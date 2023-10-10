Rewrite this title: نسخة جيدة، نسخة سيئة: السحر يكمن في العناوين الرئيسية

ستساعدك المقالة التالية: نسخة جيدة، نسخة سيئة: السحر يكمن في العناوين الرئيسية

يمكنك التدوين والتغريد وتحسين موقعك والدفع مقابل الإعلانات و Facebook وتجميع المقالات….كل ذلك لجذب الزيارات إلى موقعك.

إذن ماذا يحدث عندما تصل حركة المرور إلى هناك؟

مع بضع ثوانٍ فقط لجذب انتباه زائر موقعك وجذبه إلى موقعك – ​​العنوان الرئيسي الخاص بك هو العنصر الأكثر أهمية في موقع الويب الخاص بك (ينطبق هذا على سطور موضوع البريد الإلكتروني، والعناوين الرئيسية في نسخة الإعلان، والعناوين الرئيسية في المقالات – كل هذا حقًا التسويق الخاص بك)

يعتقد العديد من الأشخاص أن موقعهم على الويب هو متجر، ويفتحونه بكلمة “مرحبًا”. في حين أنه من الجيد الترحيب بالناس وهذا ما ستفعله إذا دخل شخص ما إلى متجر فعلي، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لموقع ويب. دعني أشرح.

عندما يصل شخص ما إلى موقعك، فهو لم يصل فعليًا إلى متجرك بعد. هذه الحقيقة المهمة هي شيء لا يدركه معظم الناس.

عندما يصل شخص ما إلى صفحتك الرئيسية، فهو يقف بالفعل خارج متجرك – فهو ينظر إلى اللافتة ونافذة العرض ويحاول أن يقرر ما إذا كان يريد الدخول.

العنوان الخاص بك هو علامتك وشاشة العرض الخاصة بك – يجب أن يجذب الزوار للدخول والتصفح!

بمجرد أن يبدأوا في قراءة نسختك والتحقق من ما لديك لتقدمه (النقر على روابط المنتج، والنظر إلى الصور وما إلى ذلك) فإنهم موجودون بالفعل في متجرك!

الآن يتعين على موقعك بيعها – يعمل المحتوى الخاص بك كمندوب مبيعات ويصف فوائد العناصر التي تقدمها.

في كثير من الأحيان يعتقد الناس أنهم لا يحتاجون إلى عنوان رئيسي – يعتقدون أن لديهم محتوى رائع ومعلومات عالية الجودة وأنها “سوف تبيع نفسها”. لأكون صريحًا جدًا، هذا خطأ وأرى أن مالكي المواقع يرتكبونه كثيرًا.

لقد تم بذل الكثير من الوقت والجهد والبحث (الاختبار) لكتابة العنوان المثالي على مر السنين.

هل تعرف مقدار ما تفعله المجلات الاختبارية للتوصل إلى العناوين الرئيسية التي تراها على أغلفة كل شهر؟ انها صادمة! (نصيحة: ألقِ نظرة على العناوين الرئيسية في Vogue وElle والمجلات الأخرى وحاول استخدام صيغتها لعناوينك الرئيسية – لقد أنفقوا الكثير من المال للحصول على تلك العناوين الرئيسية بشكل صحيح، لذا استخدمها كدليل!)

إنشاء أفضل عنوان لك:

هناك طرق مختلفة للعناوين – أي عنوان أفضل يعتمد حقًا على منتجك أو خدمتك وجمهورك. هل هو عنوان إعلان أم منشور مدونة أم عنوان مقال أم نص عنوان رئيسي على صفحة ويب خاصة بالشركة أم عنوان رئيسي على صفحة المبيعات؟

إذا كنت تريد استخدام عنوان رئيسي قوي ولكنك لا تريد الكثير من الضجيج، فيجب عليك استخدام عنوان رئيسي موجه نحو المنفعة ويعد بشيء ما ولكنه ليس مبالغًا فيه. يمكنك أيضًا خلق بعض الفضول.

وهنا بعض العينات:

الحقيقة الحقيقية حول تحسين محركات البحث (SEO).

ما يجب أن تعرفه قبل الاستعانة بشركة تحسين محركات البحث (SEO).

أسرار تحسين محركات البحث من الداخل لزيادة التصنيف وحركة المرور

لقد خلقت الفضول، وأخبرتهم بما يمكنهم توقع تعلمه، وحافظت على الحد الأدنى من الضجيج.

هذه العناوين قوية وفعالة ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى حزم المزيد من القوة. إذا كان جميع منافسيك يعدون بنفس المعلومات، فلن تبرز معلوماتك حقًا، لذا تحتاج إلى تحسين لعبتك.

قبل أن ننتقل إلى المزيد من العناوين الرئيسية المليئة بالقوة، اسمحوا لي أن أتناول مشكلة شائعة أسمعها طوال الوقت…

على الرغم من أنك تعرف مجال عملك/عملائك/قرائك وتعرف ما هم عليه، إلا إذا كنت مؤلف إعلانات مدربًا لديه تم اختباره الكثير من العناوين المختلفة، فأنت لا تعرف حقًا ما الذي سينجح. الحقيقة هي أن معظم الناس يخشون أن يصبحوا أكثر جرأة في تسويقهم. لا أحد يريد الإساءة إلى قرائه أو الإضرار بمصداقيتهم. ولكن الحقيقة هي أن هذه الأشياء تعمل!

من المؤكد أن هناك شيئًا يمكن قوله عن معرفة جمهورك واستهداف نسختك، وهناك بالتأكيد ميزة للقيام بذلك ولكن هناك أيضًا وقت لتجاوز الحدود ومعرفة ما إذا كان بإمكانك تحسين استجابتك.

حسنًا، لنعد إلى بعض الأمثلة الرئيسية الأخرى:

العناوين الرئيسية الفعالة الأخرى هي تلك التي تتحدث عن آلام الناس – فهي تستغل أي مشاعر لدى الناس بناءً على احتياجاتهم. إنه يستغل قلقهم وخوفهم وإحباطهم وغضبهم وما إلى ذلك.

(نصيحة: الخوف من الخسارة هو حافز أكبر من الرغبة في الربح! وهذا يعني أن الأشخاص غالبًا ما يكون دافعهم هو تفويت شيء ما مقارنة بفكرة الحصول على نفس الشيء. والنتيجة النهائية هي نفسها – فهم يحصلون على شيء ما. – لكن هذه هي الطريقة التي تقدم بها الأمر – احصل على هذا مقابل لا تفوت هذا. عندما تصوغه كما لو أنهم قد يفوتون شيئًا ما، فهذا يحفزهم أكثر.)

فيما يلي بعض العناوين الرئيسية التي تتطرق إلى “الألم” (العاطفة الكامنة وراء الحاجة).

توقف عن ضرب رأسك بالحائط لتحصل على أعلى التصنيفات – لا تفوت فرصة الاطلاع على الأسرار الداخلية لتجعل سعيك للحصول على التصنيفات أسهل.

لقد عالجت آلامهم ووعدتهم أيضًا بالفائدة وأبرزت الخوف من زاوية الخسارة.

عنوان عينة آخر:

أوقف الجنون: إنشاء روابط سهلة للمبتدئين (بما في ذلك إستراتيجية بناء الروابط السرية للغاية التي لن ترغب في تفويتها)

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(لاحظ خصوصية الرقم. تكون المطالبات دائمًا أكثر تصديقًا عندما تكون محددة جدًا)

يرجى تذكر أنه يجب عليك أيضًا اختبار عناوين مختلفة ومعرفة ما يناسبك.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون تجربة ما قمت بمشاركته بالفعل، تابعوا وابدأوا. إذا أثارت شهيتك وأردت التعمق أكثر، فإليك بعض المعلومات المتعمقة حول صياغة عناوين مقنعة.

قد تكون على دراية بـ AIDA. إنها تعني الاهتمام والاهتمام والرغبة والعمل. لتقسيمها بشكل أكبر، فهذا يعني أنه عليك أن تتذكر: التقاط صور لقارئك انتباه، إثارة بهم اهتمام، زيادة بهم يرغب ويقودهم إلى اتخاذ نوع من فعل.

فماذا يعني زيادة رغبتهم؟ ما يعنيه حقًا هو إثارة استجابة عاطفية منهم. الناس يشترون على أساس العاطفة. لذا، فإن المفتاح الذي يجب أن تتذكره هو أنك ترغب في إثارة استجابة عاطفية غير مشروعة للقارئ.

انظر إلى هذا العنوان “اكتشف أهم 3 نصائح مهمة يجب أن تعرفها لإنشاء عناوين قوية…”. – الجزء الأول يمكن أن يجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح (الخوف) – فهم لا يريدون أن يكونوا الوحيدين الذين لا يعرفون!

تحسين خطوة بخطوة

لقد عملت مع العملاء لجعلهم يتصدرون العناوين الرئيسية ويحدثون المزيد من التأثير، وغالبًا ما تكون هذه عملية. غالبًا ما يبدأون بشيء يتم تقليصه وأكثر راحة ثم أدفع لتحقيق المزيد من التأثير. فيما يلي سلسلة من العناوين الرئيسية التي توضح كيف يمكنك الانتقال من الأساسي إلى الإبهار مع بعض التعديلات.

المسودة 1…

المعلومات التي تحتاجها حول العناوين

هذا قصير ومباشر ويخبر الناس بما يمكنهم توقعه. ومع ذلك، لا يوجد شيء مثير، فهو يذكر المعلومات “التي تحتاجها” ولكن ليس لها تأثير كافٍ لجعل الناس يشعرون أنهم يفتقدون شيئًا ما.

مسودة 2….

أهم المعلومات التي يجب أن تكون لديك حول العناوين الرئيسية

هذا يتحسن لكنه لا يزال غير صحيح. أنت تلمح إلى أن هناك الكثير من المعلومات وتخبرهم أن لديك أهم المعلومات. لا يزال الأمر غامضًا للغاية، لذا دعونا نأخذ طعنة أخرى ونجعلها أكثر تحديدًا.

المسودة 3…

أهم 3 أشياء يجب أن تعرفها عن العناوين الرئيسية

هذا أكثر مباشرة ويجعل الناس يشعرون أن هناك بعض المعلومات الهامة والمحددة التي يحتاجون إليها. لقد خلق هذا الآن عنصرًا من الخوف – الخوف من أن يفوتهم معرفة أهم 3 أشياء. من بين كل الأشياء التي يجب معرفتها، هذه الأشياء الثلاثة هي الأشياء التي يجب معرفتها، بغض النظر عن الأمر.

و أخيراً الإصدار الأخير…

اكتشف أهم 3 نصائح حاسمة يجب أن تعرفها لإنشاء عناوين قوية والتوقف عن خسارة المبيعات

لقد أضفت عنصرا آخر للخوف منه. الآن لا يخاف الناس مما لا يعرفونه فحسب، بل يخافون أيضًا من خسارة المبيعات بسبب ذلك. أضفت أيضًا فعلًا في البداية وقمت بتحسين الصياغة لإحداث تأثير أكبر.

حسنًا، هذا يغطي الخطوة 1 (باستخدام AIDA) انتقل الآن إلى الخطوة 2….

استخدم كلمات العمل – الأفعال! الأفعال تشجع القراء وترشدهم. يمكنك استخدام كلمات مثل:

يكتشف يجد يحصل يتعلم ينضم يرى يقرأ إلخ

على سبيل المثال: “اكتشف أهم أسرار فقدان الوزن” بدلاً من مجرد قول “أهم أسرار فقدان الوزن”.

أعط واحصل

هناك طريقة أخرى تتمثل في السماح للأشخاص بمعرفة ما يتعين عليهم التخلي عنه للحصول على المعلومات التي تعدهم بها:

مقابل 7 دولارات فقط، احصل على أسرار داخلية من كبار المدونين

في 6 دقائق فقط من وقتك، يمكنك معرفة الخطأ الأول الذي يرتكبه معظم الناس في حياتهم Facebook صفحة المعجبين

ستلاحظ الخصوصية مرة أخرى – لقد استخدمت 6 دقائق. لو قلت 5 أو 10 لكان التأثير أقل.

استمر

هذه هي نهاية العناوين 101. حان الوقت الآن للتحقق من عناوينك الرئيسية في إعلاناتك ومنشورات مدونتك وصفحات الويب والمقالات ونسخ المبيعات ومعرفة كيفية قياسها. ابدأ اللعب ببعض العناوين الرئيسية واستمتع ببعض المرح.

ترقبوا المقالة التالية في سلسلة Good Copy, Bad Copy حيث أتحدث عن محتوى النص، والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وحث الأشخاص على اتخاذ MDA الخاص بك (الإجراء الأكثر رغبة).

كما هو الحال دائمًا، أرحب بالأسئلة والتعليقات.