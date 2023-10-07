Rewrite this title: ميزة نشاط حساب Google: هل تم كشف التحليلات الرائعة أم جمع البيانات المخيفة؟

ستساعدك المقالة التالية: ميزة نشاط حساب Google: هل تم كشف التحليلات الرائعة أم جمع البيانات المخيفة؟

أطلقت Google بالأمس ميزة جديدة لنشاط الحساب تتيح لمستخدمي Google الوصول إلى تقارير معينة توضح تفاصيل استخدامهم لخدمات Google المتنوعة. ستوفر الخدمة الجديدة، والتي ستكون متاحة فقط للمستخدمين الذين اشتركوا فيها، مقاييس تفصيلية تتعلق بما يلي:

عدد مرات تسجيل دخول المستخدم

الإحصائيات المتعلقة باستخدام متصفح الإنترنت

عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة

المنصات المستخدمة للوصول إلى خدمات جوجل

كمية وموضوعات بحث جوجل

النسبة المئوية وأنواع عمليات بحث Google (أي الويب مقابل الصور)

الأماكن التي تمت زيارتها على Google Latitude

الساعات التي يقضيها المستخدم في العمل أو المنزل أو خارجه في المتوسط ​​خلال أسبوع

كتب أندرياس تورك، مدير المنتج في Google، ما يلي بخصوص الميزة الجديدة في منشور مدونة حديث:

“على سبيل المثال، أخبرني أحدث تقرير لنشاط الحساب بأنني أرسلت بريدًا إلكترونيًا أكثر بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق واستقبلت 3 بالمائة أكثر. كان أحد الفنادق الإيطالية هو أهم جهة اتصال لي على Gmail لهذا الشهر. لقد أجريت عمليات بحث على Google أكثر بنسبة 12% مقارنة بالشهر السابق، وكانت أهم استفساراتي تعكس الإجازة التي كنت أخطط لها: [rome] و [hotel]”.

على الرغم من أن جوجل تسلط الضوء على المزايا الأمنية المحتملة للخدمة الجديدة وتنص على أن المنتج سيحمي المستخدمين من الوصول غير المصرح به إلى الحساب، إلا أن بعض الأشخاص قد ينزعجون عندما يكتشفون أن الخدمة الجديدة ستستمر في الإبلاغ عن البيانات التي تم حذفها مسبقًا:

“لن يكون لحذف البيانات من مصدر البيانات، على سبيل المثال، في سجل الويب الخاص بك أي تأثير على التقارير الصادرةولكن يمكن حذف التقارير في أي وقت.”

هل تخطط لاستخدام ميزة نشاط الحساب الجديدة أم تجد أنه من المخيف أن يستمروا في تتبع البيانات التي قمت بحذفها والإبلاغ عنها؟

[Sources Include: Official Google Blog]