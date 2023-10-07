Rewrite this title: نصائح تحسين محركات البحث للفيديو “الجديدة” من Google لصفحات منتجات موقع الويب

ستساعدك المقالة التالية: نصائح تحسين محركات البحث للفيديو “الجديدة” من Google لصفحات منتجات موقع الويب
تريد Google أن تعرض دائمًا أحدث المعلومات المتعلقة بالمنتجات؛ ويفعلون ذلك باستخدام “خوارزمية الحداثة” الخاصة بهم – والتي تم إصدارها في الأصل في الخريف الماضي كجزء من جهودهم لتوفير نتائج أكثر صلة في الوقت الفعلي لاستعلامات البحث. ستتعرف في هذه المقالة على الفرصة الخاصة والضرورة الملحة لتحديث مقاطع الفيديو الخاصة بصفحة منتجك حتى لا تتخلف عن الركب!
لماذا يحتاج مسوقو البحث إلى الاستيقاظ (إلى التحديث “الجديد” من Google)
ثاد رويتر، كبير المحررين لموقع InternetRetailer.com، ذكرت في ديسمبر الماضي أن التحديث الجديد من Google تم تصميمه لخفض تصنيف مواقع الويب ذات المحتوى المنخفض الجودة وغير الأصلي. ويتضمن هذا على وجه الخصوص المواقع التي تعتمد على نفس أوصاف منتجات الشركة المصنعة التي يعرضها العديد من تجار التجزئة الآخرين، والتي يبدو أن مستخدمي الويب لا يجدونها ذات قيمة تذكر.
فرصة جديدة لمسوقي البحث باستخدام الفيديو
ما كان مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو أن المقالة ذكرت أيضًا أن “الفائزين الكبار” في تحديث خوارزمية Google شملوا “المواقع التي تحتوي على الكثير من مقاطع الفيديو”، مما يشير إلى أن Google أعطت وزنًا خاصًا لتعزيز التصنيف إلى جانب المحتوى الذي يتم تحديثه باستمرار.
يحتاج الآن مسوقو البحث الذين يتعاملون مع مواقع الويب التي تحتوي على مقاطع فيديو إلى التعامل مع التحديث الجديد من Google باعتباره فرصة كبيرة وضرورة ملحة كبيرة. لا يمكنك أن تتوقع السماح لمحتوى الفيديو القديم نفسه “بالجلوس” على موقعك. قد يؤدي عدم تحديث مقاطع الفيديو الخاصة بموقعك وصفحاتها المقصودة إلى خفض موضع الموقع في تصنيفات البحث العضوي في Google (على سبيل المثال، تخفيضات الرتبة). إذا لم تكن تخطط بالفعل لإصدار محتوى فيديو جديد وإبرازه بشكل بارز عبر موقعك، فيجب عليك القيام بذلك الآن.
نصائح “جديدة” لتحسين محركات البحث لفيديو Google لصفحات المنتج
أنا أعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) منذ عام 1997 وأقوم بتحسين محركات البحث للفيديو منذ عام 2006، ويسعدني أن أرى أن تقنيات Google الاجتماعية تسمح بظهور نتائج أحدث وأكثر صلة في الجزء العلوي من استعلامات البحث. ما قمت به هنا هو أخذ بعض الأفكار من مقالة Internet Retailer الأصلية، ودمجها مع تجربتي الخاصة في صناعة الفيديو والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، لإجراء بعض التحسينات المتعلقة بالمحتوى مع فيديو الويب لمواقع التجارة الإلكترونية – بالتأكيد من أجل تحسين محركات البحث الخوارزمية، ولكن الأهم من ذلك هو تجارب أفضل للمستهلك تؤدي إلى المشاركة الاجتماعية وشعبية الارتباط (والتي تعتبر في النهاية مع Google عوامل أكثر قيمة لتحسين محركات البحث).
- كن فريدا. لا تعتمد على مقاطع فيديو المنتج وأوصاف الشركة المصنعة. قم بإنشاء مقاطع الفيديو الفريدة الخاصة بك بمحتوى أصلي.
- تنشط. لا تكرر نفس الشيء الذي تم القيام به بالفعل. قم بتغيير صفحتك الرئيسية لعرض أحدث مقاطع الفيديو (الجديدة)، بما في ذلك صفحة فئة مقاطع الفيديو وصفحات فئة المنتج.
- كن حديثًا. الحصول على مقاطع فيديو جديدة على موقعك بسرعة، كما هو الحال في الرد على المحادثات عبر الإنترنت حول أي من منتجاتك؛ أو على نطاق أوسع، أي موضوعات في وسائل الإعلام الرئيسية أو وسائل الإعلام الصناعية المتعلقة بمنتجاتك أو علامتك التجارية أو نمط حياة المستهلك.
- يستمع. انتبه إلى ما يقوله الأشخاص في الأخبار والمحادثات عبر الإنترنت على قنوات التواصل الاجتماعي واستعلامات البحث ومباشرة في نماذج الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني واستطلاعات آراء المستهلكين. انتبه إلى المواضيع المتعلقة بمنتجاتك وعلامتك التجارية ومنافسيك وحتى أنماط حياة المستهلكين.
- شاشة. راقب ما يبحث عنه المستهلكون على موقع الويب الخاص بك واضبط مقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لذلك. إذا أظهرت استعلامات البحث وتحليلات الصفحة أن الأشخاص يستعلمون عن منتج معين أو خط إنتاج معين، أو حتى يقضون المزيد من الوقت في الصفحات التي تحتوي على تلك المنتجات، فقم بإبراز مقاطع الفيديو الجديدة وذات الصلة حول العناصر الأكثر طلبًا بشكل أكثر وضوحًا على موقعك (بما في ذلك الصفحة الرئيسية).
- يرد. قم بتنظيم تعليقاتك من المستهلكين وأنشئ محتوى فيديو لا يستجيب فقط لاستعلامات البحث الخاصة بهم حول المنتجات، ولكن أيضًا للعناصر الأكثر عمومية مثل الأسئلة الشائعة وموضوعات الوسائط الرئيسية المتعلقة باحتياجات المستهلك.
- يشجع. قم بتشجيع النصوص والمراجعات حول مقاطع الفيديو الموجودة لديك – وقم بترويج تلك المحادثات حول مقاطع الفيديو الموجودة لديك على صفحات الويب الخاصة بك. أسهل طريقة للقيام بذلك هي من خلال وجود قسم للتعليقات على الصفحات المقصودة للفيديو الخاص بك، وتضمين أدوات اجتماعية لـ Facebook, Twitter، و Pinterest مشاركة.
- يرقي. اجعل عملائك النجوم! يقول العديد من خبراء تحسين محركات البحث (SEO) إن عرض مقاطع الفيديو التي ينشئها المستخدمون يعد طريقة رائعة لتوفير محتوى جديد لخوارزمية بحث Google. يجب أن تحاول عرض مراجعات وشهادات فيديو المنتجات التي أنشأها المستهلكون جنبًا إلى جنب مع مقاطع الفيديو التي أنشأتها علامتك التجارية ومقاطع الفيديو الداخلية على صفحات الويب الخاصة بالمنتجات ذات الصلة. سيكون المستهلكون أيضًا أكثر عرضة للربط من مدوناتهم ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إلى صفحات الفيديو الخاصة بك، مما يعزز شعبية الارتباط الخاص بك وتحسين محركات البحث نتيجة لذلك.
- امتحان. اختبر صفحاتك الخاصة للتأكد من تحميل الصفحات بشكل صحيح. يعاقب Google المواقع التي تحتوي على محتوى يتسبب في تحميل الصفحات ببطء نسبيًا، وفي بعض الأحيان يمكن أن تتسبب مقاطع الفيديو ذات الترميز السيئ أو التي بها مشكلات في الخادم في بطء وقت التحميل.
- استدارة. أضف مراجعات مستخدم الفيديو إلى المحتوى الحالي وقم بتدوير المراجعات الجديدة بانتظام.
- يكون الاجتماعية! وكما يقول ثاد رويتر من شركة Internet Retailer، “إن تحسين محركات البحث هو وسائل التواصل الاجتماعي، والعكس صحيح”. يجب عليك تكرار جهود تحسين محركات البحث للفيديو على موقع الويب الخاص بك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك. أوصي بمشاركات المدونة المجدولة بانتظام والتي تحتوي على محتوى فيديو جديد، ونشرها أيضًا على موقعك Facebook, Twitter, YouTube, Pinterestوقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى التي يتواجد فيها جمهورك بالفعل. خذها من تجربة إلين برقان، مديرة التسويق عبر الإنترنت للدكتور. يقول فوسترز آند سميث، وهو بائع تجزئة لمنتجات الحيوانات الأليفة على الإنترنت: “إن الحضور الاجتماعي القوي، الذي يُظهر الولاء بين المستهلكين والذي يمكن ترجمته إلى روابط، هو علامة أخرى على المحتوى الجيد، وبالتالي طريقة أخرى لكسب النعم الطيبة”. جوجل.”