Rewrite this title: نصائح لإدارة حسابات الدفع لكل نقرة (PPC) ذات الإنفاق المرتفع والحجم الكبير

ستساعدك المقالة التالية: نصائح لإدارة حسابات الدفع لكل نقرة (PPC) ذات الإنفاق المرتفع والحجم الكبير

يتم ترجمة العديد من الاستراتيجيات لإدارة حسابات الدفع لكل نقرة أو PPC عبر جميع أحجام حسابات PPC. يمكنك بسهولة الحفاظ على تحديث نص إعلانك، وعدم الإفراط في استخدام المطابقة التقريبية، ونصائح أخرى عبر الحسابات مهما كان حجمها. لكن أي مدير PPC أدار حسابًا ينفق بضع مئات الآلاف من الدولارات شهريًا يمكنه أن يخبرك أن الأمر مختلف تمامًا عن إدارة حساب ينفق بضعة آلاف من الدولارات شهريًا.

عند إدارة حملة PPC أصغر، قد تضطر إلى الابتعاد عن استراتيجيات معينة لأن ميزانيتك محدودة. مع العملاء الأكبر حجمًا، نظرًا لزيادة الميزانية، لديك الفرصة لاستخدام العديد من الاستراتيجيات لجذب العملاء المحتملين. قد لا يهتم العميل بكيفية حصوله على العملاء المحتملين، طالما أنه يحصل عليهم بتكلفة مقبولة لكل اكتساب أو عائد استثمار إيجابي على الحملة. سواء أكان ذلك عبارة عن كلمات رئيسية ذات علامات تجارية، أو أسماء علامات تجارية منافسة، فلا يهم، طالما أنك تجذب العملاء المحتملين. إذا كنت تدير حاليًا حملة بهذا الحجم أو تتطلع إلى الحصول على وظيفة في وكالة كبيرة، فيمكن أن تساعدك النصائح التالية على النجاح.

تكوين صداقات مع محرر Adwords:

مع الحسابات الكبيرة التي تحتوي على مئات إن لم يكن آلاف الكلمات الرئيسية، يعد استخدام محرر Adwords أمرًا ضروريًا. يمكّنك محرر Adwords من إنشاء أجزاء من حملتك وتعديلها بسهولة في برنامج Excel. يعد المحرر مفيدًا للغاية عندما تكون في خضم إنشاء حملة أو إجراء تغييرات كبيرة على بنية حملتك. يمكن أن يساعدك استخدام وظائف Excel مثل السلسلة والعدسة والفرعية وغيرها أيضًا على زيادة كفاءة استخدام الوقت.

اعرف أين تنفق أموالك:

مع وجود الآلاف من الكلمات الرئيسية والإعلانات، والعديد من الحملات والمجموعات الإعلانية، فإن معرفة أين تنفق ميزانيتك ليس بالأمر السهل دائمًا. في حين أن الحملات الصغيرة قد تحتوي على عدد قليل من الحملات، إذا كان لديك عميل يقدم العديد من المنتجات والخدمات، فقد ينتهي بك الأمر بعدد كبير من الحملات. يعد إنشاء عوامل التصفية المحفوظة داخل Adwords أو أداة إدارة الدفع لكل نقرة (PPC) طريقة سهلة لمعرفة أين تتجه ميزانيتك وكيفية أدائها. من خلال إنشاء مرشح قائم على الأداء يقوم بتصفية كلماتك الرئيسية حسب أشياء مثل الإنفاق أو النقرات أو التحويل، يمكنك بسهولة تسجيل الدخول ومعرفة أداء الكلمات الرئيسية.

هيكل حساب الخروج:

يمكن استخدام هذا التكتيك للاستفادة من أداء حسابك. ويمكن أيضًا دمجها مع كيفية تأثير العوامل غير المتصلة بالإنترنت على أداء التحويل. على سبيل المثال – إذا كنت تميل إلى التحويل في ولايات معينة بشكل أفضل من غيرها بسبب عوامل تتعلق بقوانين الولاية أو الضرائب أو عوامل أخرى، فإن تقسيم حملتك من خلال الاستهداف الجغرافي سيسمح لك بتغيير إستراتيجيتك لولايات أو مواقع معينة. ستتمكن من رفع عرض أسعار كلماتك الرئيسية أو خفضها بناءً على الأداء، كما سيسمح لك بإنشاء نسخة إعلانية خاصة بالولاية أو الموقع لجذب العملاء المحتملين.

اختبار نص الإعلان:

إن اختبار نص الإعلان عبر حساب كبير ليس بالأمر السهل. قد يكون الوقت المستغرق للتحقق من أداء نسخة الإعلان في كل مجموعة إعلانية قمت بإنشائها أمرًا شاقًا. ولمواجهة ذلك، يمكنك بسهولة تنفيذ إجراء قياسي لاختبار الإعلانات يكون فعالاً ولا يستغرق قدرًا كبيرًا من الساعات. لبدء الاختبار، قم بإنشاء 3 إعلانات لكل مجموعة إعلانية. إعلان واحد يحمل علامة تجارية وكلمة رئيسية محددة وإضافية يستخدم كليهما. من خلال صياغة متشابهة عادةً عبر الأنواع الثلاثة المختلفة للإعلانات، يمكنك استخدام خيارات التصفية لتجميع الإحصائيات معًا للحصول على فكرة عن كيفية أداء الإعلانات. يمكن استخدام هذا التكتيك عندما يكون لديك هيكل دقيق جدًا، وقد لا يكون لديك قدر كبير من مرات الظهور لكل إعلان.

تبسيط التقارير للعميل:

قم بإنشاء التقرير الذي يريده عميلك. اعمل مع عميلك لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الخاصة بك. من المحتمل أنك إذا كنت تدير حملة تنفق ملايين الدولارات على مدار عام، فقد لا يرغب المسؤولون الأعلى داخل مؤسسة عميلك في إعداد تقارير دقيقة. سيرغبون على الأرجح في الحصول على رقم يتعلق بحجم التحويل والتكلفة وتكلفة التحويل وكيفية تقلبها أسبوعًا تلو الآخر.

إنشاء تقارير لمساعدتك في الإدارة:

على الرغم من أنك قد تستغرق بضع ساعات كل أسبوع لإنشاء تقارير لعميلك، فلا تنس إنشاء تقارير تساعدك في إدارة الحساب. يمكن أن تساعدك الاستفادة من القدرة على تصدير البيانات من Adwords مع تمكين شرائح متعددة في إنشاء تقارير تساعدك بدورها على إدارة الحساب بشكل أفضل. يمكن أن تساعد التقارير الأكثر تفصيلاً أيضًا في إعلام عميلك إذا كان يريد التعمق في سبب تحول الأداء عن الأسابيع السابقة.