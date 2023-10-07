Rewrite this title: ندوات عبر الإنترنت أسبوعية والأحداث القادمة 14/03/12

ستساعدك المقالة التالية: ندوات عبر الإنترنت أسبوعية والأحداث القادمة 14/03/12

يقترب موعد SES سريعًا في نهاية هذا الأسبوع، لذا إذا لم تكن مسجلاً، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. من ناحية أخرى، يوم 20 مارس هو أول أيام فصل الربيع، لذا اخرج واستمتع بالطقس أيضًا.

التدقيق المستقبلي لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) الخاص بك

15 مارس، الساعة 12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: سيمبو

التكلفة: مجانًا لأعضاء SEMPO، و15 دولارًا لغير الأعضاء

وصف: هل تعرف ما هي أنواع التغييرات المتوقعة من محركات البحث خلال السنوات القليلة القادمة؟ هل تفهم أهمية اتباع نهج من أعلى إلى أسفل لتحسين محركات البحث الخاصة بك – والتسويق عبر الإنترنت بشكل عام؟ انضم إلينا لتدقيق مستقبل تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك مع المؤلف والمستشار الشهير إريك إنج. سيقدم إريك نصائح عملية ورؤى أساسية للمساعدة في إعداد مؤسستك لتحقيق النجاح في عالم التسويق الرقمي المتغير باستمرار.

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تطوير استراتيجية البريد الإلكتروني التي تبقي الناس على اتصال

15 مارس، الساعة 12:00 ظهرًا (توقيت شرق الولايات المتحدة)

المقدم: خبراء التسويق، مورجان ستيوارت

التكلفة: 129 دولارًا

وصف: غالبًا ما يفكر المسوقون من حيث حملات البريد الإلكتروني، لكن الناس يفكرون من حيث التجربة الشاملة مع الشركة – والتي تبدأ من يوم الاشتراك. الحيل والتكتيكات لا تحافظ على تفاعل المشتركين، لكن الإستراتيجية السليمة التي تقدم القيمة باستمرار هي التي تفعل ذلك.

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التنسيقات الدقيقة وSchema.org؟ حالات الاستخدام الواقعية

20 مارس، الساعة 10:30 بتوقيت المحيط الهادئ

المقدم: سيوموز

التكلفة: مجانًا لأعضاء SEOMOZ Pro

وصف: هل تحلم بأن يظهر موقعك بمقتطفات غنية رائعة في SERPs؟ هل تريد معرفة الفرق بين مفردات البيانات الجزئية والتنسيق الدقيق العنصري؟ هذه الندوة عبر الويب مخصصة لك! سيقوم دان وريتشارد من SEOgadget بتعريفك بالأنواع المختلفة من المقتطفات المنسقة، وسيعرضان لك التعليمات البرمجية وسيوضحان لك حالات الاستخدام الواقعية لـ Microformats وSchema.org

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كل ما تحتاج لمعرفته حول مواءمة المبيعات والتسويق

20 مارس 2012، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

المقدم: هوب سبوت

مجانا

وصف:نجحت الشركات التي تتمتع بمواءمة مبيعات وتسويق قوية في زيادة إيراداتها السنوية بنسبة 20% في عام 2010. إذا لم تكن واحدًا منها، فقد حان الوقت لتحقيق ذلك في عام 2012.

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ندوات الويب المسجلة:

SEOMoz

هوبسبوت

مؤتمرات الصناعة القادمة:

سيس نيويورك

19-23 مارس

نيويورك، نيويورك

سجل هنااستخدم الرمز الترويجي SESF15 لتوفير 15%

إعلان: التكنولوجيا سان فرانسيسكو 2012

3-4 أبريل

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

مزيد من المعلومات

بلوجلاس لوس أنجلوس 2012

23، 24 أبريل

لوس أنجلوس، كاليفورنيا

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