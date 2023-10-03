Rewrite this title: ميزة “البحث عن الأشخاص أيضًا” في Google تحصل على تحديث كبير

ستساعدك المقالة التالية: ميزة “البحث عن الأشخاص أيضًا” في Google تحصل على تحديث كبير

قامت شركة Google بتحديث وظيفة “الأشخاص أيضًا يبحثون عن” في صفحة نتائج محرك البحث.

في السابق كان يستخدم للظهور في الجزء السفلي من نتائج محرك البحث جوجل. وهي تظهر الآن في أماكن أخرى بعد أن يتم تشغيلها عن طريق النقر مرة أخرى من نتيجة بحث غير مرضية.

ولكن الأمر المثير للاهتمام حقًا هو أن ميزة “البحث عن الأشخاص أيضًا” تتحرك.

تمت ملاحظة هذه الميزة الجديدة من قبل أعضاء WebmasterWorld و مناقشة بدأت في 14 فبراير.

الميزة نفسها ليست جديدة. موضعه ومظهره جديدان تمامًا. الجودة الجديدة لهذه الميزة هي أنها تتحرك.

أمثلة

هذه هي نتيجة البحث الأولى قبل النقر على النتيجة الأولى:

لقد نقرت على النتيجة الأولى، وانتظرت خمس ثوان، ثم نقرت مرة أخرى. هذا ما بدا عليه برنامج SERP:

كيفية تفعيل الميزة الجديدة

تمكنت من تشغيل الميزة الجديدة عن طريق إجراء استعلام بحث، والنقر للوصول إلى النتيجة الأولى، والانتظار حوالي خمس ثوانٍ، ثم النقر مرة أخرى. وذلك عندما عرضت لي Google الخيارات الجديدة التي يبحث عنها الأشخاص أيضًا.

هذه الميزة تتحرك حولها

ومع ذلك، هناك ما هو أكثر في هذه الميزة من مجرد النقر والنقر مرة أخرى. إذا قمت بالنقر فوق النتيجة الثالثة، فانتظر حوالي خمس ثوانٍ، ثم انقر فوق “رجوع”، توجد ميزة “البحث عن الأشخاص أيضًا” أسفل الرابط الثالث.

بمعنى آخر، تعد ميزة “البحث عن الأشخاص أيضًا” ديناميكية. ستظهر اقتراحات البحث أسفل الموقع والتي ربما وجدها المستخدم غير مرضية.

أمثلة على الميزة المتحركة

هذه هي نتيجة البحث الأولية قبل أن أضغط على النتيجة الثالثة:

لقد قمت بالنقر فوق النتيجة الثالثة ثم قمت بالنقر مرة أخرى والآن توجد ميزة “يبحث الأشخاص أيضًا عن” أسفل نتيجة البحث الثالثة:

ما هو التأثير الذي سيحدثه هذا؟

ليس من الواضح ما إذا كان النقر ثم النقر مرة أخرى سيكون له تأثير على ترتيب مواقع الويب. لكننا نعلم أن Google تقيس مقاييس نسبة النقر إلى الظهور ووقت العرض لقياس مدى رضا المستخدم.

أعتقد أن هذه الميزة الجديدة يمكن أن تمنح Google تعليقات إضافية حول الأخطاء التي حدثت أثناء البحث وتساعد Google على توقع ما يرضي معظم المستخدمين.

على سبيل المثال، إذا أشار الأشخاص الذين يقومون بالبحث إلى أن المركز الثالث يتم تقديمه بشكل أفضل من خلال نتائج لنوع مختلف من البحث، فمن المعقول أنه مع تفاعل كافٍ من المستخدم، قد تبدأ أنواع المواقع المعروضة في هذا الموضع في التغير.

من الممكن أن يكون هذا التغيير وسيلة لتقديم تعليقات إلى خوارزمية البحث، وهي آلية تعليقات لمراقبة الجودة. إذا كان الأمر كذلك، فربما تكون جوجل قد توصلت إلى كيفية تزويد خوارزمياتها ببيانات إضافية للتدريب.