Rewrite this title: ندوات عبر الإنترنت أسبوعية والأحداث القادمة 8/01/12

ستساعدك المقالة التالية: ندوات عبر الإنترنت أسبوعية والأحداث القادمة 8/01/12

من لديه ندوة عبر الإنترنت يرغب في عرضها على SearchEngineJournal؟ إذا كنت أنت، تأكد من الاتصال بي بالمعلومات الموجودة في سيرتي الذاتية. إذا لم يكن الأمر كذلك، أتمنى أن تستمتع ببعض الندوات عبر الإنترنت المذكورة أدناه. أتمنى لك فكرة جيدة واستمر في التعلم!

أسرار عرض الندوة عبر الويب

2 أغسطس، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: جيسون فلادلين وويلسون ماتوس

مجانا

وصف: أعطني أي شخص تقريبًا – لا يهمني مدى ضعفهم في العرض التقديمي أو حتى التحدث بشكل متماسك… باستخدام أسرار عرض الندوات عبر الويب هذه التي ستتعلمها في هذا التدريب، يمكنني أن آخذ هذا الشخص وأحوله إلى حزام أسود للندوات عبر الإنترنت، عاليًا تحويل الملعب الشخص في أي وقت من الأوقات شقة.

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اختصارات iPub: مضاعفة مبيعات كتبك الإلكترونية والنشر مرتين وثلاثة أضعاف وحتى أربعة أضعاف من خلال iBookstore

6 أغسطس، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المذيعة: ديبورا دروم

مجانا

وصف: هل تريد طريقة سهلة لزيادة مبيعات كتبك؟

يعد النشر في iBookstore طريقة رائعة لتحقيق دخل سلبي وزيادة مبيعاتك.

ستكتشف في هذه الندوة عبر الويب كيف يمكنك مضاعفة مبيعات كتبك الشهرية أو مضاعفة ثلاثة أضعافها أو حتى أربعة أضعافها فقط عن طريق النشر على Appleمنصة iBooks.

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كيفية إتقان LinkedIn للتسويق

8 أغسطس، الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: هوب سبوت

مجانا

وصف: يعد موقع LinkedIn أفضل بنسبة 277% في جذب العملاء المحتملين مقارنة بالشبكات الاجتماعية الأخرى. رائع! إذا كان تسويقك يعتمد على جذب العملاء المحتملين، فيجب عليك استخدام LinkedIn إلى أقصى إمكاناته.

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اكتشف كيفية تسخير أسرار LinkedIn

14 أغسطس، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: دان شيرمان

مجانا

وصف: مع ما يزيد عن 160 مليون متخصص في مجال الأعمال، فإن LinkedIn لديها كل العملاء الذين قد ترغب في الحصول عليهم. لم يسبق في تاريخ التسويق أن أصبح لدى أصحاب الأعمال ومحترفي المبيعات ورجال الأعمال وأي شخص يسعى للتأثير على الآخرين مثل هذه القوة في متناول أيديهم.

إذًا كيف يمكنك إشراك الأشخاص وتحويلهم إلى عملاء وتحقيق إيرادات وأرباح لشركتك من أولئك الذين تقابلهم على LinkedIn؟ سوف تتعلم كيفية القيام بذلك في هذه الندوة المجانية عبر الإنترنت من قبل مدرب LinkedIn الشهير عالميًا دان شيرمان، مؤلف كتاب “أقصى قدر من النجاح مع LinkedIn”.

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5 خطوات لإنشاء منهجية مبيعات وتسويق فعالة

16 أغسطس، الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مقدم: Hub بقعة

مجانا

وصف: تحقق الشركات التي تتمتع بمواءمة مبيعات وتسويق قوية نموًا في الإيرادات أعلى من تلك التي تتمتع بعلاقات مبيعات وتسويق ضعيفة. فكيف يمكنك بناء منهجية تدعم مثل هذا التوافق؟

انضم إلينا في هذه الندوة المجانية عبر الإنترنت لتتعرف على كيفية إنشاء توافق فعال بين أقسام المبيعات والتسويق لديك. سترشدك ليندا كروفورد، نائب الرئيس الأول والمدير العام لسحابة المبيعات في salesforce.com، ومايك فولبي، مدير التسويق في HubSpot، خلال الخطوات الخمس لبناء قوة مبيعات وتسويق. وسيتبادل الزعيمان الدروس المستفادة بناءً على الممارسات الداخلية الراسخة بالإضافة إلى الرؤى التحليلية من كل من HubSpot وdata.com.

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قوة التثبيت: كيفية الاستخدام Pinterest لعملك للحصول على حركة المرور والعملاء

هذه ندوة عبر الإنترنت للرد – أعتقد أنها تستحق الذكر

المقدم: ميلاني دنكان

مجانا

وصف: انضم إلي في ندوتي عبر الويب وسأعلمك كيف أحصل على آلاف الزوار الجدد ومبيعات بآلاف الدولارات كل شهر باستخدام الاستخدام الصحيح Pinterest لتسويق أعمالي.

أنا متحدث دولي حائز على جوائز حول كيفية الاستخدام Pinterest للأعمال التجارية وأقدم تدريبًا في هذه الندوة عبر الإنترنت والتي عادةً ما أتقاضى مئات الدولارات مجانًا!

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مؤتمرات الصناعة القادمة:

مدونتها 12

2-4 أغسطس

نيويورك، نيويورك

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إس إي إس سان فرانسيسكو

13-17 أغسطس

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

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