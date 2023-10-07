Rewrite this title: نصائح تحسين محركات البحث للفيديو “الجديدة” من Google لصفحات منتجات موقع الويب

ستساعدك المقالة التالية: نصائح تحسين محركات البحث للفيديو “الجديدة” من Google لصفحات منتجات موقع الويب

تريد Google أن تعرض دائمًا أحدث المعلومات المتعلقة بالمنتجات؛ ويفعلون ذلك باستخدام “خوارزمية الحداثة” الخاصة بهم – والتي تم إصدارها في الأصل في الخريف الماضي كجزء من جهودهم لتوفير نتائج أكثر صلة في الوقت الفعلي لاستعلامات البحث. ستتعرف في هذه المقالة على الفرصة الخاصة والضرورة الملحة لتحديث مقاطع الفيديو الخاصة بصفحة منتجك حتى لا تتخلف عن الركب!

لماذا يحتاج مسوقو البحث إلى الاستيقاظ (إلى التحديث “الجديد” من Google)

ثاد رويتر، كبير المحررين لموقع InternetRetailer.com، ذكرت في ديسمبر الماضي أن التحديث الجديد من Google تم تصميمه لخفض تصنيف مواقع الويب ذات المحتوى المنخفض الجودة وغير الأصلي. ويتضمن هذا على وجه الخصوص المواقع التي تعتمد على نفس أوصاف منتجات الشركة المصنعة التي يعرضها العديد من تجار التجزئة الآخرين، والتي يبدو أن مستخدمي الويب لا يجدونها ذات قيمة تذكر.

فرصة جديدة لمسوقي البحث باستخدام الفيديو

ما كان مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو أن المقالة ذكرت أيضًا أن “الفائزين الكبار” في تحديث خوارزمية Google شملوا “المواقع التي تحتوي على الكثير من مقاطع الفيديو”، مما يشير إلى أن Google أعطت وزنًا خاصًا لتعزيز التصنيف إلى جانب المحتوى الذي يتم تحديثه باستمرار.

يحتاج الآن مسوقو البحث الذين يتعاملون مع مواقع الويب التي تحتوي على مقاطع فيديو إلى التعامل مع التحديث الجديد من Google باعتباره فرصة كبيرة وضرورة ملحة كبيرة. لا يمكنك أن تتوقع السماح لمحتوى الفيديو القديم نفسه “بالجلوس” على موقعك. قد يؤدي عدم تحديث مقاطع الفيديو الخاصة بموقعك وصفحاتها المقصودة إلى خفض موضع الموقع في تصنيفات البحث العضوي في Google (على سبيل المثال، تخفيضات الرتبة). إذا لم تكن تخطط بالفعل لإصدار محتوى فيديو جديد وإبرازه بشكل بارز عبر موقعك، فيجب عليك القيام بذلك الآن.

نصائح “جديدة” لتحسين محركات البحث لفيديو Google لصفحات المنتج

أنا أعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) منذ عام 1997 وأقوم بتحسين محركات البحث للفيديو منذ عام 2006، ويسعدني أن أرى أن تقنيات Google الاجتماعية تسمح بظهور نتائج أحدث وأكثر صلة في الجزء العلوي من استعلامات البحث. ما قمت به هنا هو أخذ بعض الأفكار من مقالة Internet Retailer الأصلية، ودمجها مع تجربتي الخاصة في صناعة الفيديو والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، لإجراء بعض التحسينات المتعلقة بالمحتوى مع فيديو الويب لمواقع التجارة الإلكترونية – بالتأكيد من أجل تحسين محركات البحث الخوارزمية، ولكن الأهم من ذلك هو تجارب أفضل للمستهلك تؤدي إلى المشاركة الاجتماعية وشعبية الارتباط (والتي تعتبر في النهاية مع Google عوامل أكثر قيمة لتحسين محركات البحث).