Rewrite this title: نتائج بحث جوجل والمرادفات

ستساعدك المقالة التالية: نتائج بحث جوجل والمرادفات

أجاب جون مولر على سؤال حول سبب عدم تصنيف الموقع الذي تم تصنيفه حسب عبارة كلمة رئيسية واحدة لما قال إنه مرادف للعبارة نفسها. أجاب جون على السؤال بعبارات عامة، موضحًا مدى أهمية السياق الكامل لاستعلام البحث.

المرادفات ونتائج البحث

قبل Google Hummingbird، قام Google بتصنيف المواقع بشكل عام عن طريق مطابقة الكلمات الرئيسية في استعلام البحث مع الكلمات الرئيسية في صفحة الويب.

بعد تحديث Google Hummingbird، قامت Google باستبدال بعض الكلمات المهمة في الاستعلام بمرادفات دون تغيير معنى استعلام البحث فعليًا. وكانت ميزة القيام بذلك هي أنه أصبح بإمكان Google الآن العثور على المزيد من صفحات الويب لتصنيفها، وكان بعضها أفضل من الصفحات ذات المطابقة التامة للكلمات الرئيسية.

هذه التقنية تسمى .

تقوم Google اليوم بأكثر من مجرد توسيع الاستعلام من أجل ترتيب صفحات الويب، وكما تظهر إجابة مولر، يركز بعض ذلك بشكل عام على ما يعنيه المستخدمون عندما يستخدمون استعلام بحث من أجل فهم السياق الكامل لاستعلام البحث.

كان الشخص الذي طرح السؤال مرتبكًا لأنه توقع أن يتم تصنيف الصفحة التي تم تصنيفها لعبارة كلمة رئيسية واحدة لإصدار مرادف لتلك العبارة. لكنها لم تكن مصنفة لتلك العبارة البديلة وأرادوا معرفة السبب.

الاختلافات الصغيرة في الكلمات تؤثر على التصنيف

وهنا السؤال الذي تم طرحه:

“لماذا قد تكون هناك اختلافات صغيرة في المرادفات أو المصطلحات التي تحدث فرقًا كبيرًا في موضع التصنيف؟”

أعطى الشخص الذي يطرح السؤال مثالاً لصفحة تم تصنيفها حسب العبارة الرئيسية “تحرير الفيديو” ولكنها لم تصنف الاستعلام “محرر الفيديو”.

يمكن أن تتعلق عبارة “تحرير الفيديو” بشيء واحد ويمكن أن تتعلق عبارة “محرر الفيديو” بشيء آخر، وهكذا أجاب جون على السؤال.

كيف يقوم بحث Google بتصنيف العبارتين فعليًا

ومع ذلك، فإن نتائج بحث Google الفعلية تتعامل مع كلتا الكلمتين الرئيسيتين بنفس الطريقة نسبيًا وتعرض النتائج لمحرري الفيديو، فقط بعض المواقع التي يتم تصنيفها في إحدى نتائج البحث لا يتم تصنيفها في الأخرى، بينما يتم تصنيف بعض المواقع في كليهما.

يتم تفسير الفرق في العبارات المحددة أعلاه بحقيقة أن “تحرير الفيديو” ليس مرادفًا مباشرًا لـ “محرر الفيديو” على الرغم من أن Google يعرض نتائج مشابهة إلى حد ما.

سبب اختلافهما هو أن عبارة “تحرير الفيديو” غامضة وهناك عنصر “كيفية” متأصل في عبارة البحث (“تحرير الفيديو”) والذي قد يؤدي إلى تحريف نتائج البحث لصالح مواقع معينة يتم تصنيفها لهذه العبارة.

على سبيل المثال، تحتوي النتيجة العليا للعبارة الغامضة على طريقة عمل مكونة من سبع خطوات في صفحة الويب، كما تعرض ميزة “يسأل الأشخاص أيضًا” (PAA) استعلامات البحث “كيف يمكنني” باعتبارها متشابهة، في حين أن نتائج البحث للعبارة الأخرى لا تتمتع بنفس الجودة في ميزة PAA.

على الرغم من أن جون لم يتناول الفروق الدقيقة المحددة أعلاه، إلا أن إجابته لا تزال صحيحة بنسبة 100% وتنطبق على التفاصيل المحددة على الرغم من أنه كان يجيب على السؤال بعبارات عامة.

السياق الكامل لاستعلام البحث

أجاب جون مولر:

“لذلك، من وجهة نظرنا، يمكن أن يكون ذلك طبيعيًا تمامًا وهذا شيء نحاول من ناحية فهم أشياء مثل المرادفات في الاستعلام.

لكننا نحاول أيضًا أن ننظر إلى… السياق الكامل للاستعلام.

وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمرادفات، قد نفترض أن شيئًا ما هو في الغالب مرادف، لكن هذا لا يعني أنه مرادف تمامًا.

يطرح جون نقطة مهمة حول المرادفات وعبارات البحث.

نظرًا للسياق الكامل لاستعلام البحث، فقد يعني ذلك أن استبدال كلمة بمرادفها لن ينجح لأن الاستبدال سيغير معنى استعلام البحث.

توقعات المستخدم وسياق استعلام البحث

يقوم John Mueller بعد ذلك بتوسيع فكرة سياق استعلام البحث للنظر في ما قد يعنيه المستخدم عندما يستخدم استعلام بحث وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على ما إذا كان من المناسب توسيع استعلام البحث باستخدام مرادف.

يشرح جون:

وخاصة عندما تنظر إلى شيء مثل “تحرير الفيديو” مقابل “محرر الفيديو”، فإن التوقعات من جانب المستخدم تختلف قليلاً.

من ناحية تريد تحرير الفيديو. ومن ناحية أخرى قد ترغب في تنزيل محرر فيديو.

ويبدو الأمر مشابهًا جدًا ولكن… الأشياء التي يريدها المستخدمون مختلفة قليلاً.

لذلك من وجهة نظري، من المنطقي أن نعرض تصنيفات مختلفة هناك.

ولدينا نفس الشيء مع أشياء مثل اختلاف طفيف في تهجئة الكلمات، كما لو كان لديك النسخة البريطانية أو الأمريكية من الكلمة الإنجليزية؛ إذا كان لديك كلمة أو حرف بلكنة ولم يكن له لهجة، فإننا نفهم أن هذه هي نفسها في الغالب.

لكننا نفهم أيضًا أنهم مختلفون قليلاً.

ونحن نحاول عرض نتائج البحث التي تأخذ ذلك في الاعتبار.”

المرادفات والكلمات الرئيسية

تعتبر نصيحة جون رائعة للبحث عن الكلمات الرئيسية أيضًا.

يتمثل الأسلوب الشائع في اختيار الكلمات الرئيسية ذات أكبر عدد من الزيارات وكتابة مقالات حول تلك الكلمات الرئيسية على الرغم من أن الموقع لا يتعلق بهذه الكلمات الرئيسية بالضبط. لذلك هناك عدم تطابق بين الكلمات الرئيسية في علامة العنوان وفي عناصر العنوان.

الاقتباس

كيف يستخدم جوجل المرادفات في البحث

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