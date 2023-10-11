Rewrite this title: ميزة Digg الجديدة: الموضوعات الشائعة

ستساعدك المقالة التالية: ميزة Digg الجديدة: الموضوعات الشائعة

يُعرف موقع Digg.com دائمًا باسم “أخبار Reddit.com من الأمس”. ويبدو الآن أنهم يحاولون مكافحة هذه المشكلة… على المستوى الجزئي على الأقل.

يوضح منشور حديث من Digg ما يلي:

…نحن نطلق تجربة تصويت جديدة على الصفحة الرئيسية تسمى Digg Trends والتي ستعرض بعض القصص النشطة للغاية أثناء انتقالها إلى صفحة Digg الرئيسية حتى يتمكن الأشخاص من التصويت على ما إذا كانوا يشعرون بأن القصة تنتمي بالفعل إلى هذه الصفحة أم لا.

كيف يعمل؟

تحدد Digg Trends وتسلط الضوء على القصص القادمة التي تحتوي على حجم كبير من النشاط (مثل Diggs والتعليقات والمفضلات والمشاركات وما إلى ذلك). عندما نكتشف قصة رائجة جديدة، ستظهر على الصفحة الرئيسية لمدة عشر دقائق. واستنادًا إلى نشاط Digg and Bury في تلك الدقائق العشر، إما أن تصبح القصة شائعة أم لا.

وبالإضافة إلى ذلك، لديهم جديد Twitter الحساب الذي يغردون فيه بالاتجاهات فور حدوثها (@Digg_Trends).

تتضمن بعض الأخبار العاجلة والموضوعات الشائعة ما يلي:

“الرجال الحقيقيون الذين يحدقون في الماعز” هو الاتجاه السائد

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تتضمن بعض موضوعات الأخبار غير العاجلة ما يلي:

ديزني سوف تستبدل ميكي – لماذا؟ ليجعلنا مثله.

مشكلة الخنزير (إنفوجرافيك)

باختصار، يبدو أن Digg يركز فقط على مستويات النشاط العالية بدلاً من التركيز على “الأخبار العاجلة” بشكل صارم. يفتح بوابة جديدة للتلاعب؟ سنرى… السؤال الذي لدي هو ما إذا كانوا يأخذون في الاعتبار مشاركة البيانات أم لا Twitter و Facebook. تخميني هو…”نعم.”