Rewrite this title: نتائج أهم عمليات البحث لعام 2010

ستساعدك المقالة التالية: نتائج أهم عمليات البحث لعام 2010

يمكن أن تعني نهاية العام الكثير من الأشياء المختلفة: فرصة للبدء من جديد، وذريعة للشرب حتى الموت، ووقتًا للامتنان لما جلبه هذا العام. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الشركات، يعد هذا وقت معالجة الأرقام وجمع البيانات والجداول النهائية. وينطبق هذا بالتأكيد على محركات البحث، التي ظهرت الآن أرقام البحث النهائية لعام 2010.

كما أفادت المستقل، لقد أصدرت جميع الشركات الكبرى الآن تقاريرها. تتمتع Google بروح العصر الخاصة بها بينما تتمتع Yahoo بإصدارها السنوي قيد المراجعة، كما أن الشبكات الاجتماعية لديها إصداراتها أيضًا (Facebook”أهم اتجاهات الحالة” و Twitterالتغريدات الأكثر شعبية).

تتنوع أهم عمليات البحث اعتمادًا على موقع البحث المستخدم، لكن الخريطة الحرارية لا تزال تعرض لنا الموضوعات العامة الأكثر أهمية. حصل التسرب النفطي لشركة BP على المركز الأول لشركة Yahoo وكان له العديد من المصطلحات ذات الصلة بشركة Google؛ شهد كأس العالم شعبية هائلة على محركي البحث. وكانت أجهزة iPad وiPhone 4 هي العناصر التقنية الأكثر بحثًا؛ وتصدرت ليدي غاغا وجاستن بيبر قوائم الترفيه. وتستمر اتجاهات البحث الأخرى، بما في ذلك الأدلة الإرشادية (مثل بحث “كيفية التقبيل” الذي يحظى بشعبية كبيرة على موقع ياهو)، في تعليمنا كيف يفكر الباحثون في عام 2010 في شبكة الإنترنت.

بدأت هذه التقارير أيضًا في إلقاء نظرة أعمق على الاتجاهات المتعلقة بالأجهزة المحمولة، نظرًا لأن هذه النتائج تأتي من نوع مختلف من المستخدمين الذين يتعاملون مع نفس الوظيفة لغرض مختلف تمامًا. وشملت أهم عمليات البحث على الأجهزة المحمولة العديد من الشخصيات في مجال الترفيه والرياضة.

هناك الكثير من البيانات الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها، وكلها مقسمة إلى فئات بحث مناسبة. يمكنك إلقاء نظرة على Zeitgeist من Google لعام 2010 هنا ومراجعة عام Yahoo هنا.