادرة بالفعل على المعالجة والتنظيم، وقد تمت إضافة بعض خيارات التصفية والتحليل المهمة جدًا:

تصفية الروابط على مستوى الموقع (يمكنك تعيين عدد الصفحات لكل مجال يحتوي على الرابط الخلفي وبعد ذلك يعتبر الرابط على مستوى الموقع)؛

مرشحات AJAX الديناميكية لجميع ملفات تعريف الروابط في جميع الأدوات (وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة الاطلاع على توزيع ACrank والقيم الأخرى لجميع الكلمات الرئيسية التي تحتوي على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) أو أي شيء آخر)؛

المزيد من أنواع الروابط: المفضل لدي هو “الإشارة” الذي يتيح لك العثور على الصفحات المرتبطة بموقعك من داخل المحتوى. من الواضح أن هذه أهداف بناء روابط سهلة للغاية لأنها غالبًا ما تحتاج فقط إلى بريد إلكتروني قصير لجعلها تحول الإشارة إلى رابط.

تقارير مميزة وصادرات XLS/PDF

يمكن الآن للوكالات التي تستخدم حساب البطل الخارق تصدير جميع التقارير بما في ذلك جميع مخططات ملف تعريف الارتباط إليها تقارير PDF و XLS لطيفة وإرسالها مباشرة، مع شعارها إلى العميل. لا مزيد من تنزيل وتحويل ملفات CSV. يعمل شعار العلامة التجارية أيضًا في الواجهة عبر الإنترنت، وهو أمر رائع للعمل في الموقع مع العملاء.

إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي

يتم دمج تحليل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في التقارير. يمكنك الآن أن ترى كيف يتم الإعجاب بالصفحات المرتبطة بنطاقك، وتغريدها، وبحثها، وتعثرها، وإعادة تحريرها:

يمكنك أيضًا مقارنة جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي مع منافسيك:

كاشف الروابط المحلية

وهذه إضافة لا تقدر بثمن لجميع الشركات ذات التوجه المحلي (والتي ليس لدي خبرة فيها، لذلك لم أتمكن من الاستمتاع بالأداة إلى أقصى إمكاناتها). يتم تقديم مثال رائع لكيفية استخدام الأداة وأين يمكن أن تصبح مفيدة بشكل خاص على الصفحة الرسمية للأداة “بيانات الارتباط الخلفي المحلية – قيمة المدينة والدولة“- وأعتقد أن لقطات الشاشة هذه تساوي آلاف الكلمات:

بيانات الارتباط الخلفي التي تمت تصفيتها حسب الحالة:

توزيع الارتباط المحلي:

المزيد للنظر…

يوجد المزيد من مقاطع الفيديو حيث يمكنك مشاهدة الأبحاث الفعلية للمنافسين عن “الرحلات الجوية الرخيصة” التي يتم إجراؤها باستخدام أدوات البحث المرتبطة في الجزء 1 و 2 هنا و ال الجزء الثالث الذي يحلل تأثير إعادة التغريد و Facebook يحب هنا.

يعد الفيديو الثالث مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأنه يوضح لك كيف يمكنك تكرار التجارب بسهولة قام به SEOmoz في ديسمبر نفسك.

حاليا لا يزال هناك الترويجي على تويتر حيث يمكنك الحصول مجانًا على أدوات التغريدة – يمكنك تجربة ذلك.

أحب أن أسمع رأيك في كل تلك التحسينات الرائعة!