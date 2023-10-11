Rewrite this title: ميزة البحث المترجم لمقدمات Google

ستساعدك المقالة التالية: ميزة البحث المترجم لمقدمات Google

ستبدأ Google في طرح ميزة بحث جديدة تهدف إلى سد حاجز اللغة عبر نتائج بحث الويب. هذه الميزة الجديدة تسمى، بحث مترجم سيتيح لك العثور بسرعة على نتائج بحث Google المكتوبة بلغات أخرى غير الإنجليزية.

بينما يمكنك عمليًا ترجمة مواقع الويب إلى لغات أخرى باستخدام خدمة الترجمة من Google، فإن البحث المترجم سيسمح لك بفعل الشيء نفسه مباشرة على Google SERPs.

لتجربة هذه الميزة، ما عليك سوى النقر على “إظهار الخيارات” أعلى صفحة نتائج البحث ثم تحديد “بحث مترجم”. عند إدخال مصطلح البحث الخاص بك، سيحدد البحث المترجم لغات مختلفة لترجمة استعلامك بشكل أفضل، ويقدم لك قائمة نتائج البحث المكتوبة بتلك اللغات.

يتم عرض نتائج البحث المترجم أعلى نتائج البحث العادية ويتم تمييزها بحدود رمادية للإشارة إلى أن هذه النتائج مكتوبة بلغات أجنبية.

الآن، الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو عند إدخال كلمات البحث الرئيسية المكتوبة بلغتك. ستترجم Google هذا إلى لغات أخرى وتقدم لك النتائج ذات الصلة مكتوبة بلغتك ولكن مترجمة إلى الإنجليزية.

يمكنك أيضًا التبديل بسهولة بين اللغات عن طريق تحديد أي لغة من خيار الارتباط الموجود في الجزء العلوي من صفحة نتائج البحث. سيسمح لك أيضًا باختيار ما يصل إلى خمس لغات مختلفة في نفس الوقت.

ًيبدو جيدا؟ في الواقع، هذا صحيح، فقط إذا قامت Google بتنشيطه الآن. لسوء الحظ، سيتم تشغيل “البحث المترجم” خلال اليومين المقبلين أو ربما خلال الساعتين المقبلتين.